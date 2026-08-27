세종교육원 "지방교육재정교부금 개편, 충분한 숙의 보장 해야"

정부가 지방교육재정교부금의 내국세 20.79% 연동 방식을 폐지하고 경상성장률과 학령인구 변화를 반영하는 새로운 산정방식으로 전환하는 방안을 추진하면서 세종 교육계의 반발이 확산되고 있다.
지난 26일 전국교직원노동조합 세종지부를 시작으로 세종교육연대와 세종시교원단체총연합회(세종교총)가 잇따라 반대 입장을 밝힌 데 이어, 27일에는 세종교육연구원이 교육재정 개편에 대한 충분한 사회적 숙의와 교육현장의 의견 수렴을 촉구하고 나섰다.
세종교육연구원은 27일 입장문을 통해 "학생 수 감소만을 기준으로 교육재정의 규모를 판단해서는 안 된다"며 지방교육재정교부금 연동제 폐지에 우려를 나타냈다.
연구원은 학교와 교사를 유지하고 급식·냉난방·안전관리·시설 유지 등에 필요한 기본 재정은 학생 수와 무관하게 지속적으로 발생한다고 지적했다. 특히 기초학력, 특수교육, 돌봄, 학생 마음건강, 교육복지, AI·디지털 교육 등 학교가 담당해야 할 영역은 오히려 확대되고 있다는 주장이다.
그러면서 "학령인구 감소 시대에 필요한 질문은 '학생이 줄었으니 교육재정을 얼마나 줄일 것인가'가 아니라 '줄어드는 아이 한 명 한 명에게 어떻게 더 나은 교육을 제공할 것인가'여야 한다"고 강조했다.
나아가 세종의 지역적 특성도 고려해야 한다고 밝혔다. 신도시의 학교 신설과 교육시설 확충이 계속되는 동시에 읍·면지역의 소규모 학교를 유지해야 하는 세종의 현실을 감안하면 학생 수라는 단일 지표만으로 교육재정 규모를 판단하기 어렵다는 것이다.
세종교육연구원은 정부에 ▲ 지방교육재정교부금 개편에 대한 충분한 사회적 숙의 보장 ▲ 교육부의 교육현장 목소리 적극 대변 ▲ 20.79% 연동방식 폐지를 기정사실화하지 않은 충분한 논의 ▲ 국가가 책임져야 할 교육재정의 규모와 원칙에 대한 사회적 합의 마련 등을 촉구했다.
세종교육연대는 보다 강한 어조로 정부의 개편안을 비판했다.
세종교육연대는 26일 성명에서 지방교육재정교부금이 지난 55년간 공교육을 지탱해 온 제도라며, 내국세 20.79% 법정 연동제 폐지는 "대한민국 교육의 근간을 뒤흔드는 일방적인 폭거"라고 규정했다.
특히 전년도 교부금에 경제성장률과 학령인구 감소율을 반영하는 새로운 산정방식에 대해 "결국 지방교육재정을 고사시키겠다는 선전포고와 다름없다"고 주장했다.
정부가 추진하는 105조 원 규모의 미래대응기금도 정면으로 비판했다. 세종교육연대는 반도체 호황에 따른 초과세수 25조 원과 향후 추가 세수 60조 원, 교부금에서 줄이려는 20조 원 등을 활용해 산업·기술 분야에 투자하려는 계획을 언급하며 "왜 그 비용을 자라나는 초·중등 학생들의 교육재정에서 빼앗아 충당해야 하느냐"고 반문했다.
이어 학령인구가 줄어들수록 필요한 것은 교육재정 감축이 아니라 학급당 학생 수 감축, 맞춤형 교육 인프라 구축, 노후 학교 개선 등 교육의 질을 높이는 투자라고 강조했다.
세종교육연대는 정부에 개편안의 즉각적인 철회와 함께 시·도교육감, 교원, 교육노동자, 학부모, 교육시민사회가 참여하는 공식 협의체 구성을 요구했다. 아울러 '지방교육재정개편 대응 긴급행동'과 함께 교육부 앞 1인 시위를 비롯한 직접 행동에 돌입하겠다고 밝혔다.
세종교총은 교육재정의 안정성과 예측 가능성에 초점을 맞춰 반대 입장을 밝혔다.
세종교총은 26일 "지방교육재정교부금은 학교 교육과정 운영과 교원 인건비를 비롯해 학교시설·안전, 돌봄·교육복지, AI·디지털교육 등을 뒷받침하는 핵심 재원"이라며 정부가 추진하는 개편안을 즉각 중단할 것을 촉구했다.
남윤제 세종교총 회장은 "지방교육재정교부금은 교육청이나 교사들만을 위한 재원이 아니라 우리 아이들의 교육받을 권리를 보장하기 위한 국가적 재원"이라며 "교육재정의 안정성이 흔들리면 그 부담은 결국 학생과 학교, 학부모에게 돌아간다"고 말했다.
이어 "이번 문제는 교육청과 교원단체만의 대응으로 끝날 것이 아니라 학부모를 비롯한 모든 교육주체가 함께 목소리를 내야 한다"며 교육현장의 의견을 충분히 수렴하고 사회적 합의를 거쳐야 한다고 강조했다.
세종교총은 세종시교육청을 비롯해 학부모단체, 교원단체, 교원노조, 교육공무원노조 등 교육공동체와 공동 대응에 나설 방침이다.
앞서 전교조 세종지부도 26일 지방교육재정교부금 개편안 철회를 요구하며 정부의 개편 추진을 비판한 바 있다. (관련기사: 전교조 세종지부, 교부금 개편안 철회 강력 촉구
)
세종 교육계의 반발은 단순한 교부금 규모 논쟁을 넘어 학령인구 감소 시대에 국가가 교육에 어느 수준까지 책임질 것인가를 둘러싼 논쟁으로 확산되는 모습이다.
세종교육연구원은 "교육재정은 단순한 숫자가 아니라 학교와 교실, 아이들의 배움과 대한민국 교육의 미래가 담긴 것"이라며 "학생 수가 줄어드는 시대라고 교육에 대한 국가의 책임까지 줄어들어서는 안 된다"고 강조했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.