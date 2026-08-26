용인시, 반도체 패키징 산업전서 기업 유치 나선다

큰사진보기 ▲경기 용인특례시가 차세대 반도체 패키징 기업들을 대상으로 소재·부품·장비 실증과 연구개발(R&D), 기술보호 등 지원사업을 알리고 기업 유치에 나선다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시가 차세대 반도체 패키징 기업들을 대상으로 소재·부품·장비 실증과 연구개발(R&D), 기술보호 등 지원사업을 알리고 기업 유치에 나선다.용인시는 26일부터 28일까지 수원컨벤션센터에서 열리는 '2026 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS)'에 참가한다고 밝혔다.경기도와 수원시가 주최하는 이번 산업전에는 반도체 패키징·테스트를 비롯해 공정장비, 소재·부품, 열관리 솔루션, 설계 소프트웨어(EDA), 글라스 기판 등 첨단 패키징 관련 기술과 제품이 전시된다.시는 행사장에서 반도체 기업을 대상으로 각종 지원정책을 소개하고 투자유치 활동을 진행한다.주요 지원사업 가운데 하나는 '첨단반도체 양산연계형 미니팹(트리니티팹)'이다. 반도체 소재·부품·장비 기업이 개발한 제품을 실제 양산과 유사한 환경에서 시험·검증할 수 있도록 지원하는 기반시설이다.시는 트리니티팹과 연계해 소부장 기업들이 경기도 차세대융합기술연구원과 한국나노기술원, 한국기계연구원 등의 연구장비를 사용할 때 비용을 지원하는 사업을 소개한다.반도체 기업의 기술 유출을 막기 위한 기술보안 교육과 보안컨설팅, 기술지킴서비스를 비롯해 R&D 장비 사용료 지원사업도 알린다.반도체 전문인력 확보를 위한 교육사업도 소개한다. 용인 반도체 마이스터고 설립·운영 지원을 비롯해 반도체 특성화대학 지원, 용인시와 울산과학기술원(UNIST)이 함께 추진하는 반도체 교육·산학 허브 최고위과정 등이 대상이다.시는 이번 산업전을 통해 반도체 관련 기업들과 접촉하고 용인의 반도체 산업 기반과 지원제도를 알리는 등 투자유치 활동을 진행한다는 계획이다.시 관계자는 "첨단 패키징 분야의 기업과 관계자가 한자리에 모이는 이번 전시회를 통해 용인특례시의 반도체 산업 기반과 기업 지원사업을 알리겠다"며 "유망 기업과의 접점을 넓혀 투자유치와 산업생태계 강화로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.