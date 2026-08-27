8월 끝자락, 초록 카펫 위에 앉은 손님들

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큰사진보기 ▲시원하게 뻗은 농로 양옆으로 푸른 벼가 무성하게 자라난 서산 들녘 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲하천을 따라 조용히 흐르는 물길과 갈대숲이 어우러진 한적한 시골길 풍경 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲드넓은 서산 들녘 논 한가운데 모여 앉아 평화롭게 먹이를 찾고 있는 황로,백로 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲시원하게 펼쳐진 흙길 농로와 푸른 들녘이 어우러진 정겨운 서산의 시골길 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲드넓은 들녘 한가운데 모여 먹이를 찾고 있는 황로,백로 ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲언덕진 초지 위에서 번식기 장식깃을 뽐내며 먹이를 찾는 황로들의 묵묵한 걸음 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸른 초지 위에서 자유롭게 무리를 이루어 평화롭게 먹이를 찾는 황로, 백로 ⓒ 김지영 관련사진보기

지난 26일 오후, 처서를 갓 지나며 여름의 맹렬하던 기세가 기분 좋은 바람에 조금씩 자리를 내어주는 시각이었다. 충남 서산시 일대의 넓은 들녘은 이제 막 알곡을 채워가는 벼들로 사방이 짙은 초록빛 양탄자를 깔아 놓은 듯 장관을 이루고 있었다. 한낮의 과도한 열기는 식었지만, 땅이 품어낸 열매의 온기는 여전히 바람을 타고 은은하게 퍼져 나갔다.도시의 소음과 바쁜 일상의 쳇바퀴에서 벗어나 덜컹거리는 자갈과 흙이 섞인 농로를 따라 천천히 걸음을 옮겼다. 시원하게 뚫린 논길 양옆으로는 초록색 벼 이삭들이 바람에 휘날리며 사각거리는 소리를 냈고, 먼 산기슭 아래로 펼쳐진 풍경은 한없이 아늑했다. 걷는 일은 단순히 공간을 이동하는 행위가 아니라, 흩어졌던 마음의 조각들을 하나씩 제자리로 돌려놓는 휴식의 과정이기도 하다.​길을 따라 걷다 보니 문득 논 한가운데와 건너편 야트막한 언덕 풀밭에 흰 점들이 콕콕 박혀 있는 듯한 모습이 눈에 들어왔다. 처음에는 바람에 흔들리는 흰 비닐 조각이나 한가로이 놓인 돌멩이라 여겼다. 그러나 가만히 시선을 고정하자, 바람을 맞으며 깃털을 추스르고 고개를 유연하게 움직이는 생명체들의 날갯짓이 보였다. 바로 늦여름 들녘의 주인인 백로와 황로 무리였다.​가까이 다가가 숨을 죽이고 바라보니, 흔히 보는 하얀 백로들 사이에 머리와 목, 등 부위가 은은한 주황빛 또는 노란빛을 띠는 새들이 여럿 섞여 있었다. 녀석들은 다름 아닌 여름 철새인 '황로'였다.​백로와 황로는 같은 사촌 격이지만 살아가는 방식과 습성에서 흥미로운 차이를 보인다. 일반적으로 백로는 수심이 얕은 논가나 수로에 가만히 서서 물고기나 개구리를 노리는 반면, 황로는 물가뿐만 아니라 건조한 풀밭이나 초지, 소가 풀을 뜯는 목장 주변을 활기차게 오가며 메뚜기나 여치 같은 곤충을 잡아먹는 특성이 있다.번식기가 되면 머리와 목에 멋진 황갈색 장식깃을 올리는 황로는 초록빛 들판과 어우러져 한 폭의 유채화 같은 풍경을 만들어냈다. 녀석들은 서로의 영역을 탐내거나 다투지 않고, 논밭과 풀밭에 고르게 거리를 둔 채 저마다의 방식으로 조용히 먹이 활동에 열중하고 있었다.풀밭 사이를 서성이는 농부의 수고로움처럼, 황로 역시 풀숲을 헤치며 하루의 양식을 구하기 위해 부지런히 발걸음을 옮겼다. 저 작은 몸집으로 대륙을 건너와 이곳 서산 들녘에 자리를 잡고, 제 삶을 묵묵히 이어가는 모습은 그 자체로 숭고한 생명력을 발산하고 있었다.조용히 제 할 일을 하는 새들의 모습을 가만히 지켜보고 있노라면, 삶의 경건함이라는 단어가 자연스럽게 떠오른다. 세상을 뒤흔드는 소란스러운 소식들이나 개인적인 번민, 일상의 피로함도 이 조용한 들녘 앞에서는 한낱 스쳐 지나가는 바람에 불과해진다.새들은 불필요한 탐욕으로 스스로를 괴롭히지 않는다. 오직 자신에게 허락된 땅 위에서, 주어진 계절의 시계에 맞춰 묵묵히 제 몫의 삶을 살아갈 뿐이다. 벼가 피어나고 알곡이 익어가는 이 위대한 자연의 순리 속에서, 황로와 백로는 들녘의 생태계를 단단하게 유지해 주는 고마운 존재들이다.​우리의 삶 역시 이와 다르지 않을 것이다. 타인과의 비교 속에서 조급해하기보다, 각자의 자리에서 땀 흘리며 묵묵히 오늘 하루를 버텨내는 수많은 보통 사람의 걸음이 모여 세상을 풍요롭게 가꾸어 나간다. 농로 위에서 마주한 이 작고 하얀 생명들은 지친 현대인에게 아무런 말 없이 깊은 위로와 삶의 원형을 건네고 있었다.우리는 종종 삶의 커다란 정답을 찾아 헤매지만, 정작 삶을 지탱해 주는 것은 이렇듯 사소하고 조용한 일상의 찰나들이다. 바람에 흔들리는 풀잎 소리, 구름 사이로 비치는 햇살, 그리고 들녘을 누비는 새들의 고요한 움직임 속에서 마음의 묵은 찌꺼기들이 하나둘 씻겨 나감을 느꼈다.​한참 동안 카메라 렌즈를 통해 녀석들과 눈을 맞춘 뒤, 조용히 걸음을 돌려 돌아오는 길을 나섰다. 나직하게 깔린 구름 사이로 환한 햇살이 드넓은 서산 들녘을 따스하게 비추고 있었다.자연은 언제나 변함없는 자리에서 우리에게 필요한 만큼의 쉼과 여유를 전해준다. 푹푹 찌는 더위 속에서도 계절은 거스름 없이 흐르고, 곡식은 자라나며, 새들은 찾아온다. 이 순응과 순환의 이치를 목도하는 것만으로도 가슴 한구석이 든든하게 차오른다.8월의 끝자락, 농로에서 만난 황로와 백로의 평화로운 풍경이 이 글을 읽는 모든 분의 지친 일상에도 작고 따뜻한 쉼표 하나가 되어주기를 바란다. 다가오는 결실의 계절, 우리 모두의 삶에도 알차고 고요한 평화가 가득하기를 마음 모아 기원해 본다.