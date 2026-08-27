울산 트램 교통혼잡 해소할 '문수로 우회도로' 예타 대상 선정

울산 도시철도 1호선(트램) 건설의 문제점으로 김상욱 울산시장이 교통혼잡에 따른 시민불편을 지지적하며 재검토를 추진한 가운데 이를 만회할 우회도로 건설길이 열려 긍정적 작용을 할 전망이다(관련 기사 : 관심 집중된 울산 트램 추진 회의, 결론은...
).
트램이 통과하는 남구 문수로 일대의 만성적인 교통체증을 완화하기 위한 '문수로 우회도로 개설사업'이 기획예산처 예비타당성조사 대상 사업으로 선정된 것.
특히 문수로 우회도로는 현재도 교통 정체가 심각한 문수로가 도시개발, 재건축 등 개발사업으로 앞으로 1만 세대 이상 입주 시 문수로 교통혼잡은 더욱 가중될 것으로 예상된다. 따라서 교통량 분산을 통한 문수로의 부담을 줄이기 위해 추진하는 사업이다.
총사업비 1377억 원이 투입되며, 남구 무거옥동지구(남부순환도로)에서 남산 레포츠공원(거마로)까지 2.61㎞ 구간 왕복 4차로 도로로 신설된다.
앞서 이 사업은 올해 2월 국토교통부가 수립하는 '제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획'에 반영됐는데, '대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획'은 국토교통부 장관이 5년마다 대도시권의 교통혼잡 완화를 위해 대상 도로를 선정하고, 연차별 사업 목표와 투자 규모 등을 담아 수립하는 중장기 계획이다.
울산시는 문수로 상습 정체 구간 교통 여건 개선 필요성과 개발사업에 따른 1만 세대 입주 시 문수로 혼잡도 가중을 감안한 사업 시급성을 앞세워 대도시권광역교통위원회, 기획예산처, 한국개발연구원 등 중앙정부와 관련 기관을 지속적으로 방문해 예비타당성조사 대상 사업 선정을 건의해 왔다.
이번 기획예산처 예비타당성조사 대상 사업 선정 이후 타당성 조사는 약 10개월 정도 소요되며, 예비타당성조사 통과 시 오는 2028년 상반기 실시설계를 착수할 예정이다.
김상욱 울산시장은 "문수로는 현재도 상습 정체 구간이고, 향후 교통정체는 더욱 가중되어 우회도로 개설은 시급한 실정으로 오늘 예비타당성조사 대상 선정은 울산시가 적극적으로 노력한 결과"라며, "문수로 우회도로가 조기 개설될 수 있도록 예비타당성조사 통과를 위한 중앙정부 협의와 행정절차 단축을 통해 시민이 체감할 수 있는 교통 환경 개선을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.
울주 청량~범서 국도 신설 사업, 기획예산처 재정투자평가위원회 심의 통과
한편 이날 발표에서는 기존 국도 14호선 도심 통과 구간 차량정체 해소와 울산시 남북을 연결하는 새로운 가로망 구축을 위한 울주 청량~범서 국도 신설 사업이 기획예산처 재정투자평가위원회 심의를 통과했다.
김종화 울산시 건설주택국장은 27일 문수로 우회도로 예타 대상 선정과 함께 범서~청량 국도 신설 예타 통과에 대한 언론 브리핑을 갖고 "울산의 남북 연결 도로망 구축과 상습 정체 구간 교통 여건 개선 필요성을 앞세워 국토교통부, 기획예산처, 국토연구원 등 중앙정부와 관련기관을 지속적으로 방문하며 일괄 예비타당성조사 통과라는 성과를 거뒀다"고 밝혔다.
이어 "이번 일괄 예비타당성조사가 기획예산처 재정투자평가위원회 심의를 통과함에 따라 올해 하반기 국토교통부 도로정책심의회 심의를 거쳐 제6차 국도·국지도 건설계획(2026년~2030년) 반영이 최종 확정된다"고 덧붙였다.
울주 청량~범서 국도 신설은 현재 도심 통과 구간(대학로, 다운교 사거리) 교통혼잡으로 간선도로 기능이 저하된 국도 14호선의 만성적 차량 정체 해소와 다운2공공주택지구, 율현지구, 태화강변지구 등 대규모 개발사업에 따른 교통수요 대응을 위한 사업이다.