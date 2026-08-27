'이진숙 제명촉구' 이탈한 국힘 5인... 조광한 "제재해야"

"제재를 가해야 되는 사안이라고 생각한다."
조광한 국민의힘 최고위원이 이진숙 의원에 대한 제명 촉구 결의안 표결에 참여한 같은 당 의원들을 향해 공개적으로 제재를 요구했다. 의원총회를 통해 표결에 불참하기로 결정했는데도 본회의장에 남은 자당 의원들을 향해 "비상식적인 철없는 행동", "일탈된 행동"이라고 직격한 것이다.
지난 26일, 이 의원에 대한 제명 촉구 결의안은 국회 본회의에서 투표자 159명 가운데 찬성 157명, 반대 1명, 무효 1명으로 가결됐다. 국민의힘은 본회의 직전 의원총회에서 표결에 참여하지 않기로 의견을 모았지만, 조경태·김형동·김예지·우재준·한지아 의원 등 5명은 본회의장에 남아 투표했다(관련 기사 : '5.18 폄훼 논란' 이진숙 제명 촉구 결의안 본회의 통과 https://omn.kr/2jjzn
).
무기명 투표인 만큼 누가 찬성표와 반대표를 던졌는지는 정확히 확인할 수 없다. 다만, 조경태 의원은 표결 후 <에너지경제신문>에 찬성 표결했음을 알렸고, 한지아 의원은 자신의 표가 기권이었다고 공개했다. 결과적으로 국민의힘 의원 5명 가운데 최소 3명은 제명 촉구 결의안에 찬성한 셈이다.
장동혁 대표에 의해 지명되어 지도부에 합류한 조 최고위원은 대표적인 '당권파' 인사이다. 반면, 이미 표결에 참여한 조경태 의원은 최근 장동혁 지도부에서 당원권 정지 2년 6개월의 중징계를 받은 당사자이기도 하다. 조 최고위원이 이번 표결과 징계 문제를 엮으며, 국민의힘 내부 갈등에 기름을 붓는 모양새이다.
조광한 "원내지도부 결정했으면 따라줘야... 제재해야"
조광한 최고위원은 27일 오전 MBC 라디오 <김종배의 시선집중> 인터뷰에서 "그런 분들이 당 조직의 결속에 저해를, 해악을 끼치는 분들"이라고 날을 세웠다. '해당 행위로 보느냐'는 질문에 "해당 행위라고까지는 규정하지 않겠다"라면서도 "비상식적인 철없는 행동, 그리고 일탈된 행동이라고 생각해야 된다"라고 꼬집었다.
조 최고위원은 학교 등교시간을 예로 들기도 했다. 그는 "학교에서 '8시까지 등교해라' 그랬는데 '굳이 수업 9시에 시작하는데 내가 왜 8시에 가느냐'라며 8시 50분에 가고 9시에 가면 그 학교가 정상적 질서로 운영이 되겠느냐"라며 "그건 기본 상식이 결여된 분들이라고 생각한다"라고 폄훼했다.
이어 "당이, 원내지도부가 그렇게 결정을 했으면 따라줘야 한다"라며 "의원총회에서는 본인의 의견을 활발하게 개진할 수 있다. 그러고 난 다음에 결정이 됐으면 승복해야 되는 것 아니냐"라고 강조했다.
진행자가 재차 "제재를 가해야 되는 사안이라고 보느냐"라고 묻자 조 최고위원은 "저는 제재를 가해야 되는 사안이라고 생각한다"라고 못 박았다.
최근 국민의힘 중앙윤리위원회가 조경태·진종오·권영진·서범수 의원 등 비당권파 의원들에게 잇달아 중징계를 내리면서 '징계정치' 논란이 불거진 상황이다. 여기에 이진숙 의원 표결을 두고 다시 지도부에서 '제재' 요구가 나오면서 갈등의 불씨가 이어지게 됐다.
공교롭게도 이번 표결 참여자들은 모두 무소속 한동훈 의원과 연관되어 있다는 점이 눈에 띈다. 5명은 모두 지난해 국민의힘 대통령선거 경선 당시 한동훈 후보 캠프에 참여했던 의원들이다. 조경태 의원은 공동선거대책위원장, 김형동 의원은 공보단장, 김예지 의원은 격차해소위원장, 우재준 의원은 수행단장, 한지아 의원은 후보 비서실장을 각각 맡았다. 이들 중 다수는 여전히 '친한동훈계'로 분류된다.
한지아 "의총서 자율투표 요구... 실제 제명안 오르면 찬성할 것"
정작 표결에 참여했던 한지아 의원은 자신의 뜻을 굽히지 않았다. 한 의원은 26일 늦은 오후 CPBC 라디오 <김준일의 시사천국>에 출연해 "원래 저희 의총에서는 모두 다 표결 불참이었다"라면서 "저는 표결 불참을 할 수 없는 사안이라고 생각했고, 그렇다고 그냥 이탈하기는 그래서 의총에서 자유발언을 했다"라고 밝혔다.
한 의원은 이진숙 의원이 주최한 토론회에서 나온 발언 가운데 "광주를 대외적으로 고립시키고 내부적으로 분열시켜야 된다고 한 것"을 거론하며 "우리나라 국토 중 한 일부분을 부정하는 것이고 굉장히 위험한 발언"이라고 지적했다.
이어 "이진숙 의원은 '내가 한 얘기가 아니다. 나는 학술의 장만 열었다'고 하는데, 그런 증오의 목소리들을 증폭시키고 국회로 갖고 왔다는 것은 책임이 이진숙 의원에게 오로지 있다"라며 "그래서 저는 표결하겠고, 우리 다 표결했으면 좋겠다, 자율투표에 맡겼으면 좋겠다고 의총에서 자유발언을 했다"라고 전했다.
한 의원은 본회의에서는 기권표를 던졌다고 밝혔다. "대의민주주의에서 대구 시민들이 이진숙 의원의 성향을 모르지 않는데도 투표해서 뽑았다. 그걸 우선 존중한다"라는 이유였다. 그러면서도 이 의원과 당 지도부를 향해 "이진숙 의원은 국민에게 사과해야 되고 우리 당에게, 우리 의원들에게 사과해야 된다"라고 목소리를 높였다.
특히 "우리 당이 이진숙 의원을 저는 제명해야 된다고 생각한다"라고 주장했다. 실제 의원직 제명안이 본회의에 올라올 경우 찬성할 가능성까지 열어뒀다. 그는 "만약 진짜로 3분의 2, 우리가 정말 국회에서 표결까지 간다면 이진숙 의원이 사과도 안 하고 우리 당에서 어떠한 윤리위 조치를 안 한다면 저는 표결에 들어가서 찬성을 누를 것"이라고 밝혔다.
이 의원이 반복해서 제기한 '5·18 성역화' 주장에도 정면으로 반박했다. 한 의원은 "이진숙 의원이 항상 하시는 말씀이 '5·18이 성역이냐'고 묻는다"라며 "성역 맞다. 우리 대한민국 군인들이 우리 시민들을 죽였다. 학살 맞고, 성역 맞다"라고 말했다.