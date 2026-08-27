정동영 "완전한 비핵화 앞세운 접근 한계"... 평화체제 전환 해법 제시

큰사진보기 ▲ 정동영 통일부 장관이 21일 서울 중구 달개비에서 열린 6대 종단 수장단 간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.8.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정동영 통일부 장관이 북한의 핵 능력이 크게 고도화된 현실에서 '완전한 비핵화'를 앞세운 기존 접근은 더 이상 지속하기 어렵다며 북미 대화를 남·북·미·중 4자 대화로 발전시켜 한반도 정전체제를 평화체제로 전환해야 한다고 밝혔다.정 장관은 27일 오전 서울 웨스틴조선 호텔에서 열린 '2026 국제 한반도 포럼(Global Korea Forum·GKF)' 개회사에서 "지금 우리는 중대한 변환 앞에 서 있다"며 한반도 정세 변화에 능동적으로 대응해야 한다고 강조했다.정 장관은 현재 한반도가 직면한 가장 큰 변화로 북한의 '적대적 두 국가' 노선과 핵 능력 고도화를 꼽았다. 남북이 오랫동안 대립하면서도 하나의 민족이며 통일을 지향한다는 공통분모는 유지했지만, 북한이 민족과 통일 개념을 사실상 폐기하면서 남북관계의 성격 자체가 달라졌다는 것이다.특히 정 장관은 북한 핵 문제에 대한 기존 접근의 한계를 지적했다. 그는 1992년 북한이 국제원자력기구(IAEA)에 핵물질을 처음 신고했던 당시와 비교하면 북한의 핵 능력이 엄청난 규모로 커졌다며 "과거와 같은 완전한 비핵화를 앞세우는 접근은 더 이상 지속되기 어려운 현실인 것이 분명하다"고 지적했다.다만 이는 비핵화 자체를 포기하겠다는 의미는 아니다. 정 장관은 이날 연설에서도 한반도의 전쟁을 종식하고 평화체제를 구축하는 과정을 통해 "궁극적으로 핵 없는 한반도"로 나아가야 한다고 강조했다. 비핵화라는 최종 목표보다는 이를 달성하는 순서와 방법을 바꾸겠다는 뜻으로 풀이된다.정 장관은 이를 위한 첫 단계로 북미 대화 재개를 제시했다. 한국이 미국과 북한의 움직임을 기다리는 데 그치지 않고 한 걸음 앞서 움직이는 '페이스메이커' 역할을 해야 한다는 것이다.그는 "미국의 움직임을 지켜보면서 가만히 앉아 있는 것이 아니라 주도적이고 능동적으로 움직여서 공간을 만들고 북미 대화를 성사시키는 것"이라고 페이스메이커의 역할을 설명했다. 이어 북미 대화가 성사될 경우 이를 남·북·미·중이 참여하는 4자 대화로 발전시켜야 한다고 밝혔다.정 장관은 "북미 대화가 북미 대화에 그치지 않고 남북미중 4자 대화로 이어지도록 모든 역량을 집중해야 한다"며 "4자 대화를 통해 불안정한 정전 체제를 평화 체제로 전환하는 것이 한반도 문제의 근본적인 해법"이라고 강조했다.이는 이재명 대통령이 지난 15일 광복절 경축사에서 제안한 '종전을 위한 당사자 간 논의'를 보다 구체화한 것으로 풀이된다. 이 대통령은 경축사에서 "오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작하자"며 정전체제를 평화체제로 바꾸는 과정에서 북한의 핵 능력 고도화를 멈출 방안도 논의할 수 있다고 밝혔다. 다만 참여국을 구체적으로 제시하지는 않았다.정 장관이 이날 남·북·미·중 4자 대화를 명시적으로 제시하면서 정부가 구상하는 평화체제 협상의 윤곽도 보다 분명해졌다. 우선 북미 대화를 성사시킨 뒤 이를 4자 대화로 확대하고, 종전과 평화체제 전환을 논의하는 과정에서 북한의 핵 능력 고도화를 우선 멈추도록 한다는 구상이다.정 장관은 이 같은 접근의 역사적 모델로 노태우 정부의 북방정책과 2000년 6·15 남북공동선언, 2005년 9·19 공동성명을 들었다. 국제질서가 크게 변할 때 한국이 주변 강대국의 움직임을 기다리지 않고 먼저 움직여 외교적 공간을 만들어낸 사례라는 것이다.특히 그는 "2005년 9·19로 돌아가야 한다"고 강조했다. 6자회담에서 채택된 9·19 공동성명은 북한의 핵무기와 핵 프로그램 포기뿐 아니라 북미·북일 관계 정상화, 경제·에너지 협력, 한반도 평화체제 협상과 동북아 다자안보협력 등을 함께 담고 있다.정 장관은 최근 북미 대화 재개 가능성이 다시 거론되는 상황을 "위기가 아닌 기회의 창"이라고 평가했다. 정 장관은 지난 20일에도 "지금은 북미의 시간"이라며 북미 대화가 궤도에 오른 뒤 "남북미중의 시간"으로 확대되기를 기대한다고 밝힌 바 있다.정 장관은 "다시 찾아온 한반도의 시간"이라며 정부가 평화체제 전환을 위한 구체적인 방안을 마련하고 관련국들과 전략적 소통을 강화하겠다고 덧붙였다.