청와대, 네팔 홍수 긴급 점검회의... 28일 민주당 오찬도 순연

이재명 대통령이 네팔 지역 홍수에 따른 국민 피해와 후속 대책을 논의하기 위해 27일 긴급 점검 회의를 주재한다. 청와대는 이와 관련해 다음날 예정이던 더불어민주당 국회의원 초청 오찬도 순연했다.
강유정 수석대변인은 이날 취재진에게 "이재명 대통령은 오늘 청와대 경내에서 예정되었던 대통령 주재 수석보좌관 회의를 순연하고 네팔 홍수와 관련한 우리 국민 피해 긴급 점검 회의를 주재한다"고 공지했다. 또한 "우리 국민의 안전 확보에 총력을 기울이고 있는 상황임을 고려해 내일(28일) 예정되었던 더불어민주당 국회의원 초청 오찬도 순연되었음을 알린다"고 했다.
현지 언론 등에 따르면 지난 26일 네팔 보테코시 강이 갑작스럽게 범람하면서 라수와 누와코트 지역을 휩쓸었고, 주택 약 60채가 사라졌으며 수백 명의 실종자가 나왔다 한국 국민 9명도 연락 두절 상태다. 조현 외교부 장관은 재외국민보호대책본부회의에서 "우리 국민 10명은 네팔인 등 외국인 직원들 200여 명과 함께 현지에서 대피하여 구조를 기다리고 있으나 급파된 우리 영사와 함께 안전한 상황인 것으로 확인했다"고 밝혔다.
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네팔 홍수로 한국인 9명 연락두절... 고립 10명은 안전확인
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