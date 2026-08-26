경기 유통 열대과일 129건 잔류농약 검사... 모두 허용기준 이내

큰사진보기 ▲경기도 내 대형·소형마트와 온라인 판매처에서 판매되는 바나나와 망고 등 열대과일을 대상으로 잔류농약 검사를 실시한 결과 모두 국내 잔류허용기준을 충족한 것으로 나타났다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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경기도 내 대형·소형마트와 온라인 판매처에서 판매되는 바나나와 망고 등 열대과일을 대상으로 잔류농약 검사를 실시한 결과 모두 국내 잔류허용기준을 충족한 것으로 나타났다.경기도보건환경연구원은 지난 7월 한 달간 도내에서 유통되는 열대과일 10개 품목 129건을 수거해 잔류농약 475종을 검사했다고 26일 밝혔다.검사 대상은 바나나와 키위가 각각 26건으로 가장 많았고 망고 20건, 아보카도 17건, 파인애플 12건, 용과 9건, 망고스틴 6건, 파파야 5건, 코코넛과 패션프루트 각각 4건이다.원산지별로는 수입산이 118건으로 전체 검사 대상의 약 91%를 차지했고 국내산은 11건이었다. 수입산 원산지는 필리핀과 태국, 뉴질랜드, 베트남, 페루 등이다.잔류농약 475종에 대한 검사에서는 일부 과일에서 카벤다짐과 티아벤다졸 등의 농약 성분이 검출됐다.그러나 검출량은 모두 국내 잔류허용기준 이내였으며 기준치를 초과한 과일은 한 건도 없었다.카벤다짐과 티아벤다졸 등은 농작물의 곰팡이성 질병을 방제하는 데 사용되는 살균제 성분이다.잔류농약은 농산물에 농약 성분이 검출됐다는 사실 자체보다 식품별로 정해진 잔류허용기준을 초과했는지 여부가 안전성 판단의 기준이 된다.도영숙 경기도보건환경연구원 농수산물검사부장은 "최근 열대과일 소비 증가와 함께 기후변화로 국내에서도 아열대 과일 재배가 확대되고 있다"며 "수입산과 국내산 열대과일에 대한 잔류농약 안전관리를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.