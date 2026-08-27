광주 서구 '새로운 8경…주민이 직접 결정'

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 서구 새로운 '8경' 주민 공모 포스터. ⓒ 전남광주 서구 관련사진보기

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전남광주통합특별시 서구는 새로운 대표 관광 명소를 찾기 위한 주민 공모를 진행한다고 27일 밝혔다.공모는 2007년 지정한 '서구 8경' 이후 달라진 도시 모습과 관광 흐름을 반영하고 주민이 직접 추천한 장소에서 새로운 관광명소를 찾기 위해 마련했다.추천 대상은 자연·역사·문화공간을 비롯해 전통시장, 맛집거리, 골목길, 도심 속 휴식공간, 문화·예술공간, 데이트·체험코스 등이다.주민이 직접 경험하고 다른 사람에게 소개하고 싶은 장소라면 제한 없이 추천할 수 있다.유명 관광지에 한정하지 않고 주민들이 일상에서 발견한 장소와 그곳에 담긴 이야기를 발굴해 서구만의 관광자원으로 발전시킬 방침이다.9월23일까지 서구청 누리집과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 추천서를 제출하거나, 동 행정복지센터·도서관·문화·체육시설·숙박시설·골목맛집 등에 비치된 홍보물의 QR코드를 활용해 공모할 수 있다.온라인 이용이 어려운 주민은 동 행정복지센터 등에 마련된 추천서를 작성해 제출할 수 있다.접수된 장소는 전문가와 주민으로 구성된 선정위원회의 심사를 거쳐 1차 후보지를 선정한다. 이후 온·오프라인 주민 설문조사와 선정위원회 평가를 거쳐 최종 대표 관광명소를 확정할 예정이다.김이강 서구청장은 "주민들이 매일 만나는 일상 공간의 가치를 직접 발견하고 서구의 새로운 매력을 찾아보는 과정"이라며 "나만 알고 있기 아까운 숨은 명소와 특별한 이야기를 적극적으로 추천해 주시길 바란다"고 말했다.