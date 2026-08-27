"공익신고자보호법안, 포괄주의 도입해야"

큰사진보기 ▲공익신고자 보호법안 개정안 처리 촉구 기자회견시민사회단체와 신장식 조국혁신당 의원이 26일 오전 서울 여의도 국회소통관에서 기자회견을 했다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

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시민사회단체가 26일 포괄주의 도입 등 신고자 보호의 사각지대를 해소할 수 있는 '공익신고자 보호법' 개정을 촉구했다.이와 관련해 참여연대 공익제보지원센터·내부제보실천운동·한국투명성기구·호루라기재단 등 시민사회단체와 신장식 조국혁신당 의원은 26일 오전 9시 40분부터 서울 여의도 국회소통관에서 기자회견을 했다.이들 단체는 "현행 공익신고자 보호법은 공익침해행위 대상 법률로 열거된 법률의 위반행위만을 공익신고로 인정하고 있어, 해당 법률에 규정되지 않은 사항을 신고한 경우 신고자가 보호받지 못하는 문제가 발생하고 있다"며 "이러한 신고자 보호의 사각지대를 해소하기 위해 공익신고의 대상 범위를 열거주의에서 포괄주의 방식으로 전환하는 내용의 공익신고자 보호법 일부개정안(신장식 의원 대표발의)이 지난해 9월 패스트트랙(신속처리 안건)으로 지정돼 현재 본회의 상정을 앞두고 있다"고 밝혔다.이어 "현행 공익신고자 보호법상 공익신고 대상 법률은 여러 차례의 개정을 통해 현재 497개로 확대되었지만, 여전히 횡령·배임 등 기업범죄와 직권남용 등과 같은 중대범죄는 포함되어 있지 않은 상황"이라며 "이 뿐만 아니라 사회가 급변하며 새로운 공익침해행위가 나타나도 지금 상황에서는 매번 법을 개정하여 신고 대상 법률을 추가해야 하기 때문에, 이를 신고하는 공익신고자를 적기에 보호하기도 어렵다"고 강조했다.기자회견문을 통해 "공익신고자 보호의 사각지대, 더 이상 방치할 수 없다"며 "포괄주의 도입 공익신고자 보호법 개정안 처리"를 촉구했다.이어 "신고자 보호의 사각지대를 남겨둔 채 사후적으로 법률 개정을 통해 공익침해행위 대상 법률을 땜질식으로 추가하는 일은 더 이상 반복해서는 안 된다"며 "국회는 포괄주의 도입 등을 통해 신고자 보호의 사각지대를 해소할 수 있도록 공익신고자 보호법을 조속히 개정해야 한다"고 밝혔다.이날 이은미 참여연대 공익제보지원센터 팀장의 진행으로 신장식 국회의원, 양성우 참여연대 공익제보지원센터 소장, 이영기 호루라기재단 이사장, 이지문 내부제보실천운동 상임고문 등이 발언을 했다.신장식 의원은 "신고대상 법률을 일일이 열거하는 방식을 폐지하고, 법률 목록이 아니라 실질적인 공익침해 여부를 기준으로 신고자를 보호하는 포괄주의 개정안을 발의했다"며 "지난해 9월 25일 국회 본회의에서 신속처리안건으로 지정됐다. 이제 신속처리안건에 주어진 330일의 시간이 모두 지났다"고 법안 처리를 촉구했다.양성우 참여연대 공익제보지원센터 소장은 "법률에 이름이 올라 있는지가 아니라, 실제로 공익을 침해했는지를 기준으로 삼는 것이 포괄주의"라며 "생명과 안전, 건강, 환경처럼 우리 사회가 반드시 지켜야 할 공익의 영역을 법률에 직접 규정하고, 그 영역의 침해 여부를 기준으로 공익신고를 판단하도록 하는 것이다. 이렇게 되면 입법이 미처 예상하지 못한 새로운 유형의 침해행위가 나타나더라도, 신고자를 그 즉시 보호할 수 있다"고 강조했다.이지문 내부제보실천운동 상임고문은 "포괄주의를 도입하는 공익신고자 보호법 개정안을 이번 본회의에서 처리해 주시라"며 "아울러 내년도 예산에 권익위의 조사·보호 인력 증원을 반영해 주시라. 제보자를 보호할지가 그의 용기가 아니라 목록의 유무로 결정되는 제도는 이제 끝나야 한다"고 피력했다.