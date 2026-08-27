전남광주교육청, 특정 화장실 제품 수의계약 집중… "특혜 의혹"

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시교육청 전남청사 전경. ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

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전남광주통합특별시교육청과 산하기관들이 특정업체 물품을 수의계약 방식으로 집중 구매한 것으로 나타났다.문제의 물품은 전북에 본점을 둔 회사가 생산한 화장실 소음·악취 완화 제품으로, 특정 업자가 중간에서 교육청을 상대로 영업을 도맡아 온 것으로 알려졌다.전남광주지역 교육시민단체인 '학벌없는사회를 위한 시민모임'은 전남광주시교육청 본청과 산하 교육지원청, 직속기관 등이 특정 S업체의 음압변기를 집중 구매한 사실이 확인됐다고 27일 밝혔다.시민모임은 정보공개청구를 거쳐 확인한 결과 S업체와 교육청 등이 2024년부터 올해까지 수의 계약 맺은 금액만 1억 5000만 원에 이른다고 밝혔다.화장실 변기에 설치하는 해당 제품이 대당 40~50만 원 수준인 것을 감안하면 350개가량 구매해준 셈이다.구매 기관과 수량은 전남광주시교육청 전남청사 46대(2024만 원), 교육지원청 8곳·186대(6622만원), 직속기관 5곳·156대(6611만 원) 등이다.여러 기관에서 S업체 제품을 수의 계약 방식으로 집중구매했으며, 이는 학교 구매분을 제외한 수치라서, 실제 계약 규모는 이를 웃돌 가능성이 크다고 시민모임은 밝혔다.이와 관련해 시민모임은 "제품 구매 필요성 여부를 떠나 교육청 산하 복수의 기관에서 반복해서 수의계약 형식으로 구매가 이뤄졌다는 게 문제"라며 "계약의 속을 투명하게 들여다보기 힘든 수의계약의 특성상 특혜 의혹이 제기될 수밖에 없다"고 했다.이어 "구매 계약을 전후로 특정 업자가 교육청 등 기관을 돌며 판촉활동을 하고, 관련 예산 확보를 요구했다는 정황도 확인되고 있다"며 "교육청이 제대로 해명하지 못하거나 감사를 머뭇거릴 경우 전남광주통합특별시의회 예산낭비신고 센터에 신고하거나 감사원 공익감사 청구에 나설 것"이라고 밝혔다.전남광주통합특별시교육청 관계자는 "음압변기 구매는 각 기관의 필요에 따라 절차를 거쳐 구매한 것"이라며 "다만, 시민단체의 의혹 제기가 있는 만큼 보다 정확한 경위를 파악해 보겠다"고 말했다.