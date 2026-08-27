구례·보성 농어촌 기본소득 28일 첫 지급…전남광주 4개 군 시행

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 무안청사 전경. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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전남광주통합특별시는 농림축산식품부 농어촌 기본소득 시범사업에 추가 선정된 구례군과 보성군이 오는 28일 기본소득을 처음 지급한다고 밝혔다.이에 따라 기존 곡성·신안군을 포함해 전남광주의 농어촌 기본소득 시범지역 4개 군 모두 지급에 들어가는 셈이다.구례·보성군의 이번 첫 지급 대상은 시범사업 대상지역 선정일인 지난 6월 11일 이전부터 해당 군에 주민등록을 두고 계속 거주한 주민이다.정부 지급분 월 15만 원에 군비 5만 원을 더해 1인당 월 20만 원을 지급한다. 첫 지급 때는 7월분을 소급해 7·8월 두 달분인 40만 원을 지급한다.선정일 이후 신규 전입자는 전입 후 30일 이상 주민등록을 두고 실제 거주한 뒤 신청할 수 있다. 신청 후 90일간 실거주 여부를 확인해 대상자로 확정되면 확인 기간 3개월분을 소급해 지급한다.기본소득은 카드형 지역사랑상품권으로 지급하며, 해당 지역 가맹점에서 사용할 수 있다.각 군은 주민등록과 실거주 여부를 확인하고 읍·면 기본소득위원회 심의 등을 거쳐 지급 대상을 확정한다. 부정수급 방지를 위해 전입·거주 실태와 지급 요건도 지속해서 점검한다.김현미 전남광주통합특별시 농업정책과장은 "구례와 보성까지 첫 지급을 시작하면서 전남광주 농어촌 기본소득 시범지역 4곳 모두에서 사업이 추진된다"며 "사업 추진 상황과 현장 의견을 면밀히 살펴 주민 생활 안정과 지역경제 활성화로 이어지도록 하겠다"고 말했다.한편 시는 앞서 지급이 이뤄진 곡성·신안군에선 기본소득 지급 전과 비교해 주민등록 인구와 지역사랑상품권 가맹점 수가 증가한 것으로 파악됐다고 밝혔다.주민등록 인구는 평균 6.3% 늘었다. 곡성군은 3.6%, 신안군은 9.0% 증가했다. 지역사랑상품권 가맹점 수도 평균 18.5% 증가했으며, 곡성군은 21.9%, 신안군은 15.1% 늘었다.현재 시행 중인 농어촌 기본소득은 농어촌 주민의 소득을 보전하는 동시에 지역 내 소비를 촉진해 지역경제를 활성화하기 위한 농림축산식품부 시범사업이다. 2026년부터 2027년까지 2년간 추진된다.