술을 못 마셔도, 지팡이를 짚고 와도 괜찮다

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"날씨가 많이 더운데 이렇게 와줘서 정말 고맙다."

"노인 모시는 거 쉽지 않아. 더군다나 내 발로 화장실도 못 가면 사는 게 아니야. 그러니 우리 건강 지켜서 오래 오래 만나자. 살아보니 친구밖에 없더라."

큰사진보기 ▲70대 후반 동창회- 어머니 장례 후 모인 국민학교 친구들 ⓒ 정일국 관련사진보기

"잘 왔다."

"건강했지?"

"얼굴 보니 좋다."

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"왜, 오늘은 술 안 하냐?"

"갑상선이 안 좋아. 의사가 술 끊으래."

"아프지 않을 때 자주 나와라. 아프면 못 나온다."

"야, 우리가 앞으로 얼마나 더 만날 수 있을까?"

"다시 한 달에 한 번씩 만나면 안 될까?"

"차 한 잔 더 하고 가자."

"다음 달에 또 보자."

덧붙이는 글 | 젊은 시절에는 "다음에 보자"는 말이 당연한 인삿말이었지만, 70대 후반이 된 지금은 그 한 마디가 간절한 소망이 됩니다. 술을 마시지 못해도, 지팡이에 의지해야 해도 그저 건강하게 다음 달 그 자리에 다시 나와주기를 바라는 노년의 애틋한 우정을 담았습니다.

친구가 숟가락을 내려놓으며 말했다. 며칠 전 백 세를 넘겨 사신 어머니를 떠나보낸 친구였다. 장례식에 와준 국민학교 동창들에게 밥 한 끼 대접하고 싶었다고 했다. 친구가 술잔을 들었다.식탁이 조용해졌다. 우리는 1962년 국민학교를 졸업했다. 한 교실을 가득 메웠던 칠십 여 명의 친구들 가운데 지금 연락이 닿는 사람은 스무 명 남짓이다. 두 달에 한 번 만나는 동창회에는 열세 명 안팎이 나온다. 이날은 장례식에 함께했던 친구들까지 열여섯 명이 모였다.친구들이 하나둘 들어올 때마다 반가운 인사가 오갔다. 그런데 친구들의 모습에서 세월이 보였다.지팡이를 짚은 친구가 있었고, 허리를 제대로 펴지 못하는 친구도 있었다. 류머티스 관절염으로 오래 고생한 친구는 힘겹게 의자를 끌어당기면서도 먼저 웃었다. 작년까지만 해도 소주 두 병쯤은 거뜬히 마시며 식당이 떠나가도록 웃고 떠들던 친구도 있었다. 그런데 이날은 술잔을 들지 않았다.내가 묻자 친구가 웃으며 말했다.남산만 하던 배도 어느새 홀쭉해져 있었다. 나는 더 묻지 않았다. 친구의 술잔 하나가 그날 따라 오래 마음에 남았다. 우리도 어느새 건강 이야기를 빼놓고는 만날 수 없는 나이가 된 것이다. 작년에도 우리는 친구 한 사람을 먼저 떠나보냈다.그 일을 겪고 나니 동창회가 전과 다르게 느껴졌다. 예전에는 "다음에 보자"는 말이 아무렇지도 않았다. 한 달 뒤든 두 달 뒤든 다시 만날 수 있다고 생각했기 때문이다. 이제는 그렇지 않다. 두 달이라는 시간이 우리에게는 결코 짧지 않다.우리 동창회를 지금까지 이어 온 데에는 팔순을 맞은 홍 총무의 정성이 컸다. 나보다 네 살 많은 형님이다. 지금도 전화를 걸면 나는 먼저 "형님"이라고 부른다. 그는 빠진 친구가 있으면 먼저 전화를 건다. 장례 소식이 들리면 누구보다 먼저 달려간다. 그리고 만날 때마다 같은 말을 한다.예전에는 그 말을 웃으며 들었다. 이제는 누구도 웃지 않는다. 식사가 끝날 무렵이었다. 한 친구가 술잔을 내려놓으며 말했다.순간 식탁이 조용해졌다. 친구가 다시 말했다.모두 웃었다. 하지만 농담을 듣고 웃는 표정은 아니었다. 그날 식당 밖으로 나와서도 친구들은 쉽게 헤어지지 못했다.몸이 불편한 친구는 자식이 데리러 왔다. 서울에서 온 친구는 술을 한 잔도 마시지 않았지만, 팔순인 홍 총무를 집까지 모셔다 드리겠다며 끝까지 기다렸다. 예전 같으면 각자 차를 타고 헤어졌을 사람들이다.그날은 달랐다. 서로의 걸음을 살피고, 누가 먼저 집에 가는지 확인하고, 다음 만남을 이야기했다. 그래서 헤어질 때마다 같은 말을 하고 싶다.술을 못 마셔도 괜찮다. 지팡이를 짚고 와도 괜찮다. 친구들은 손을 흔들며 하나둘 골목 끝으로 사라졌다. 나는 한동안 그 뒷모습을 바라보았다.