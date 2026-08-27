인천시, '주차정보 실시간 제공서비스' 민영주차장까지 확대

큰사진보기 ▲인천시는 시민들의 주차 편의를 높이고 도심 교통 혼잡을 완화하기 위해 '주차정보 실시간 제공서비스' 범위를 기존 공영주차장에서 민영주차장까지 본격적으로 늘리기로 했다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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​인천시(시장 박찬대)는 시민들의 주차 편의를 높이고 도심 교통 혼잡을 완화하기 위해 '주차정보 실시간 제공서비스' 범위를 기존 공영주차장에서 민영주차장까지 본격적으로 늘리기로 했다.인천시는 지난해 '공영주차정보 통합 구축 계획'을 수립한 뒤, 올해 1월부터 인천교통정보센터 누리집을 통해 관내 공영주차장 정보를 통합 제공해 왔다. 여기에 더해 민영주차장까지 서비스 범위를 넓히고자 국내 대표 주차 플랫폼 기업인 아이파킹㈜(대표이사 김동호)과 지난 21일 실시간 주차정보 제공을 위한 업무협약을 체결했다.업무협약에 따라 아이파킹은 민영주차장의 실시간 여유 주차 정보를 인천시 '인천교통정보센터 주차정보'에 연계하고 시는 이 정보를 인천교통정보센터 누리집을 통해 시민에게 제공하며, 향후 공공데이터 포털 등에도 개방해 내비게이션 앱 개발 등 민간 영역에서도 널리 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.그동안 공영주차장 중심으로 운영되던 주차정보 서비스가 이번 협약을 전환점 삼아 민간 영역까지 확대되면서, 실시간 안내가 가능한 민간 주차장 수는 앞으로 더욱 늘어날 것으로 기대된다.아울러 인천시에서는 오는 9월 관내 공영주차장 20개소의 실시간 주차정보도 확대 제공할 예정이다.​박성순 인천시 교통정책국장은 "기관과 플랫폼별로 흩어져 있던 공영 및 민간 주차장 정보를 선제적으로 통합 제공해 시민들의 주차장 이용 불편을 해소하고 편리한 주차 환경을 조성하겠다"고 말했다.