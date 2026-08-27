'초고령사회' 대수술... 의사 부족한 시골, AI가 메우고 돌봄 연계

큰사진보기 ▲정기현 의료혁신위원회 위원장이 지난 6월 25일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 제7차 의료혁신위원회 논의 결과 및 향후 계획 발표를 하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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초고령사회 진입으로 복합 만성질환과 치매 등 노인성 질환이 급증하는 가운데, 치료 중심의 기존 보건의료 체계를 질병 예방과 지역사회 통합 돌봄 중심으로 대대적으로 재편하는 국가 차원의 권고안이 나왔다.의료혁신위원회는 27일 오전 서울 코리아나호텔에서 정기현 위원장 주재로 제9차 회의를 열고 '초고령사회 대응 예방적 보건의료체계 구축을 위한 지역보건·일차의료 혁신 권고안'을 심의·의결했다.우리나라는 초고령사회 진입과 함께 노인성 질환과 노쇠, 치매, 복합만성질환, 다제약물 복용 등 복합적인 건강 문제가 증가하고 있다. 이에 따라 기존의 치료 중심 보건의료 공급체계만으로는 국민 건강을 지속적으로 관리하는 데 한계가 있다는 것이 혁신위의 판단이다.이에 따라 혁신위가 이날 제시한 10대 대정부 권고안의 핵심은 '살던 곳에서의 포괄적 건강관리'다. 단순히 병원을 찾아 치료받는 구조를 넘어, 주민이 거주하는 지역 내에서 질병 예방부터 만성질환 관리, 방문진료, 생애말기 돌봄까지 유기적으로 이어지는 보건의료 생태계를 구축하겠다는 구상이다.우선 시·군구 보건소의 역할이 대폭 수정된다. 기존의 개별 사업이나 단순 진료 중심에서 벗어나 지역 전체의 건강 정책을 기획하고 공중보건 위기에 대응하는 '전략 컨트롤타워(지휘 본부)'로 거듭난다.농어촌 등 의료 취약지에는 보건지소·보건진료소 기능을 강화하는 동시에 민간 일차의료기관 지원, 공공-민간 협력형 모델, 이동 순회진료 등 다각적인 방식을 도입해 어디서나 기본적인 일차의료를 보장받도록 했다.특히 눈에 띄는 대목은 첨단 정보기술(IT)의 결합이다. 정부는 분절되어 있던 지역보건, 의료이용, 통합돌봄 정보를 표준화해 연계하는 통합정보시스템을 구축하기로 했다. 이와 함께 인공지능(AI) 기반의 지역사회 건강관리 플랫폼을 개발해 주민의 건강위험을 조기에 파악하고 맞춤형 돌봄 서비스를 제공할 계획이다.재정 배분 방식 역시 대수술에 들어간다. 기존의 개별 사업별 국고보조 방식에서 벗어나, 지역별 건강 필요도에 맞춰 예산을 배분하는 구조로 바뀐다. 지역보건과 일차의료 기관이 서로 협력해 주민 건강을 챙길수록 더 많은 인센티브를 받는 보상·평가체계도 도입된다.지역보건 인력의 고용 안정성을 높이고 국가 차원의 표준화된 교육·훈련체계를 마련하는 등 지속 가능한 인력 양성 기반을 구축하는 방안도 포함됐다. 이외에도 지역보건의료기관과 일차의료기관, 국민건강보험공단, 지역사회 자원, 주민대표 등이 참여하는 거버넌스(민관 협치)를 구성해 지역의 실제 건강 문제를 해결하는 지역보건·일차의료 혁신 시범사업을 추진하도록 했다.정기현 위원장은 "초고령사회에서는 주민이 사는 곳 가까이에서 건강을 미리 살피고 필요한 의료와 돌봄을 지속적으로 받을 수 있는 체계로 전환해야 한다"라며 "이번 권고안이 지역보건과 일차의료가 각자의 영역에 머무르지 않고 지역 주민의 건강을 함께 책임지는 출발점이 되기를 기대한다"라고 강조했다.한편, 혁신위는 이날 국민 소통 강화를 위한 '2026년 하반기 의료혁신위원회 소통 추진계획'도 함께 논의했다.혁신위는 오는 11월 7일부터 8일까지 양일간 제2차 공론화 숙의토론회를 개최한다. 이번 숙의토론회의 핵심 의제는 '연명의료 결정제도'다. 혁신위는 시민패널과 함께 존엄한 죽음과 생애말기에 대한 국민적 인식을 확인하고, 생애말기 환자가 원하는 돌봄과 의료 서비스의 구체적인 형태를 폭넓게 논의할 예정이다.