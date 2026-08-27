"피땀으로 일군 땅, 보상 없이 국유지로"

큰사진보기 ▲박한일 인지면장과 서산개척단 피해자와 유족들이 25일 토지 피해와 관련해 대화를 나누고 있다. ⓒ 인지면 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

1960년대 국가권력에 의해 강제 동원되어 인권 침해를 당했던 '서산개척단' 피해자와 유족들이 이번에는 빼앗긴 토지에 대한 정당한 보상을 요구하고 나섰다.지역에서는 국가의 부당한 공권력 행사로 삶의 터전을 짓밟힌 이들의 피해를 온전히 회복시키기 위해서는 인권 침해 규명을 넘어 실질적인 토지 피해 보상이 이루어져야 한다는 목소리가 높아지고 있다.서산시 인지면에 따르면, 서산개척단 피해자 김아무개씨 등 167명은 지난 7월 13일 진실·화해를위한과거사정리위원회(아래 진실화해위)에 토지 피해 관련 진실규명 신청서를 공식 접수했다.이번 신청의 핵심은 국가가 약속을 저버리고 개척단원들의 피땀으로 조성된 농경지를 강제로 국유화한 과정의 위법·부당성을 밝혀내는 데 있다.피해자들은 1960년대 당시 '개간촉진법'과 '자조근로사업실시요령' 등에 따라 폐염전 부지를 피땀 흘려 농경지로 일궜으나, 국가는 해당 토지를 별도의 정당한 보상이나 분양 약속 이행 없이 일방적으로 국유지로 편입시켰다. 국가권력이 획정되지 않은 권리로 국민의 노동력을 착취하고 재산권을 침해한 것이다.특히 이번 진실규명 신청은 기존에 주로 다뤄졌던 강제 수용 및 폭행 등 인권침해 규명에서 한발 더 나아가, 국가의 부당한 토지 소유권 박탈을 별도의 국가 가해 및 피해로 규명해 달라는 데 중대한 의미가 있다.다만, 진실화해위원회의 조사 개시 결정과 사실관계 확인 등 복잡한 절차를 거쳐야 해 최종 결과가 나오기까지는 수년의 시간이 걸릴 것으로 전망된다. 국가권력에 의한 피해가 명백한 만큼, 속도감 있는 조사와 조속한 피해 회복 조치가 시급하다는 지적이다.인지면 관계자는 "향후 진실화해위원회의 조사가 개시될 경우 관련 절차가 원활하고 철저하게 진행될 수 있도록 서산시 관계부서와 협력해 필요한 사항에 적극 협조할 예정"이라고 밝혔다.한편, 국가권력의 그늘에 희생된 이들을 기억하고 넋을 기리기 위한 지역사회의 추모 노력도 계속되고 있다. 인지면 적십자봉사회는 지난 2021년부터 매년 서산개척단 희생자를 위한 합동 위령제를 이어오고 있으며, 올해도 오는 11월 14일 합동위령제를 열어 희생자들의 넋을 기리고 긴 세월 고통 받아온 피해자와 유족들을 위로할 예정이다.