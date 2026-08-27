혁신당 당명 두고 "민혁당? 사형당할 거 같아" 발언 파문

큰사진보기 ▲지난 8월 26일 JTBC 유튜브 방송 '장르만 여의도'에 출연한 김준일 정치평론가(오른쪽). 이날 김 평론가 등 출연진은 조국혁신당의 대안 당명을 거론하던 중 아픈 과거사인 '인민혁명당 재건위원회 조작 사건'을 연상케 하는 단어를 언급한 뒤 웃고 실언했다. ⓒ JTBC 유튜브 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김준일 평론가는 자신의 페이스북에 "인혁당 고인과 유가족께 깊은 사과의 말씀을 드린다"라며 사과했다. ⓒ 김준일 평론가 페이스북 갈무리 관련사진보기

JTBC 유튜브 방송에서 조국혁신당의 대안 당명을 거론하던 김준일 정치평론가 등 출연진이 현대사의 아픈 과거사인 '인민혁명당 재건위원회 조작 사건'을 연상케 하는 단어를 언급한 뒤 웃고 실언해 거센 비판을 받고 있다. 유족과 정치권은 반발했고 제작진과 출연진은 사과했다. 혁신당은 언론중재위원회 제소를 예고하고 나섰다.김준일 평론가는 지난 26일 JTBC 유튜브 방송 '장르만 여의도'에서 혁신당의 새로운 당명 후보로 "민주혁신당도 괜찮다"라고 운을 띄웠다. 다른 출연자가 "민혁당"이라고 줄여 부르자 그는 "다 사형당할 거 같은데"라고 했고, 다른 출연진들과 함께 웃었다.이 대화를 두고 박정희 정권의 대표적 사법살인인 인혁당 조작 사건 피해자들을 희화화했다는 비판이 일었다. 스스로를 이 사건 피해자 하재완 열사의 외손자라고 밝힌 한 남성은 같은 날 오후 페이스북에 "내 외조부의 죽음이 웃음거리가 됐다"며 즉각 반발했다.그는 "당신들이 농담처럼 입에 올린 '사형'은 말장난의 소재가 아니"라며 "나의 외조부는 중앙정보부의 모진 고문 앞에서도 굴하지 않았지만, 국가는 끝내 없는 죄를 씌워 죽였다. 무고한 목숨을 앗아가는 데는 반나절이면 족했고, 무죄를 증명하고 명예를 되찾기까지는 32년, 한 세대의 세월이 걸렸다"라고 썼다.이어 "스튜디오의 낄낄거림이 어떤 피의 역사를 불러내는지 몰랐다면 마이크를 잡고 정치를 논할 자격이 없다. 알고도 던진 농담이라면 사법살인의 비극과 유족의 삶을 대놓고 조롱한 것"이라고 비판했다.제작진은 해당 영상의 게시글 설명란에 "오늘 방송에서 혁신당 당명 얘기 중 '민혁당'을 언급하는 과정에서 부적절한 발언이 있었다"면서 "저희의 불찰이다. 잘못된 언행으로 인해 불쾌감을 느끼셨을 시청자 여러분께 진심으로 사과드리며 해당 부분은 영상에서 삭제 조치했다"라고 밝혔다.혁신당은 즉각 입장을 내고 대응에 나섰다. 혁신당은 대변인실 명의 입장문에서 "희생자와 유가족의 가슴에 또다시 못을 박는 행위이자, 민주주의의 가치를 훼손하는 방송 폭력"이라고 질타하며 "5·18 민주화운동을 탱크데이로 희롱하고 '소요 사태'라고 모욕하는 이들과 다르지 않다"라고 비판했다.그러면서 "제작진은 인혁당 사건 희생자 및 유가족에 대한 사과만 했다. 출연진의 발언으로 상처받은 조국혁신당 당원들과 지지자들에게도 진정성 있는 사과를 촉구한다"며 "명예훼손 및 방송 심규 위반 등 이용 가능한 모든 법적·행정적 수단을 강구하여 엄중한 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.조국 혁신정책연구원장도 "혁신당을 조롱하거나 비난하는 것은 크게 보아 비평의 자유이고 언론의 자유이나, 킬킬대며 사법살인의 희생자들을 연상하게 하는 표현을 사용하는 것은 도를 넘어도 한참 넘었다"며 "혁신당은 이 건을 언론중재위원회에 제소할 것"이라고 알렸다.김준일 평론가는 이날 오후 "인혁당 고인과 유가족께 깊은 사과의 말씀을 드린다"며 사과했다. 그는 페이스북에 문제의 발언이 나온 과정을 언급한 뒤 "인혁당 사건은 이렇게 가벼이 언급돼서는 안 되는 역사적 비극이다. 변명의 여지 없이 제 불찰이고 잘못"이라고 썼다.그러면서 "상처를 입으신 유가족께 진심으로 사과드린다. 문제를 지적해 주신 유가족분께 유선상으로 사과의 말씀을 드렸고 조만간 직접 찾아뵙고 재차 사죄하려 한다. 불쾌감을 느끼신 혁신당 구성원께도 사과드린다"며 "말의 무게와 업보를 다시 생각하며 재발하지 않도록 주의하겠다"고 밝혔다.신장식 혁신당 대표는 이튿날인 27일 오전 당 제주도당에서 열린 최고위원회의에서 "JTBC 뉴스룸의 신뢰도를 유튜브 방송 하나가 무너뜨리고 있다"며 "JTBC는 선택해야 된다. 뉴스룸의 신뢰도냐, 조롱 막말 원탑 장난질의 본산이라고 지목되는, 조회수에만 집착하는 유튜브 방송이냐"라고 했다. 그러면서 "현명한 판단이 있으리라 일단 믿어보겠다"고 덧붙였다.김 평론가도 이날 오전 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 재차 사과 입장을 냈다. 그는 "제가 다른 언론사(JTBC) 유튜브 방송에서 부주의하고 경솔하게 사법살인 피해자의 명예를 실추하는 발언을 했다"며 "고인이 되신 분들과 유가족께 사과의 말씀을 드린다"고 했다.이어 "변명의 여지가 없다. 인혁당을 얘기하면서 사형을 언급했는데 그게 얼마나 유가족들에게 큰 상처가 될지를 제가 순간적으로 판단을 못 하고 경솔하게 했던 것 같다. 앞으로 성찰하며 주의 깊게 발언하겠다"라고 고개를 숙였다.인혁당 조작 사건은 박정희 정권의 대표적 공안 조작 사건이다. 국가정보원의 전신인 중앙정보부는 1974년 "인민혁명당이 북한 지령을 받아 국가 반란을 기도했다"고 발표했다. 1975년 4월 8일 피고인 8인(김용원, 도예종, 서도원, 송상진, 여정남, 우홍선, 이수병, 하재완)에겐 사형이 선고됐고, 18시간 뒤인 이튿날 사형이 집행됐다.대통령 직속 의문사진상규명위원회는 그러나 2002년 이 사건 재조사에서 "중정에 의해 조작된 사건"이라고 밝혔다. 법원은 사건 발생 32년 만인 지난 2007년 재심을 통해 사형 선고를 받은 8명에 대해 무죄를 선고했다. 스위스에 본부를 둔 국제법학자회는 피해자들의 사형 선고일인 1975년 4월 9일을 '사법 사상 암흑의 날'로 명명했다.