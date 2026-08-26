김기현 저격한 '계몽'된 안철수... 김재섭 "상습 말바꾸기" 반격

"안철수가 정신을 번쩍 차렸는지 아니면 계몽이 된 것 같다." - 전한길
'계몽'된 안철수 국민의힘 국회의원이 김기현 의원을 향해 공개적으로 날을 세웠다. 그러자 김재섭 국회의원이 안철수 의원의 '말바꾸기'를 직격하고 나섰다. '당원 중심'과 '국민 중심'을 둘러싼 당의 노선 갈등이 번지는 가운데, 과거와 현재의 주장이 뒤바뀐 채 서로의 '말 바꾸기'를 겨냥한 난타전이 벌어지고 있다.
공교롭게도 세 사람의 페이스북 공방이 벌어진 26일은 장동혁 국민의힘 당 대표의 취임 1주년이다(관련 기사: 사퇴 요구에도 연임 노리는 장동혁? "2028 총선 승리" https://omn.kr/2jjuk
). 전날 국회에서는 김기현 의원과 오세훈 서울특별시장, 무소속 한동훈 의원이 한자리에 모여 장 대표의 당 운영을 한목소리로 비판했다. 오 시장과 한 의원은 공개적으로 악수까지 나눴다. 당협위원장 전면 재선출과 중앙윤리위원회의 비당권파 징계를 고리로 국민의힘 안에서 이른바 '반장동혁 연대'가 오히려 윤곽을 드러내는 모양새이다.
반면 한때 장 대표에게 쇄신을 요구하고 '결자해지'까지 압박했던 안철수 의원은 최근 '변신'을 꾀하는 모양새이다. 한동훈 의원의 복당을 앞장서 반대하고, '당원 중심'을 내세워 장 대표와 같은 쪽에 섰다. 중도 확장과 혁신을 자신의 정치적 자산으로 삼아온 안 의원이 장 대표 취임 1주년에 가장 적극적으로 '반장동혁 전선'을 공격하는 기묘한 장면이 펼쳐지고 있다.
"기억 삭제됐나" 안철수에... 김재섭 "상습적 말 바꾸기"
안 의원은 26일 오전 페이스북에 '당원 100% 룰에 찬동해놓고, 이젠 당원을 해로운 존재로 취급합니까'라는 제목의 글을 올렸다. 전날 김기현 의원이 "과도한 당원 중심에서 국민 중심으로 축을 옮겨야 하지 않겠나"라고 말한 것을 문제 삼은 것이다. 안 의원은 "김 의원을 당대표로 만든 사람들이 바로 당원"이라며 "본인이 당대표로 선출된 우리 당 3차 전당대회 룰이 당원 100%였기 때문"이라고 꼬집었다.
이어 "저는 당시 이재명 민주당을 막고 보수정권 총선 승리에 기여하고자 나섰지만, 당원의 결정을 받아들여 그 결과를 겸허히 수용했다"라며 "그런데 지금 김기현 의원께서는 당원의 판단을 당에 해로움을 주는 무언가로 취급하고 있다"라고 목소리를 높였다.
특히 한동훈 의원까지 직접 겨냥했다. 김 의원의 전날 발언에 한 의원이 "국민 중심으로 가야 한다는 말씀이 마음 깊이 와닿는다"라고 호응한 것을 두고 "누군가의 복당을 위해 아랫목을 따뜻이 데워놓는 김기현 의원의 저 모습, 당원들이 피눈물을 흘리지 않겠느냐"라고 비난했다. "당원들은 뽑아 쓰고 버리는 휴지가 아니다"라며 "당원의힘 없이 국민의힘도 없다"라고도 강조했다.
그러자 김재섭 의원이 안철수 의원의 과거 발언을 끄집어냈다. 안 의원은 지난 2022년 국민의힘 전당대회 룰 변경을 앞두고 오히려 민심 반영 비율을 확대해야 한다고 주장한 바 있다.
김 의원은 이날 페이스북에 "그래서 안철수 의원이 말하는 당원이 누구냐"라며 "안 의원은 2022년 전당대회를 앞두고 '민심 반영 비율을 낮추는 것은 중도층과 멀어지는 자충수', '총선 승리를 위해 외연 확장을 하려면 민심 비율을 더 늘리는 것이 합리적'이라고 말하지 않았느냐?"라고 따져 물었다.
