'장르만여의도' "민혁당? 다 사형당할 것 같은데" 발언 파문

큰사진보기 ▲이에 정씨는 "줄여서 '보신당' 되는 거 아닌가"라며 약칭의 어감을 지적하자 김 평론가는 "진보혁신당 아니면 민주혁신당도 괜찮다"고 했고 다른 출연자가 "민혁당"이라고 약칭을 부르자 김 평론가는 "다 사형당할 것 같은데"라며 웃음을 보였고, 정씨 또한 웃음을 터트렸다. ⓒ Youtube '장르만여의도' 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲26일 조국혁신당 대변인실은 입장문을 내고 "조국혁신당은 JTBC '장르만 여의도'에서 본 당의 당명을 왜곡하고, 대한민국 민주화 운동사의 비극인 인혁당 사건 피해자들을 희화화하며 조롱한 발언에 대해 깊은 유감과 함께 강력한 분노를 표한다"며 "이는 방송으로서의 최소한의 윤리의식조차 저버린 행태이며, 헌정사와 민주화운동사에 대한 심각한 모독"이라고 지적했다. ⓒ 조국혁신당 관련사진보기

큰사진보기 ▲김 평론가는 자신의 페이스북에 "인혁당 피해자의 명예를 훼손하는 발언을 했다"고 인정하면서 인혁당 사건은 대표적 사법살인으로 가벼이 언급되어선 안 되는 역사적 비극이라며 "변명의 여지 없이 제 불찰이고 잘못이다. 제가 인격적으로 수양이 덜 되어서 벌어진 일"이라고 했다. ⓒ 김준일 평론가 페이스북 갈무리 관련사진보기

JTBC 시사유튜브 방송인 '장르만여의도'가 박정희 정권 당시 벌어진 사법살인인 인혁당 사건을 연상케하는 발언을 하면서 웃음을 보였다가 비판이 쏟아지고 있다.사건의 발단은 지난 26일 장르만 여의도 방송 도중 진행자 정영진씨가 "조국혁신당 이름을 바꾸자는 얘기가 나왔나"라며 조국혁신당 당명 교체를 주제로 질문을 던지며 시작됐다. 정씨의 질문에 패널로 출연한 김준일 시사평론가는 "제가 좋은 생각이 났다"며 '진보혁신당'이란 이름을 추천했다.이에 정씨는 "줄여서 '보신당' 되는 거 아닌가"라며 약칭의 어감을 지적하자 김 평론가는 "진보혁신당 아니면 민주혁신당도 괜찮다"고 했고 다른 출연자가 "민혁당"이라고 약칭을 부르자 김 평론가는 "다 사형당할 것 같은데"라며 웃음을 보였고, 정씨 또한 웃음을 터트렸다.민혁당과 사형을 연결 지을 만한 사건은 유사한 당명을 지닌 사법살인으로 대법원 사형 판결 하루 만에 8명의 사형이 집행된 인혁당 재건위 사건뿐이다. 인혁당 재건위 사건은 지난 2007년 32년 만에 무죄가 선고되었다.이러한 김 평론가의 발언에 조국혁신당은 곧바로 "강력한 분노를 표한다"며 비판하고 나섰다.26일 조국혁신당 대변인실은 입장문을 내고 "조국혁신당은 JTBC '장르만 여의도'에서 본 당의 당명을 왜곡하고, 대한민국 민주화 운동사의 비극인 인혁당 사건 피해자들을 희화화하며 조롱한 발언에 대해 깊은 유감과 함께 강력한 분노를 표한다"며 "이는 방송으로서의 최소한의 윤리의식조차 저버린 행태이며, 헌정사와 민주화운동사에 대한 심각한 모독"이라고 지적했다.조국혁신당 대변인실은 "인혁당 사건은 무고한 시민들이 정권의 폭력에 의해 희생된 사법살인의 대표적 비극"이라며 이번 발언이 "5.18광주민주화운동을 탱크데이로 희롱하고, '소요사태'라고 모욕하는 이들과 다르지 않다"고 꼬집었다.이어 "조국혁신당의 당명을 음해하려는 불순한 의도로 이러한 비극적 역사까지 끌어들인 점은 결코 좌시할 수 없다"라며 "해당 프로그램 제작진은 인혁당 사건 희생자 및 유가족에 대한 사과만 했다. 출연진의 발언으로 상처받은 조국혁신당 당원들과 지지자들에게도 진정성 있는 사과를 촉구한다"고 했다.또한 "조국혁신당은 이번 사안을 결코 좌시하지 않을 것이며, 명예훼손 및 방송 심규 위반 등 이용 가능한 모든 법적·행정적 수단을 강구하여 엄중한 책임을 물을 것임을 분명히 밝힌다"라면서 "역사의 아픔을 가십거리로 전락시키고 공당의 명예를 훼손한 방송 행태에 대해 합당한 책임을 묻겠다"라며 법적 대응도 시사했다.이렇듯 문제가 불거지자 발언 당사자인 김준일 평론가는 26일 "인혁당 고인과 유가족께 깊은 사과의 말씀 올립니다"라며 사과했다.김 평론가는 자신의 페이스북에 "인혁당 피해자의 명예를 훼손하는 발언을 했다"고 인정하면서 인혁당 사건은 대표적 사법살인으로 가벼이 언급되어선 안 되는 역사적 비극이라며 "변명의 여지 없이 제 불찰이고 잘못이다. 제가 인격적으로 수양이 덜 되어서 벌어진 일"이라고 했다.이어 "상처를 입으신 유가족께 진심으로 사과를 드린다. 문제를 지적해주신 유가족분께 유선상으로 사과의 말씀을 드렸고 조만간 직접 찾아뵙고 재차 사죄하려 한다"라며 "불쾌감을 느끼신 혁신당 구성원께도 사과드린다. 말의 무게와 업보를 다시 생각하며 재발하지 않도록 주의하겠다"고 덧붙였다.장르만여의도 측 또한 해당 발언이 나온 유튜브 영상의 댓글창에 "오늘 방송에서 조국혁신당 당명 얘기 중 '민혁당'을 언급하는 과정에서 부적절한 발언이 있었다. 저희의 불찰"이라며 "잘못된 언행으로 인해 불쾌감을 느끼셨을 시청자 여러분께 진심으로 사과드리며 해당 부분은 영상에서 삭제 조치하였다. 다시 한번 사과드린다"라며 사과문을 게시했다.