김윤덕, 용산공원 '재구조화' 제시... "원래 목적도 더 달성"

큰사진보기 ▲김윤덕 국토부 장관이 26일 서울 모처의 한 식당에서 용산공원을 활용한 주택 공급 등 서울 주택 문제를 오세훈 서울시장과 협의하기 위해 들어서고 있다. 2026.8.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲24일 오후 남산에서 바라본 용산미군기지와 옛 방위사업청, 군인아파트 지역. ⓒ 권우성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽)과 오세훈 서울시장이 26일 서울 모처의 한 식당에서 용산공원을 활용한 주택 공급 등 서울 주택 문제를 협의한 뒤 나서고 있다. 2026.8.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김윤덕 국토교통부 장관이 청년 대상 공공주택 공급지로 거론되고 있는 용산공원과 관련해 후손들에게 녹지 공간을 남겨 물려주자는 문제의식을 살리면서 청년층의 주택 부족 문제를 해결할 수 있는 '재구조화'를 염두에 두고 있다고 밝혔다.김윤덕 국토부 장관은 27일 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'와 한 인터뷰에서 용산공원의 역사성을 살리면서 당면한 공급 부족 문제를 해소하는 방안을 공론화하자는 취지로 오세훈 시장과 협의를 이어가고 있다고 설명했다.주한미군의 용산 반환 부지를 공원 등으로 조성·관리하는 것을 목적으로 2007년 제정된 용산공원조성특별법에 대해 김 장관은 "우리 후손들에게 이 공간만큼은 녹지공간으로 남겨 물려주자고 하는 문제의식을 갖고 있던 시대에는 상상도 하지 못했던, 젊은 사람들의 주택 문제가 너무 심각해지고 있다"라고 진단했다. 그러면서 "용산공원이 젊은 사람들에게 뭔가 주택을 공급할 수 있는 곳으로도 그 문제의식을 유지한 채 집을 지을 수도 있는 게 아니냐"고 말했다.용산공원 녹지의 가치가 훼손되지 않으면서 주택을 공급할 수 있는 대책으로 녹지나 공원 기능이 훼손된 일부 부지를 제한적으로 활용하자는 안이 거론되고 있다. 이를 위해서는 사회적 합의와 공론화를 거쳐 국회에서 용산공원특별법이 개정돼야 한다.용산공원 부지 중 옛 방위사업청 부지와 장교 숙소, 병원 부지, 옛 미군 학교 부지 등이 검토 가능한 지역으로 회자하는데, 국토부는 특정 부지를 공급 대상지로 결정한 것은 아니라는 입장이다.김윤덕 장관은 "어느 부지가 논의되고 있다고 이렇게 잘못하면 '이미 국토부는 결정해 놓은 거 아니야?' '너희들은 이미 판단하고 하는 게 아니야?'라는 비판이 바로 들어온다"라고 선을 그었다. 다만 김 장관은 모든 가능성을 열어두고 공론화를 거치면 좋겠다는 의사를 피력했다.그는 "단순히 (용산공원의) 훼손된 일부 지역에서 집 짓는 것으로만 접근할 거냐, 그게 아니라 용산공원을 본래의 목적에 맞게 제대로 기능을 할 수 있도록 하기 위해서 재구조화를 해서 정비를 잘한다면 훨씬 더 효과적으로 원래의 목적도 더 달성할 수 있는 게 아니냐는 게 기본적인 국토부의 생각"이라고 강조했다.국토부 장관은 공공주택의 형태는 아직 정해진 게 없다고도 설명했다. 김 장관은 중산층도 거주할 수 있는 '보편형 공공주택'의 필요성을 언급하면서 청년·신혼부부·다자녀가구 등을 대상으로 하되 임대료와 입주 자격 등은 사회적 공론화를 거칠 필요가 있다고 설명했다. 임대인지 분양인지에 대해서는 "현재 거기까지 전혀 나가지 못했다"라고 말했다.이 자리에서 김윤덕 장관은 용산공원 일부를 공공주택 부지로 활용하는 안에 대해 "법을 바꿔서 국회를 통과하지 않으면 안 되는 거고, 기반 시설·정화 등에 대해선 광역 지방정부와 기초 지방정부와 협의할 수밖에 없는 현실"이라면서 "마치 국토부가 이 문제에 대해 매우 자기 마음대로 하려고 한다는 건 그야말로 오해"라고 강조했다.오세훈 서울시장이 제기한 '탄천 물재생센터 부지 주택 공급 구상'에 대해 김윤덕 장관은 "모든 게 맞다고 본다. (서울시로부터) 자료를 받으면 타당성을 검토하게 될 것"이라고 말했다. 다만 기존의 탄천 물재생센터를 어디로 이전할지에 대해서는 논의가 필요하다고 지적했다.참고로 현재 국토부-서울시 간 쟁점이 되는 용산공원 부지는 총 300만㎡ 정도이고, 용산어린이정원은 그중 30만㎡를 차지한다. 탄천 물재생센터 부지는 서울시 강남구 일원동에 있으며 40만㎡ 정도다. 오 시장은 이 부지의 절반 정도를 주거로 설정하면 최소 1만 호에서 최대 1만 3000호의 주택을 공급할 수 있을 것이라고 본다.한편 김 장관은 이르면 9월 발표될 약 7만 3000호 규모의 공급 대책 발표 내용에 대해 "제 목표는 더 많은 주택을 공급하는 것"이라면서 "경기도 주변 서울 인접 지역에, 또 교통이 좋은 곳에 주택을 공급하는 게 매우 중요하고 그렇지만 서울 지역 내에 좀 주택이 공급돼 특히 젊은 친구들이 자꾸 서울 외곽으로, 경기도 외곽으로 밀려나는 것을 좀 가능한 줄여보자는 것"이라고 설명했다.그러면서 "오세훈 시장과 대화만 잘 되면 더 늘어날 수 있는 폭이 되고, 굉장히 현실 가능한 물량을 확보할 수 있겠다"라면서 "제한적으로 3만 호, 4만 호 정도가 추가되면 실제 10만 호가 넘는 주택이 공급되는 효과를 가질 수 있다"라고 덧붙였다.