750여 년 전 시인이 남긴 기막힌 묘비명

7월 22일부터 31일까지 튀르키예를 여행했다. 목적은 유네스코 세계유산 답사다. 이번 여행기를 통해 튀르키예의 역사와 문화유산을 살펴보려고 한다.

큰사진보기 ▲콘야에 있는 셀주크시대 알랏딘 사원 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲알랏딘 사원 내부 ⓒ 이상기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲셀주크투르크시대 알랏딘 사원 내부에 있는 미흐랍과 민바르 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲1981년부터 1994년까지 튀르키예 5000리라 지폐에 나오는 루미와 그의 영묘 메블라나 사원 ⓒ Public domain 관련사진보기

"우리가 죽으면 땅에서 무덤을 찾지 말고, 사람들의 마음속에서 찾으십시오."

큰사진보기 ▲콘야의 성 바울교회 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲루미의 시가 들어간 13세기 도자기 ⓒ 이상기 관련사진보기

"나는 평생 <쿠란>의 종으로 살아갈 것이다.

나는 선택 받은 자 무함마드에 비하면 티끌에 불과하다.

어떤 사람이 내 말에서 <쿠란> 이외의 것을 인용한다면,

나는 분개해 그를 떠날 것이다."