끝난 줄 알았던 자리에서 다시, 군자란이 자랍니다

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큰사진보기 ▲사진 1) 죽은 줄 알았던 군자란의 새잎잎이 모두 시들어 죽은 줄 알았던 군자란에서 다시 새잎이 올라왔다. 땅속뿌리가 살아 있었다는 것을 알게 된 순간이다. ⓒ 박경애 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진 2) 베란다를 환하게 밝힌 군자란2023년 봄, 베란다에서 활짝 꽃을 피운 군자란. 여러 송이의 주황빛 꽃이 한꺼번에 피어 베란다가 한층 화사해졌다. ⓒ 박경애 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진 3) 봉오리에서 활짝 핀 군자란우리 집에 온 뒤 주황빛 꽃을 피운 군자란. 봉오리가 맺히고 하나둘 꽃이 피어나는 과정을 사진으로 남겼다. ⓒ 박경애 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사진 4) 다시 자라고 있는 군자란작은 화분들에 나누어 심겨 자라고 있는 최근의 군자란. 죽은 줄 알았던 뿌리에서 새순이 올라와 조금씩 잎을 키우고 있다. ⓒ 박경애 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

베란다 한쪽에 군자란이 자라고 있다. 넓고 짙은 초록색 잎 사이로 새순들이 올라와 제법 자기 자리를 잡았다. 아직 꽃은 피우지 않았지만 새잎이 하나씩 커지는 모습을 볼 때마다 괜히 반갑다. 죽은 줄 알았던 군자란이 다시 살아나 지금 이렇게 잎을 키우고 있기 때문이다.이 군자란은 원래 우리 집 화초가 아니었다. 큰집에서 형님이 오랫동안 키우던 화초였다. 2020년 겨울, 형님이 입원하셨을 때 몸이 아픈 중에도 밖에 있는 화초들을 걱정하셨다. 겨울 추위에 상하지 않을까 마음이 쓰였던 모양이다. 아파트에 사는 우리 집은 베란다에서 돌볼 수 있어 몇몇 화초를 데려오게 되었고, 그 가운데 군자란도 있었다.우리 집에 온 군자란은 우리 집에서 처음 꽃을 보여주었다. 넓은 잎 사이로 굵은 꽃대가 올라오더니 봉오리가 하나둘 주황빛으로 물들었다. 봉오리가 벌어질 때마다 사진을 찍었다. 마침내 여러 송이의 꽃이 활짝 피었을 때는 베란다가 환해진 것 같았다.그 뒤로도 몇 해 동안 봄마다 꽃을 피웠다. 꽃대가 올라오고 봉오리가 맺히고 다시 주황빛 꽃이 피어나는 모습을 해마다 지켜보았다. 2023년에 찍어둔 사진을 다시 꺼내보니 그때도 꽃이 한 아름 피어 있었다. 지금 사진과 비교하면 당시 베란다는 제법 한산했다. 그동안 화초 식구도 많이 늘었다.그러다 포기가 커져 두 화분으로 나누었다. 하나는 다른 사람에게 선물하고 하나는 우리 집에 두었다. 그런데 집에 남은 군자란이 점점 힘을 잃기 시작했다. 그보다 앞선 겨울, 형님은 우리 곁을 떠나셨다.군자란까지 시들어가는 모습을 바라보며 문득 '형님 따라갔나 보다' 하는 생각이 들었다. 사람이 떠난 뒤 그 사람이 오래 키우던 화초까지 사라진 것 같으니 괜히 그런 생각이 들었다. 군자란은 내게 단순한 화분 하나가 아니었다. 형님이 물을 주고 잎을 살피며 함께 보낸 시간이 그 안에 남아 있는 것 같았다.그런데 그것이 끝이 아니었다. 시간이 지나자 죽은 줄 알았던 뿌리에서 작은 새순이 올라오기 시작했다. 처음에는 잘못 보았나 싶었다. 그런데 하나가 아니었다. 여기에서 하나, 저기에서 하나, 몇 개의 새순이 다시 고개를 내밀었다. 그 모습을 보며 '살아 있었구나' 싶었다. 잎은 모두 사라졌어도 땅속의 뿌리까지 생명을 놓은 것은 아니었던 모양이다. 그렇게 다시 살아난 군자란은 몇 해 동안 조금씩 자라 지금의 모습이 되었다.군자란은 이름에 '란'이 들어가지만 난초과 식물은 아니다. 남아프리카가 원산지인 수선화과의 여러해살이식물로, 넓고 두꺼운 잎 사이에서 꽃대가 올라와 주황색이나 붉은빛 꽃을 여러 송이 피운다. 꽃말은 '고귀함', '귀한 사람' 등으로 알려져 있다. 형님이 오래 키우던 화초라고 생각하면 그 꽃말도 내게는 조금 특별하게 다가온다.나는 군자란에 대체로 일주일에 한 번 정도 물을 준다. 다만 날짜만 보고 주기보다는 흙이 얼마나 말랐는지 살핀다. 흙이 계속 축축하면 뿌리가 상할 수 있어 과습을 조심해야 한다. 밝은 곳을 좋아하지만 한여름 강한 직사광선에는 잎이 탈 수 있다. 또 관상용 식물이므로 잎이나 뿌리를 먹지 않도록 주의해야 한다.다시 살아난 우리 집 군자란은 아직 꽃을 피우지 않았다. 지금은 꽃보다 잎과 뿌리를 키우는 시간인가 보다. 내년쯤 다시 꽃대를 올려줄지 궁금하다. 주황빛 꽃이 다시 핀다면 나는 아마 형님을 가장 먼저 떠올릴 것이다. 하지만 꽃이 조금 늦어져도 괜찮다. 죽은 줄 알았던 뿌리에서 다시 새순이 올라와 지금도 살아 있다는 것, 그것만으로도 충분히 반갑기 때문이다.오늘도 작은 새순들은 큰 잎 곁에서 조용히 자기 자리를 만들어가고 있다. 끝난 줄 알았던 자리에서도 생명은 그렇게 다시 시작되고 있다. 형님이 키우던 군자란이 우리 집 베란다에서 다시 자라는 모습을 보며 나는 올해도 그 생명의 시간을 지켜보고 있다.