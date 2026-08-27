고양이가 내 우울을 알아본 걸까?

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"이리 와~."

'이 녀석이 지금 나의 감정을 알아주는 걸까? 나를 위로하려고 기꺼이 품을 내어주고 있는 걸까?'

큰사진보기 ▲내 곁에서 세상 모르고 편안하게 잠든 고양이의 모습이다. ⓒ 유현주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그에도 실립니다.

고양이는 개와 다르다. 독립적이고, 자기가 원할 때만 다가오며 혼자 있는 시간을 즐긴다. 길에서 우리 집으로 오게 된 녀석 역시 마찬가지다. 나는 그런 녀석의 도도하고 독립적인 성향을 당연하게 여기며 존중해 왔다.물론 이 아이를 품에 안고 부드러운 털을 쓰다듬을 때면 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 벅찬 행복감과 평안을 느낀다. 하지만 고양이들은 억지로 안기는 것을 썩 좋아하지 않는다. 그렇기에 녀석이 먼저 다가와 주면 기쁜 마음으로 쓰다듬어 주었지만, 굳이 내가 먼저 다가가 귀찮게 하거나 억지로 안으려 하지는 않았다.그러던 어느 날이었다. 유독 새벽에 일찍 눈이 떠진 날, 창밖은 아직 새까만 어둠에 잠겨 있었다. 고요하고 깜깜한 밖을 멍하니 바라보고 있자니, 마음속 깊은 우울감이 스멀스멀 밀려왔다. 마치 끝없는 심연으로 가라앉는 듯한 기분이었다. 애써 다시 잠을 청하려 이리저리 뒤척여보았지만, 한 번 파고든 우울한 생각은 쉽게 사라지지 않았다.그런데 그때, 방문 밖에서 "야옹~" 하는 소리가 들렸다. 평소라면 절대 깨어있지 않을 시간인데, 나의 인기척에 녀석이 놀라기라도 한 걸까 싶어 서둘러 방문을 열었다. 녀석은 방문 앞에 앞발을 모으고, 머리를 방문에 댄 상태로, 문을 열어주길 기다리고 있었다.강아지처럼 부른다고 쪼르르 달려오는 아이가 아니란 걸 잘 알면서도, 그저 내 곁에 와주었으면 하는 간절함에 무심코 말을 건넸다. 평소라면 못 들은 척 제 갈 길을 갔을 녀석인데, 신기하게도 그날 새벽엔 나의 부름에 반응하며, 나에게 다가왔다.놀랍고도 반가운 마음에 손을 뻗어 쓰다듬으려는데, 갑자기 녀석이 침대 위로 훌쩍 올라왔다. 평소에는 올라오라고 사정을 해도 흥 하고 가버리던 녀석이었다. 순간, 욕심이 생겼다. 끝없이 가라앉는 내 마음을 이 작은 생명에게 기대어 단 1분이라도 녀석을 끌어안고 편안해지고 싶었다. 항상 품에 안으려 하면 쏙 하고 미꾸라지처럼 빠져나가 버렸던 녀석이기에, 이번에도 곧 도망가겠지 싶어 별 기대 없이 인형을 안듯 녀석을 품에 안았다.그런데 기적 같은 일이 벌어졌다. 녀석이 빠져나가는 대신, 몸에 힘을 축 풀고 팔다리를 늘어뜨린 채 내게 확 안겨오는 것이 아닌가.마치 내 감정을 온전히 이해하고 위로하려는 듯, 녀석은 내 곁에 가만히 머물렀다. 조심스레 녀석을 더 꼭 껴안고 침대에 누웠다. 녀석은 도망가지 않고 내 품에서 지그시 눈을 감았다. 내 품에 가득 찬 따뜻하고 부드러운 털뭉치. 그 온기를 안고 누워있자니, 신기하게도 요동치던 마음이 잔잔해지고 어느새 평온이 찾아왔다.그렇게 녀석을 안은 채로 나는 새벽에 다시 잠들 수 있었고, 한참이 지난 후, 눈을 떠보니 녀석은 내 발밑에서 식빵을 구우며, 내가 일어나길 기다리고 있었다. 얼마나 잤는지 모르겠을 정도로 푹 잤다. 고양이의 체온을 느끼며, 그야말로 꿀잠을 잔 것이다.말 못 하는 작은 동물이 이토록 거대한 위로가 될 줄은 몰랐다. 길에서 이 아이를 데려온 것은 내 인생에서 가장 잘한 일 중 하나다. 아니, 어쩌면 이 녀석이 나를 구하기 위해 찾아온 선물인지도 모르겠다. 나는 지금, 이 작고 따뜻한 기적 같은 아이와 함께 마음 깊은 곳의 어둠을 걷어내며, 치유의 시간을 지나고 있는 중이다.