세종교육원 "지방교육재정교부금 개편, 충분한 숙의 보장 해야"

▲최교진 교육부 장관은 이날 "교부금의 안정적 증가를 보장하고 생애 전(全)단계 교육 투자를 흔들림 없이 이어 나가기 위한 이번 개편안을 바탕으로, 교육부는 대한민국이 인재강국으로 도약하는 기틀을 마련하는 데 최선을 다할 것을 약속드린다"고 밝혔다. ⓒ 교육부 관련사진보기