추미애 "지방주도 성장 위해 지방소비세율 25.3%에서 40%로 인상해야"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 26일 청와대에서 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 이재명 대통령과 인사하고 있다. 2026.8.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사와 우상호 강원도지사가 26일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 제10회 중앙지방협력회의에서 대화하고 있다. 2026.8.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

추미애 경기도지사가 지방정부가 주도하는 지역 성장의 전제조건으로 지방재정 확충을 제시하며 정부에 지방세제 개편을 건의했다. 지방소비세율을 현행 25.3%에서 40%로 높이고, 법인세 일부를 광역단체에 배분하는 한편 소방재정 확충을 위해 지방교육세 일부를 소방분 지역자원시설세로 전환하자는 내용이다.추미애 지사는 26일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 제10회 중앙지방협력회의에서 '지방주도 성장 성공전략'을 발표하며 이같이 제안했다. 회의에는 국무총리와 각 부처 장관, 시·도지사 등이 참석해 민선 9기 중앙·지방 협력 방안 등을 논의했다.추미애 지사는 경기도의 재정위기를 지방재정 구조의 문제와 연결했다.그는 "도정을 맡은 이후 가장 먼저 마주한 현실은 매우 엄중한 경기도의 재정위기였다"며 "겉으로는 40조 원을 넘는 예산 규모로 재정이 넉넉해 보이지만 실제 재정 여건은 수년째 1~2조 원 규모의 적자가 누적되어 자체적인 노력만으로는 극복하기 어려운 구조적 한계에 직면해 있다"고 밝혔다.인구 증가와 고령화로 재정수요는 늘고 있지만, 경기도 세입은 부동산 경기에 영향을 크게 받는 취득세 의존도가 높아 변동성이 크다는 설명이다.추 지사는 "지방재원이 확보돼야 실질적인 지방주도 성장이 가능하다"며 "이는 경기도만의 문제가 아니라 대한민국 지방자치의 지속가능성이 걸린 문제"라고 강조했다.첫 번째 방안은 지방소비세율을 25.3%에서 40%로 인상하는 것이다. 국세와 지방세 비율 7 대 3 실현을 위한 방안이면서 취득세에 편중된 지방세입 구조를 소비 기반의 안정적인 지방소비세 중심으로 개선하자는 취지다.두 번째는 국세인 법인세의 5%를 광역단체에 배분하는 제도 신설이다. 반도체 등 첨단산업이 성장하면서 발생하는 세수 증가 효과는 국가와 기초단체에 돌아가는 반면, 산업단지 조성과 인프라 확충에 필요한 광역단체의 부담은 커지고 있다는 문제의식에서 나온 제안이다.산업이 성장한 지역이 그 성과를 지역 인프라와 재투자로 연결할 수 있도록 세입 배분 구조를 바꾸자는 것이다.세 번째는 일몰 예정인 담배에 부과되는 지방교육세를 소방분 지역자원시설세로 전환하는 방안이다.경기도는 소방공무원이 2020년 국가직으로 전환됐지만 소방인건비 등에 대한 국가 지원은 여전히 제한적이고, 상당 부분을 도 일반회계에서 부담하고 있다고 설명했다. 안정적인 소방재원을 확보해 지역별 재정 여건에 따른 소방서비스 격차를 줄이자는 취지다.이번 건의에서 주목할 점은 추미애 지사가 지방재정 확충을 경기도의 재정난 해소에만 국한하지 않고 '지방주도 성장'의 핵심 조건으로 제시했다는 것이다.지방정부에 권한을 확대하더라도 이를 뒷받침할 재정 권한이 없다면 지방주도 성장은 구호에 머물 수밖에 없다. 특히 경기도처럼 인구와 산업이 집중된 지역은 교통·산업 인프라 등에 대규모 투자가 필요하지만, 지역에서 발생하는 경제적 성과가 지방재정 확대로 충분히 이어지지 않는다는 문제도 있다.추미애 지사의 제안은 결국 중앙정부에 단순한 재정 지원을 요구하기보다 국세와 지방세의 배분 구조를 바꿔 지방정부가 성장에 필요한 재원을 스스로 확보할 수 있도록 해달라는 요구로 볼 수 있다.다만 지방소비세율 인상과 법인세 일부 지방 배분은 중앙정부와 지방정부뿐 아니라 광역·기초단체 간 재원 배분에도 영향을 미치는 만큼 구체적인 조정 방안과 지역 간 형평성에 대한 논의가 뒤따라야 한다.추 지사는 재정위기 대응을 위한 세출 구조조정과 함께 중앙정부에는 지방재정의 구조적 개선을 요구하고 나섰다. 지방주도 성장의 실질적인 기반을 '권한'뿐 아니라 그 권한을 실행할 수 있는 지방재정 확보에서 찾겠다는 정책 방향을 분명히 한 셈이다.