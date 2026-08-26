"1256억 분담했는데 철도는 빠져"... 하남시, 위례신사선 5㎞ 연장 건의

큰사진보기 ▲경기 하남시가 위례신도시 조성 과정에서 하남지역 주민들이 1256억원의 철도 분담금을 부담하고도 위례신사선에서 제외됐다며 위례신사선을 하남까지 5㎞ 연장해 줄 것을 정부에 요구했다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 위례신도시 조성 과정에서 하남지역 주민들이 1256억 원의 철도 분담금을 부담하고도 위례신사선에서 제외됐다며 위례신사선을 하남까지 5㎞ 연장해 줄 것을 정부에 요구했다.이현재 하남시장은 지난 25일 김용석 대도시권광역교통위원회 위원장을 만나 위례신사선 하남 연장을 '제5차 광역교통시행계획'에 반영해 달라고 건의했다고 26일 밝혔다.하남시에 따르면 위례신도시는 서울 송파구와 경기 성남·하남시에 걸쳐 조성됐지만 하남지역은 현재 추진되는 위례신사선 노선에서 빠져 있다.시는 특히 위례 하남 주민들이 광역교통개선대책 철도 분담금으로 1256억 원을 부담했다고 강조했다. 전체 철도 분담금의 23%에 해당한다는 게 시의 설명이다.이에 하남시는 위례신사선을 하남지역까지 5㎞ 연장하는 방안을 추진하고 있다. 지난해 10월에는 주민 1만 8637명의 서명을 받아 대광위 등 관계기관에 전달했다. 이 시장은 이번 면담에서 위례신사선 하남 연장을 제5차 광역교통시행계획에 반영해 줄 것을 다시 요청했다.3호선 연장인 송파하남선의 개통 일정도 주요 현안으로 제시됐다. 송파하남선은 서울 오금역에서 하남시청역까지 11.7㎞를 연결하는 사업이다.하남시는 교산신도시 공동주택 최초 입주가 2029년 6월 예정돼 있는 만큼 송파하남선을 목표 시점인 2032년까지 적기 개통할 수 있도록 사업을 차질 없이 추진해 달라고 요청했다.교산신도시에서는 최초 입주 때 약 1만 2000가구가 입주할 예정이다. 현재 계획대로라면 첫 입주와 3호선 연장 개통 목표 사이에는 약 3년의 시차가 발생한다.하남시는 철도 개통과 함께 역사 접근성 개선도 요구했다. 감일지역 101정거장의 출입구를 단샘초등학교 방향으로 연장하고, 교산 104정거장에서는 만남의광장과 드림휴게소 사이 환승 동선을 단축하는 방안을 기본·실시설계에 반영해달라고 건의했다.104정거장의 지하 심도를 당초 50m에서 20m 수준으로 낮추는 방안과 원도심을 연결하는 보행데크 및 무빙워크 설치도 요청했다.9호선 연장인 강동하남남양주선의 사업 지연 문제도 거론됐다. 총연장 17.59㎞인 강동하남남양주선 가운데 미사~다산을 연결하는 2공구 턴키 사업은 최근 네 차례 유찰됐다.이 시장은 대광위에 사업자를 조속히 선정할 수 있도록 지원해 달라고 요청했다. 또 서울 강일과 하남 미사지역에 18만 8000여 명이 거주하고 있다는 점을 들어 944정거장인 가칭 신미사역의 일반열차 회차선을 활용해 강일~미사 구간부터 조기 개통하는 방안도 건의했다.신미사역에서 구산성지 방향으로 580m 길이의 지하 보행통로를 설치하고 주변 아파트 단지 방향으로 출입구를 연장하는 방안도 함께 제시했다.이현재 시장은 "하남시는 미사·위례·감일·교산 4개 신도시가 조성되었으나 각 신도시별 연계성 부족으로 생활권이 단절되어 불편하고, 신도시 인구의 약 60%가 서울로 출퇴근하나 지하철, 버스노선 부족으로 교통 불편이 심각해 광역철도망 확충이 시급하다"며 "제5차 광역교통시행계획 내 위례신사선 하남 연장 반영과 3·9호선 연장 현안에 각별한 관심과 협조를 바란다"고 밝혔다.이에 김용석 대광위 위원장은 "위례신사선 하남 연장 안건을 면밀히 검토 중"이라며 "3호선과 9호선 연장 사업의 적기 개통도 적극적으로 관리해 나가겠다"고 답했다.한편, 하남시는 GTX-D 노선(황산·교산 경유)의 '제5차 국가철도망 구축계획' 반영을 위해 홍지선 국토교통부 제2차관과의 면담을 추진하는 등 광역철도망 구축을 위한 건의를 이어갈 계획이다.