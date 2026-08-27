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사회

26.08.27 15:08최종 업데이트 26.08.27 17:24

[속보] 김현태 전 707단장, 징역 12년에 법정 구속

유죄 받은 피고인들은 모두 법정 구속... 고동희·박헌수는 무죄

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김현태 전 707특수임무단장이 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 내란중요임무종사 등 혐의 1심 선고에 참석하기 전 법원앞에서 열린 지지자들 집회에 참석하고 있다.
김현태 전 707특수임무단장이 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 내란중요임무종사 등 혐의 1심 선고에 참석하기 전 법원앞에서 열린 지지자들 집회에 참석하고 있다. ⓒ 권우성

12.3 내란의 밤 국회로 출동해 본관 창문을 깨고 난입한 김현태 전 707특수임무단장이 1심에서 징역 12년을 선고받고 법정 구속됐다.

내란전담재판부 서울중앙지방법원 형사합의37-2부(재판장 오창섭 부장판사)는 27일 오후 2시 김 전 단장 등 계엄군 지휘관 7명에 대한 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 사건 1심 선고기일에서 아래와 같이 판결 선고를 내렸다.

['국회 봉쇄·침투' 관련자]
① 이상현 당시 특전사 1공수여단장 : 징역 10년 선고
② 김현태 당시 707특수임무단장 : 징역 12년 선고

['반국가세력 합동체포조' 관련자]
③ 김대우 당시 방첩사 방첩수사단장 : 징역 5년 선고
④ 박헌수 당시 국방부 조사본부장 : 무죄 선고

['선관위 점거·직원 체포' 관련자]
⑤ 고동희 당시 정보사 계획처장 : 무죄 선고
⑥ 김봉규 당시 정보사 중앙신문단장 : 징역 7년 선고
⑦ 정성욱 당시 정보사 100여단 2사업단장 : 징역 7년 선고

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김현태 전 단장은 최근 윤석열씨의 비상계엄 선포를 옹호하는 극우 인사로 탈바꿈했다.

그는 6.3 지방선거와 함께 치러진 국회의원 보궐선거에서 이재명 대통령 지역구였던 인천 계양을 선거구에 출마한 바 있다. 지난 5월 8일 서울 중구 코리아나호텔에서 극우 유튜버 전한길(전직 한국사 강사)씨 등과 함께 출마 기자회견을 열고 "이재명 정권을 무너뜨리겠다"고 밝혔다.

김 전 단장은 내란 발생 6일 만인 2024년 12월 9일 서울 용산구 국방부 전쟁기념관 앞에서 기자회견을 자청해 열어 "부대원들은 전 국방부 장관인 김용현에게 이용당한 피해자"라며 선처를 호소했으나, 국방부로부터 파면된 뒤 돌연 입장을 바꿔 계엄은 정당했다고 주장하고 있다.

1심 선고 앞둔 김현태 “당당하게 결과 받아들이겠다" #shorts 유성호

12.3 비상계엄 당시 병력을 이끌고 국회로 출동한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 707특임단장이 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고공판에 출석하고 있다.
12.3 비상계엄 당시 병력을 이끌고 국회로 출동한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 707특임단장이 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고공판에 출석하고 있다. ⓒ 유성호

#김현태#계엄군#지휘관#특전사#123내란

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