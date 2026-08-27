송전탑 들어선 마을 주민들 "번개 치는 여름이 무서워요"

큰사진보기 ▲충남 예산군의 한 마을. 764kV의 송전 선로가 마을의 집 뒤로 지나가고 있다. 주민들은 잦은 낙뢰피해를 호소하고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 26일 충남 예산군 봉산면의 한 마을. 이 마을의 한 민가는 지난 23일 낙뢰 피해를 입었다. 집 주인이 기자에게 고장난 누전 차단기를 보여주고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 예산군의 한 마을. 764kV의 송전 선로가 공장 뒤로 지나가고 있다. 공장 건물과 비교해 보면 그 규모가 얼마나 큰지 짐작할 수 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 23일 충남 예산군 봉상면의 한 민가. 낙뢰피해를 입고 작동아 안되는 김치 냉장고. 코드를 뽑아 놓은 상태다. ⓒ 이재환 관련사진보기

한국전력이 추진 중인 대규모 송전선로 건설 계획에 대해 전북, 충남, 경기 지역에서 반대 목소리가 커지고 있다. 송전탑 주변에 살고 있는 주민들의 피해가 만만치 않기 때문이다.실제로 송전탑이 세워진 마을의 주민들은 어떤 일을 겪고 있을까. 결론부터 말하면 송전 철탑 근처에 사는 것은 공포 그 자체이다. 주민들은 여름 장마철이 두렵다. 비가 오고 벼락이 치면 집 안에 있는 세탁기와 냉장고 등 전자기기의 코드부터 뽑는 것이 일상이다.주변 전봇대들도 낙뢰를 맞아 피해를 입곤 한다. 피뢰침을 설치해도 여름이면 낙뢰 피해가 반복된다. 송전철탑이 없는 서울과 수도권에서는 상상하기 어려운 일이다.지난 25일과 26일, 기자는 이틀 동안 충남 예산군 봉산면의 한 마을을 찾았다. 마을 계곡에는 지금도 가재가 살 정도로 물이 깨끗하고 공기가 좋다. 마을 주민들은 '송전탑만 없다면 살기 좋은 마을'이라고 말했다.마을 뒷산에 송전탑이 세워지면서 주민들의 일상이 깨지기 시작했다. 지난 1996년 마을 뒷산에 765kV 고압 송전선로 건설이 시작됐다. 2000년 대 초반 송전선에 전류가 흐르기 시작하면서 이 마을에는 전에 없던 일들이 일어나기 시작했다. 낙뢰 피해가 대표적이다. 이날 마을에서 만난 주민들은 대부분 송전탑에서 10~30미터 이내에 살고 있다.주민 A씨는 "세탁기와 TV가 벼락을 맞아 고장 나는 것은 흔한 일이다. 드라이기도 수시로 고장 난다. 수리를 맡기는 것이 일상이다"라며 "전화를 받다가 낙뢰를 맞아 고생하시다가 돌아가신 어르신도 있다. 송전탑과 가까운 집일수록 피해가 더 심하다"라고 토로했다.그러면서 "송전탑 주변에는 곡식도 잘 자라지 못한다. 빨갛게 타버리는 일이 많다. 송전탑 근처에 가면 경운기 지나가는 소리처럼 시끄러운 소리가 난다. 무서워서 근처엔 잘 가지도 못한다"라고 말했다.주민 B씨가 말을 거들고 나섰다. B씨는 "송전탑 주변에 유난히 낙뢰가 많이 떨어진다. 지열 난방을 하는데 고장이 잦다. 보일러 수리만 3번을 했다. 천둥 번개 치고 비가 오면 난방기가 고장이 나곤 한다. 보일러가 타버리는 경우도 있어서 수리비가 많이 든다. 지난해부터는 비가 오고 천둥 번개가 치면 무조건 집안에 있는 모든 전기 코드를 뽑아 버리고 차단기도 내려 버린다. 여름 장마철이 무섭다"라고 호소했다.B씨는 "우리 마을은 물도 좋고 경치도 좋다. 마을로 이사를 오고 싶은데 송전탑이 무서워서 이사를 못 오겠다고 하는 사람들도 많다"라며 "유난히 암으로 죽는 사람들도 많다. 얼마 전에는 마을에 살던 30대 청년이 암으로 세상을 떠났다"라고 전했다.취재를 진행하던 중 이 마을 주민에게서 송전 철탑 주변의 '낙뢰 피해' 추가 제보가 들어왔다. 주민 C씨는 26일 "이 마을에서 태어나서 지금까지 살고 있다. 송전선로가 생긴 뒤로 수시로 낙뢰 피해를 입고 있다. 송전탑이 세워지기 전에는 피해가 전혀 없었다. 지난 23일에도 낙뢰를 맞았다. 우리 집으로 들어오는 전기를 공급하는 전신주에 낙뢰가 쳤다. 합선 때문인지 전기가 나갔다. 낙뢰가 친 뒤로 창고에 있는 냉동고와 김치냉장고, 집 안에 있는 비데도 작동이 되지 않는 상황"이라고 토로했다. 23일 이 마을에는 비가 내렸다. 주민들에 따르면 비가 오는 날에는 번개가 치는 일이 잦다.이어 "집 주변 전봇대에 피뢰침이 설치 됐지만 낙뢰 피해는 반복되고 있다. 한전에 낙뢰 피해 민원을 제기했지만 천재지변이라는 답변을 들었다"라고 분통을 터뜨렸다.'낙뢰 피해' 문제에 대해 한국전력 측에도 반론을 들어 봤다. 한국전력 관계자는 26일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "전력 연구원에 문의한 결과 학술연구와 국제 표준에 따르면 '송전선로 건설이 대기의 뇌우 활동 자체를 기후적으로 생성하거나 증가시키는 것은 아니다'라는 보고가 있다고 한다"라고 말했다.그러나 이 관계자는 "다만 (송전철탑의) 구조물의 특성상 낙뢰가 떨어지는 것을 국소적으로 유인한다는 연구 결과가 보고되고 있다"라고 덧붙였다. 송전선로 인근에서 낙뢰 현상이 잦은 것 자체를 부정하진 않은 셈이다.한편 정부는 지난 2025년 10월 국무총리 주재로 열린 제1회 전력망위원회에서 무려 70개의 송전선로, 29개의, 변전소를 국가 전령망 설비로 지정했다. 이 계획대로면 3855km에 달하는 송전선로가 필요하다. 또 그에 따른 송전탑 개수도 7000~8000개 정도 필요할 것으로 추산되고 있다. 500미터 당 한 개의 송전탑이 필요하기 때문이다.