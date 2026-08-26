남양주시, 별내선 연장 예타 선정... 교통망 확충 '청신호'

큰사진보기 ▲경기 남양주시는 별내선(8호선) 연장 광역철도 건설사업이 ‘2026년 제2차 예비타당성조사 대상사업’으로 최종 선정됐다고 26일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시는 별내선(8호선) 연장 광역철도 건설사업이 '2026년 제2차 예비타당성조사 대상사업'으로 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.별내선 연장 광역철도 건설사업은 별내역과 진접선 별내별가람역을 연결하는 총연장 3.4km의 광역철도 사업이다. 수도권 동북부 지역의 대규모 개발에 따른 교통 수요에 대응하고 광역교통망을 확충하기 위해 추진되고 있다.사업이 완료되면 8호선 별내역과 4호선 진접선 별내별가람역이 철도로 연결돼 남양주 동북부 지역의 철도 접근성과 노선 간 연계성이 크게 향상될 것으로 기대된다.특히 이번 예비타당성조사 대상사업 가운데 철도 분야에서는 별내선 연장사업이 유일하게 선정돼 의미를 더했다.시는 지난 2024년 예비타당성조사에서 미 통과된 이후 자체 재기획 용역을 추진하며 사업의 경제성과 정책적 타당성을 보완하는 등 사업 추진을 위한 다각적인 방안을 마련해 왔다. 이번 선정으로 본격적인 사업 추진을 위한 중요한 첫 관문을 통과하게 됐다별내선 연장사업은 왕숙신도시 광역교통개선대책의 하나로 추진되는 핵심 교통사업이다. 왕숙신도시 등 대규모 개발사업이 본격화하면서 증가하는 교통 수요에 선제적으로 대응하고 시민들의 광역교통 접근성을 높이기 위해 사업 추진 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.최현덕 남양주시장은 취임 이전부터 시민들의 교통 불편 해소를 주요 현안으로 삼고, 기획예산처 장관과 대도시권광역교통위원회 위원장, 국토교통부 차관, 경기도지사 등 관계기관에 별내선 연장사업의 필요성과 조속한 추진을 지속적으로 건의해 왔다.최현덕 시장은 "별내선 연장사업은 단순히 단절된 철도 구간을 연결하는 데 그치지 않고 남양주 동북부 시민들의 출퇴근 여건을 개선하고 지역 간 생활권을 잇는 교통복지 사업"이라며 "지속적으로 건의해 온 사업이 예비타당성조사 대상에 선정돼 매우 뜻깊다"고 말했다.이어 "예비타당성조사 대상사업 선정은 끝이 아니라 본격적인 시작"이라며 "앞으로 예비타당성조사에 적극 대응하고 관계기관과 긴밀히 협력해 최종 통과까지 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.시의 또 다른 주요 교통 현안인 와부~화도2 국지도 86호선 사업도 제6차 일괄예비타당성조사를 통과했다.와부~화도2 국지도 86호선 사업은 와부읍 월문리 중광마을삼거리에서 화도읍 차산리까지 총 5.2km 구간을 2차선으로 개량하고, 910m 규모의 터널을 개설하는 사업이다. 총사업비는 1748억 원으로 국비와 지방비가 투입된다.시는 별내선 연장사업의 예비타당성조사에 적극 대응하는 한편, 주요 교통사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력해 나갈 계획이다.