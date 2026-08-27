187개 공약은 59개로, 구호는 현장으로…임지락의 '선택과 집중'

큰사진보기 ▲임지락 군수의 군정 행보. ⓒ 화순군 관련사진보기

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큰사진보기 ▲군민과 악수하고 있는 임지락 군수. ⓒ 화순군 관련사진보기

큰사진보기 ▲민형배 시장과 지역 현안을 논의하고 있는 임지락 군수. ⓒ 화순군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

지난 7월 1일 제49대 화순군수로 취임한 임지락 군수가 민선 9기 군정의 기틀을 다지며 보폭을 넓히고 있다.취임 후 60여 일. 아직 정책의 성과를 논하기에는 이른 시간이지만 임 군수가 어떤 군정을 하려는지는 분명해지고 있다. 그 중심에는 군민과 현장, 실행이 있다.임지락 군수가 민선 9기 첫 공식 결재로 선택한 것은 '군민 정책 동행단 추진 계획'이었다. 군정 주요 정책과 현안사업에 군민과 전문가가 참여해 의견을 제시하는 정책 참여기구다. 취임과 함께 내세운 '군민주권'을 군정 운영에 구체화하겠다는 뜻이다.현장 행보도 이어지고 있다. 첫 '군민과의 공감대화'를 동복면에서 시작한 임 군수는 지역 현안을 두고 주민 수용성과 지역 상생을 우선하겠다는 원칙을 밝혔다.폭염이 이어지자 예정된 '군민과의 공감대화' 일정을 폭염 현장 점검으로 곧바로 전환해 경로당과 무더위쉼터, 농축산 현장 등을 찾았다.취임 초부터 거창한 구호보다 군민의 삶이 있는 현장에서 직접 듣고 판단하겠다는 모습이다.임지락 군정에서 눈에 띄는 또 하나는 공약을 다루는 방식이다. 선거 과정에서 제시된 187건의 공약을 모두 끌고 가지 않고 실현 가능성과 재정 효율성, 효과성, 수요성을 따져 59개 공약으로 압축했다. 다시 7개 분야 11개 핵심사업으로 정리하며 선택과 집중의 원칙을 세웠다.방향은 분명하다. 군민주권과 민생경제를 기본으로 바이오·백신산업과 폐광지역 경제진흥, 광주~화순 광역철도를 미래 성장축으로 키우고 농업 혁신과 통합돌봄, 문화관광을 함께 연결한다는 구상이다.결국 임지락 군정의 목표는 하나다. 화순에서 일하고 살면서 미래를 꿈꿀 수 있는 기반을 만드는 것이다.임지락 군정은 민생을 챙기는 동시에 화순의 미래 먹거리를 확보하는 데 무게를 두고 있다. 이미 경쟁력을 갖춘 바이오·백신산업은 기업 유치와 일자리 창출로 연결하고, 폐광지역 경제진흥사업을 통해 석탄산업을 대신할 새로운 산업 기반을 마련해야 한다.광주~화순 광역철도 역시 화순의 생활권과 경제권을 넓히기 위해 반드시 풀어야 할 과제다. 여기에 최근 광주 군공항 부지에 추진되는 호남권 반도체 산업단지가 새로운 변수로 등장했다.임 군수는 반도체 산단 조성을 화순의 기회로 연결하겠다는 입장이다. 광주 군공항 부지와 가까운 입지 여건을 활용해 화순에 반도체 소재·부품·장비 기업과 연구개발 시설을 유치하고, 광주와 화순이 함께 반도체 산업 생태계를 구축하자는 구상이다.바이오에 이어 반도체 연관산업까지 화순의 산업 기반을 넓힐 수 있다면 지역경제의 체질을 바꾸는 또 하나의 계기가 될 수 있다.반도체 산업 유치가 새로운 기회라면 동복댐 증축 문제는 임지락 군정의 원칙과 협상력을 시험하는 현안이다.정부가 반도체 산업단지에 필요한 대규모 용수를 확보하기 위해 동복댐 활용 확대를 추진하면서 화순 주민들의 우려도 커지고 있다. 반도체 공정은 안정적인 산업용수뿐 아니라 고도의 정제 과정을 거친 초순수 생산 기반이 필수적인 만큼 장기적이고 안정적인 수자원 공급체계가 중요하다.그러나 그 과정이 다시 화순군민의 일방적인 희생으로 이어져서는 안 된다는 것이 임 군수의 입장이다.동복댐은 과거 증축 과정에서도 주민 이주와 생활 불편을 낳았다. 임 군수는 최근 전남광주통합특별시에 동복댐 증축 계획 단계부터 주민이 참여해야 한다는 입장을 전달하고, 수몰 이주민 지원과 이주 정착대책, 잔여지 보상 등 실질적인 대책 마련을 요구했다. 주민대표가 참여하는 상생발전 실무협의체 구성도 제안했다.반도체 산업이라는 국가적 사업에는 협력하되 그 과정에서 화순군민의 권익은 분명히 지키겠다는 것이다.임지락 군수의 민선9기, 앞으로 4년의 군정이 결코 녹록지 않을 것이다. 지역경제와 인구 문제, 폐광 이후의 새로운 성장동력, 바이오산업의 경쟁력 강화와 광역철도에 더해 반도체 산업과 동복댐이라는 새로운 현안까지 풀어야 할 과제가 산적해 있다. 대규모 사업의 국가계획 반영과 재원 확보도 넘어야 할 산이다.중요한 것은 실행력이다. 군민의 목소리를 듣고 현장에서 문제를 확인했다면 이제 결과로 보여줘야 한다. 당장 해결할 민생은 미루지 않고, 시간이 필요한 사업은 흔들림 없이 밀고 가야 한다. 국가와 특별시를 상대로 요구할 것은 분명하게 요구하고, 화순이 얻어야 할 몫도 제대로 챙겨야 한다.최근 동복댐과 반도체 산업을 둘러싼 대응은 그런 점에서 주목할 만하다. 국가 반도체 산업에는 협력하면서도 주민 희생에 대해서는 분명한 대책을 요구하고, 동시에 반도체 소부장 기업과 연구개발 시설을 화순으로 끌어오겠다는 접근이다.민생은 가까이에서 챙기고 미래산업에는 과감하게 나서되, 군민의 권익이 걸린 문제에서는 물러서지 않는 것. 임지락 군수가 앞으로 보여줘야 할 군정의 모습도 여기에 있다.임지락 군수가 내건 '군민과 함께, 화순의 미래로!'라는 약속은 이제 실행으로 증명돼야 한다.