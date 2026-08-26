시민 목소리가 정책으로…화성시, '시민협치' 제도화 속도

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 26일 화성시 시민협치 동행기획단 회의에서 시민사회 활동가들과 의견을 나누고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 26일 '화성시 시민협치 동행기획단 회의'에서 시민사회 활동가의 의견을 듣고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 26일 봉담읍 주민자치센터에서 열린 화성시 시민협치 동행기획단 회의를 진행하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 26일 '화성시 시민협치 동행기획단 회의' 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

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화성특례시가 시민이 정책의 기획 단계부터 실행과 이행 점검까지 직접 참여하는 '시민협치' 체계 구축에 속도를 내고 있다. 행정이 정책을 결정하고 시민이 의견을 제시하는 기존 방식에서 벗어나 시민사회와 함께 정책을 만들고 실행하는 새로운 협치 모델을 제도화하겠다는 취지다.화성시는 26일 봉담읍 주민자치센터 자치누리홀에서 '화성시 시민협치 동행기획단 회의'를 열고 시민사회 활동가들과 협치 체계 구축 방안을 논의했다. 이날 회의에는 강석찬 화성시민재생에너지발전협동조합 이사장과 오세욱 화성민주시민교육네트워크 상임대표 등 시민사회 활동가 20여 명이 참석했다.정명근 화성특례시장은 "시민의 목소리를 듣는 데 그치는 것이 아니라 시민의 목소리가 정책으로 이어지고, 행정과 시민사회가 함께 묻고 논의하며 해법을 찾아가는 화성특례시만의 새로운 협치 모델을 만들어 가겠다"고 밝혔다.이어 "협치가 선언이나 일회성 의견 수렴에 머물지 않도록 전담 행정조직 설치와 관련 조례 제정 등을 통해 실질적으로 작동할 수 있는 제도적 기반을 마련하겠다"고 강조했다.이번 회의는 시민사회의 경험과 현장 전문성을 정책에 실질적으로 반영하기 위해 마련됐다. 특히 시민 공론화와 숙의 과정을 거쳐 정책을 설계하고, 실행한 뒤 이행 상황까지 점검하는 참여 구조를 어떻게 만들 것인지에 논의의 초점이 맞춰졌다.화성시는 지난 6월부터 '모두의 가치를 실현하는 시민협치 <동행>'을 바탕으로 시민사회와 전문가들이 참여하는 논의를 이어왔다. 단순히 시민의 의견을 듣는 수준을 넘어 시민사회가 정책 형성 과정의 실질적인 주체로 참여할 수 있는 구조를 만드는 것이 핵심이다.이는 화성시의 규모와 다양한 지역적 특성을 고려할 때 의미가 있다. 시민사회가 축적한 현장 경험을 행정에 접목하면 정책의 현실성을 높일 수 있지만, 반대로 참여가 형식적인 자문에 그칠 경우 기존 민관협력과 크게 다르지 않다는 한계도 있다. 결국 이번 협치 구상이 실제 정책 결정과 집행 과정에 어느 정도 권한과 책임을 부여하느냐가 관건이다.화성시는 회의에서 나온 의견을 토대로 시민협치를 제도화하고 시민사회 참여 기반을 마련할 계획이다. 특히 전담 행정조직 설치와 관련 조례 제정 등을 통해 협치가 일회성 행사나 선언에 머물지 않도록 제도적 기반을 갖춘다는 방침이다.