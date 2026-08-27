"판교와 용인·이천 사이 광주"... 임창휘, 첨단산업 거점화 제안

큰사진보기 ▲경기도의회 임창휘 의원(더불어민주당·광주2)이 광주시 삼리B지구의 용적률을 높이는 등 인센티브를 제공해 첨단산업 거점으로 육성해야 한다고 제안했다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

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경기도의회 임창휘 의원(더불어민주당·광주2)이 광주시 삼리B지구의 용적률을 높이는 등 인센티브를 제공해 첨단산업 거점으로 육성해야 한다고 제안했다.임 의원은 26일 광주시청에서 열린 '2030 광주시 공업지역 기본계획 주민공청회'에 참석해 광주시 공업지역의 정비와 미래 산업 유치 방안을 제시했다.임 의원은 광주시가 자연보전권역 등 각종 규제로 계획적인 산업단지 조성에 어려움을 겪으면서 소규모 공장이 곳곳에 개별적으로 들어서는 문제가 발생했다고 진단했다.공장이 산재하면서 도로와 상·하수도 등 기반시설 확충이 뒤따르지 못하고, 환경 관리와 사후 기반시설 정비에도 어려움을 겪고 있다는 것이다.이에 따라 이번 공업지역 기본계획을 기존 공업지역의 단순 정비에 그치지 않고 광주시 산업구조를 재편하는 계기로 활용해야 한다고 주장했다.특히 광주의 지리적 여건에 주목했다. 성남 판교의 IT·소프트웨어 산업과 용인·이천의 반도체 산업 사이에 위치한 점을 활용해 광주를 기술 실증·사업화와 반도체 소재·부품·장비 등을 지원하는 첨단산업 배후거점으로 육성하자는 구상이다.임 의원은 이 과정에서 '삼리B지구'를 전략적인 산업거점으로 제시했다. 삼리B지구에 용적률 상향 등 인센티브를 적용해 기업 입주와 투자를 유도하고 광주시의 첨단산업 전환을 이끄는 거점으로 집중 육성할 필요가 있다는 것이다.자연보전권역 등 환경규제를 오히려 산업전략과 연계하자는 제안도 내놨다. 물산업과 기후테크, 푸드테크 등 환경과 첨단기술을 결합한 산업을 광주시의 특화산업으로 육성하자는 구상이다.기존 공업지역뿐 아니라 미래 산업 수요를 고려해 공업지역을 추가 지정하고 도로 등 기반시설도 함께 확충해야 한다고 주장했다.장지지구에 대해서는 기존 공업지역 내부의 도로를 넓히는 수준의 정비를 넘어 주변지역과의 관계를 포함해 도시 공간구조를 재검토할 필요가 있다고 지적했다.임 의원은 "광주시는 오랜 시간 수도권의 맑은 물을 지키기 위해 성장의 권리를 양보해 왔다"며 "이제는 4차 산업혁명을 선도하는 첨단산업 자족도시로 나아갈 수 있도록 정부와 경기도의 협력과 지원이 필요하다"고 말했다.