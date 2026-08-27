[주장] 동학농민혁명 유족수당, 명예회복과 국가책임 사이

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전북특별자치도가 동학농민혁명 참여자 유족 723명에게 1인당 연 120만 원의 수당을 지급하기로 했다. 손자녀가 108명, 증손자녀가 615명으로 참여자의 자녀는 한 명도 없다. 약 8억6800만 원이 들어가며 전북도가 30%, 시·군이 70%를 부담한다.132년 전 사건의 증손자녀에게까지 돈을 주는 것이 맞느냐는 비판이 나왔다. 참여자와 후손이 오랫동안 역적이라는 낙인을 감내했으니 이제라도 명예를 회복해야 한다는 반박도 뒤따랐다.그런데 이 문제는 이미 전북도의회가 마주한 적이 있다. 앞서 조례안 심사 과정에서 상위법 개정 문제와 보훈수당 및 다른 피해보상과의 형평성 등의 문제가 거론된 바 있으나, 결국 "명예회복을 위해 유족에게 수당을 지급할 수 있다"는 문장이 들어갔다.필자가 묻는 것도 바로 이 지점이다. 동학농민혁명을 높이 평가할 것인지가 아니다. 돈을 주는 대한민국과 전북도는 누구의 어떤 책임을 지며, 돈을 받는 혈연 후손은 무엇을 계승했는가.국가가 과거의 사건과 관련해 돈을 지급하는 데에는 서로 다른 근거가 있다. 자신이 가한 피해에는 배상이나 보상의 책임을 지고, 국가의 성립과 수호에 기여한 사람에게는 유공을 인정해 예우한다. 잘못된 공적 평가를 유지했다면 기록을 바로잡고 명예를 회복할 책임도 있다. 어느 경우인지에 따라 돈을 주는 이유와 대상이 달라진다.독립유공자 예우는 대한민국이 일제의 책임을 대신 갚는 제도가 아니다. 헌법 전문은 3·1운동으로 건립된 대한민국임시정부의 법통을 계승한다고 선언한다. 독립운동을 오늘의 국가가 자신의 성립에 기여한 유공으로 인정하기 때문에 예우하는 것이다.동학농민혁명은 사정이 다르다. 우리 헌법은 조선 조정의 법통이나 그 탄압 책임을 계승한다고 선언하지 않는다. 대한민국을 한반도 역사공동체의 현재 국가라고 보더라도, 이전 왕조가 저지른 모든 탄압이 오늘의 금전채무로 이어지는 것은 아니다. 전북도는 더구나 조선 조정을 승계한 행정주체도, 동학농민군을 탄압한 주체도 아니다. 혁명의 중심지라는 사실은 기념사업의 근거가 될 수 있지만 배상책임의 근거는 아니다.물론 대한민국이 해방 이후에도 동학농민혁명을 오랫동안 '난'과 '비적'의 역사로 남겨두고 명예회복을 늦춘 책임은 물을 수 있다. 그렇다면 먼저 잘못된 기록을 고치고 참여자의 이름을 되찾으며 연구와 교육, 기념사업을 제대로 해야 한다. 이 책임을 증손자녀에 대한 현금 지급으로 넓히려면 후손이 어떤 피해를 입었고 그것이 어떻게 이어졌는지 별도의 설명이 필요하다.국가유공의 논리로 접근해도 문제가 남는다. 현행 '동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한 특별법'은 봉건체제 개혁을 위한 1차 봉기와 일본의 침략에 맞선 2차 항일무장투쟁을 모두 동학농민혁명으로 정의한다.1차 봉기에서 농민군이 맞선 상대는 조선 조정이었다. 탐관오리의 제거와 봉건질서의 개혁을 요구했고, 전주성을 점령한 뒤 집강소를 설치해 개혁안을 집행했다. 조정이 청군을 불러들이고 일본군이 들어오면서 2차 봉기는 반외세·항일투쟁으로 전개됐다.두 봉기는 한 역사 안에 이어져 있지만 오늘의 국가가 기리는 근거는 같지 않다. 1차 봉기를 한국 민주주의의 뿌리로 평가하는 것은 반봉건적 가치를 계승한다는 뜻이다. 2차 봉기를 독립운동으로 평가한다면 국권 수호에 기여한 유공을 인정할 수 있다. 실제로 독립유공자 인정 요구도 주로 2차 봉기의 항일성에 근거한다.그렇다면 2차 봉기 참여 행위를 국가보훈제도 안에서 심사하는 것이 먼저라고 생각한다. 하지만 전북도의 수당은 2차 봉기 참여자의 후손만 가려 지급하지 않는다. 1·2차를 아우르는 전체 등록유족이 대상이다. 민주혁명을 말할 때는 전체를 묶고, 국가유공을 말할 때는 2차 봉기의 항일성을 앞세우면서, 돈은 구분 없이 지급하는 셈이다.돈을 받는 주체도 분명하지 않다. 동학을 사상과 조직의 운동으로 본다면 그 계승은 천도교로 이어진다. 농민혁명으로 본다면 반봉건적 요구와 민주주의적 가치는 특정 가문이 아니라 사회 전체가 이어받을 역사적 유산이다. 개별 참여자의 희생을 예우하려면 어느 시기의 어떤 행위를 유공으로 인정할지, 그 공로를 가족에게 어디까지 이어줄지 기준이 있어야 한다.후손은 가족의 기억과 명예를 물려받을 수 있다. 그러나 그것만으로 동학의 사상과 농민혁명의 정치적 가치, 개별 참여자의 국가유공까지 모두 혈연으로 상속되는 것은 아니다. 현재 제도는 여러 계승관계 가운데 왜 혈연만 현금 지급의 자격으로 삼았는지 밝히지 않는다.전북도는 이 문제를 국가가 만든 유족명부로 해결했다. 하지만 특별법의 명부는 보상 대상자를 정하려고 만든 것이 아니다. 헌법재판소도 2005년 당시 특별법에 따른 명예회복을 집단적·정신적인 것으로 보면서 유족 등록에 물질적 혜택이 결부돼 있지 않다고 판단했다. 등록범위를 현손까지 넓힌 이유 역시 더 많은 참여자와 후손을 찾아 역사를 복원하기 위해서였다. 이름을 되찾기 위한 명부였지, 돈 받을 사람을 정한 명부는 아니었다.전북 거주 1년이라는 조건을 붙이면 수당의 성격은 더 모호해진다. 국가적 역사정의를 위한 일이라면 같은 참여자의 후손이 전북 밖에 산다는 이유로 제외될 까닭이 없다. 전북 주민을 위한 복지라면 130여 년 전 조상의 행적보다 지금의 생활 형편을 먼저 살펴야 한다.결국 지급하는 쪽과 받는 쪽의 계승관계가 모두 빠져 있다. 대한민국과 전북도가 무엇에 대해 책임을 지는지, 후손이 무엇을 계승했기에 현금 지급 대상이 되는지 설명되지 않는다. 그 사이를 잇는 기준으로 남은 것은 혈연과 전북 거주지뿐이다.동학농민혁명의 역사적 가치가 왜 이 두 기준을 거쳐 연 120만 원의 수당이 되어야 하는가. 액수와 형평성을 따지기 전에 전북도가 먼저 답해야 할 질문이다.