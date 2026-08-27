박수현 충남지사, 레오 14세 교황에게 충남 방문 요청

큰사진보기 ▲박수현 충남지사가 26일(현지 시각) 이탈리아 로마 성 베드로 대성당에서 열린 교황 일반알현에 참석했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲박수현 충남지사와 유흥식 추기경. ⓒ 충남도 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

박수현 충남도지사가 레오 14세 교황을 직접 만나 내년 한국에서 열리는 세계청년대회 기간 충남을 방문해 줄 것을 공식 요청했다. 이와 함께 충남의 천주교 순교지 등을 하나로 묶어 세계인이 찾는 '동양의 산티아고길'로 조성하겠다는 구상도 전했다.충남도에 따르면 박 지사는 26일(현지 시각) 이탈리아 로마 성 베드로 대성당에서 열린 교황 일반알현에 참석한 뒤 언론 인터뷰를 통해 이 같은 면담 내용을 밝혔다. 이날 알현은 유흥식 성직자성 장관(추기경)의 지원으로 이뤄졌다.박 지사는 교황에게 충남이 27개 순교 성지를 품은 '순교자의 땅'임을 강조하며 충남 방문을 건의했다. 2014년 프란치스코 교황 방문 당시 깊은 감동을 받아 해미 성지를 국제 성지로 지정했던 인연을 언급하며, 성사될 경우 충남은 2회 연속 교황이 방문하는 최초의 지방자치단체가 된다고 설명했다. 박 지사의 요청에 교황은 미소와 끄덕임으로 화답한 것으로 전해졌다.아울러 박 지사는 충남 내 가톨릭·개신교·불교·동학 등 다양한 종교·역사 유산을 연결하는 '동양의 산티아고길' 구상을 소개했다. 압도적인 종교·역사 자원을 세계적 관광 자원화하는 도정 과제를 설명하며, 교황의 방문이 이에 강력한 동력이 될 것이라 덧붙였다.충남도는 내년 세계청년대회 성공을 위해 해미국제성지 일원에 225억 원을 투입해 디지털역사체험관 조성 등 7개 기반 시설 사업을 추진 중이다.특히 내년 8월 1일부터 12일까지 열리는 충청권 하계유니버시아드대회와 세계청년대회(교구 행사 7월 29일~8월 2일, 본대회 8월 3일~8일)가 같은 기간 열리는 만큼, 5만 명 이상의 외국 청년들에게 충남을 각인하기 위한 콘텐츠 발굴에도 박차를 가하고 있다.박 지사는 세계청년대회 충남 행사를 통해 전 세계 청년들과 '인간 존엄성 회복'이라는 가치 있는 메시지를 나누고 싶다는 뜻을 표했다.알현을 마친 박 지사는 유흥식 추기경을 통해 레오 14세 교황에게 서한문을 전달하고, 유니버시아드대회 경기 관람 등 참가 청년들을 위한 프로그램에도 관심과 협조를 당부했다.