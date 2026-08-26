서산 고향사랑기부 답례품 61종... 관광·체험 연계는 '아직'

큰사진보기 ▲서산시, 25일 정부대전청사에서 고향사랑기부제 현장 홍보활동 추진 ⓒ 서산시 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시가 고향사랑기부제 모금 확대를 위해 공공기관 현장 홍보에 나서는 등 총력을 기울이고 있지만, 관광·체험 등 생활인구 유입과 연계된 서비스형 답례품 개발 등 중장기 전략은 미흡하다는 지적이 나온다.26일 서산시에 따르면 시는 지난 25일 정부대전청사 지하 1층 중앙홀에서 충남도 7개 시·군과 함께 고향사랑기부제 현장 홍보활동을 펼쳤다. 시는 정부대전청사 공무원과 방문객을 대상으로 쌀국수, 전통주, 생강차, 양갱 등 지역 농특산물로 구성된 61종의 답례품을 알리며 제도 참여를 독려했다.고향사랑기부제는 열악한 지방재정을 확충하고 지역경제를 활성화해 심화하는 '지방소멸' 위기에 대응하고자 2023년 도입된 제도다. 개인이 자신의 주민등록상 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부하면, 지자체는 이를 주민 복리 증진에 사용하고 기부자에게는 세액공제 혜택(10만 원 이하 전액)과 함께 기부액의 30% 한도 내에서 지역 답례품을 제공한다.서산시 관계자는 "2023년 제도 시행 이래 기부자들이 꾸준히 늘고 있다"며 "10만 원까지 전액 세액공제되고 3만 원 상당의 서산 답례품이 제공되는 기존 혜택이 더 널리 알려진다면 기금 모금이 한층 활성화될 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "현재 61종인 답례품 품목을 앞으로 더 확대할 계획"이라고 덧붙였다.서산시는 기금의 사용 목적을 미리 정한 '지정기부'에서도 성과를 냈다. 지난해 여름 집중호우가 발생하자 피해 복구를 위한 긴급 모금에 나서 4800만 원을 모았다. 사용처가 분명한 기부가 시민과 출향인의 공감을 얻은 사례다.하지만 이러한 지정기부 성과에도 불구하고, 서산시의 상시 기부 유인 전략은 여전히 1차 농특산물과 가공식품 위주의 '물품 나열식'에 머물러 있다는 지적이다. 기부자를 실제 지역 방문객으로 전환해 지역 활력을 도모하는 '관계인구(생활인구)' 유치 연계가 부족하다는 것이다.실제로 서산 9경 관광 투어, 농촌 체험 프로그램, 숙박권 등 생활인구 유입과 직결되는 서비스형 답례품 확대 계획에 대해 서산시 담당자는 "아직 고려 중인 것은 없다"고 밝혔다.