이어 "그때 당원과 지금 당원이 다르냐?"라며 "상습적 말 바꾸기로 모자라 이제는 '당원'의 정체성까지 바꿔치기 하느냐"라고 쏘아붙였다. "안철수 의원이 말하는 당원이 국민의당 당원인지, 민주당 당원인지 알 길은 없으나 우리는 국민의힘 당원과 함께 더 큰 민심을 향해 가야 한다"라고도 덧붙였다.
김기현 "이 당 저 당 왔다갔다 한 경우와는 달라"
김기현 의원도 직접 반격했다. 그는 "저는 처음 정치에 입문하면서 우리 당의 당원으로 입당한 이래 24년의 세월 동안 풍찬노숙하면서도 한 번도 당을 떠나지 않고 지켜왔다"라며 "그러기에 제가 가진 우리 당 당원에 대한 감사와 존경의 마음은, 이 당 저 당 왔다 갔다 하며 탈당과 입당을 반복한 경우와는 차원이 다르다"라고 했다.
사실상 당적이 계속 바뀌어 온 안 의원을 겨냥한 것이다. 이어 "우리 당이 거의 파산될 위기에 놓였을 때에도 끝까지 우리 당을 지탱해 주신 당원들의 지상명령인 '내후년 총선 과반 당선'을 위해, 우리 당은 축소지향적으로 성을 쌓을 것이 아니라 다양성·포용성을 바탕으로 한 대통합의 모델로서 길을 열어야 한다"라고 강조했다.
이번 공방의 출발점이 된 김기현 의원의 발언은 전날인 25일 국회 의원회관에서 열린 제10차 대한민국 미래혁신포럼 세미나에서 나왔다. 김 의원이 이끄는 미래혁신포럼이 '미국의 대전략과 한국의 선택'을 주제로 마련한 자리였다.
외교·안보가 세미나의 공식 주제였지만 정치권의 시선은 참석자들의 입에 더 쏠렸다. 한때 '친윤(석열)계'로 분류되며 강성 보수 성향이었던 김 의원은 "당원 중심이 옳다고 생각하던 시기가 있었는데 지금은 너무 한쪽으로 가는 것 같다"라며 "과도한 당원 중심에서 국민 중심으로 축을 옮겨가야 하지 않겠느냐"라고 지적했다. 장 대표의 당 운영을 비판하는 목소리였다.
'연판장 사태'로 기억될 정도로 용산 대통령실의 당무개입 논란이 일었던 2023년 전당대회 당시, 당원투표 100% 룰의 최대 수혜자는 김기현 의원이었다. 그랬던 그가 지금은 '국민 중심'을 강조하고 있고, 당시 이 룰에 반발하며 중도 확장을 이야기했던 안철수 의원은 '당원 중심'을 내세우는 위치로 바뀐 모양새이다.
장동혁 취임 1주년 전날 손잡은 오세훈·한동훈
장동혁 대표의 리더십을 당 안팎에서 협공하고 있는 오세훈 서울시장과 한동훈 무소속 의원도 이 자리에 나란히 모습을 드러냈다. 오 시장과 한 의원이 현장에서 악수를 나누는 모습이 언론의 주목을 받았다.
한동훈 의원은 이날 "김 대표님의 '국민 중심으로 가야 한다'는 말씀이 마음 깊이 다가온다"라고 화답했다. 한 의원은 당협위원장 재선출 문제를 두고도 "국민의 피 같은 세금으로 유지되는 공당이 이렇게 사당화의 길로 가면 안 된다"라고 목소리를 높였다. 장 대표의 취임 1주년을 하루 앞두고는 "당이 퇴행했다. 대단히 안타깝다"라고 평가했다.
오 시장도 당협위원장 전면 재선출 추진을 두고 "모든 일에는 순서가 있고 적절한 시점이라는 게 있다"라고 지적했다. 특히 최근 비당권파 의원들에게 잇달아 중징계를 내린 당 중앙윤리위원회를 향해서는 "윤리위 정치는 정치 중에 제일 하위의 정치"라고 직격했다. 그러면서 "뺄셈의 정치보다 덧셈의 정치를 통한 시너지를 낼 수 있는 당의 리더십이 필요하다"라고 날을 세웠다.
취임 1주년을 맞은 장 대표가 비당권파 의원 징계와 당협위원장 당원 직선제를 밀어붙이며 당내 장악력을 높이려는 가운데, 김기현·오세훈·한동훈 세 사람이 한자리에서 '국민 중심'과 '통합'이라는 명분을 공통분모로 삼았다. 이해관계가 달랐던 세 사람이 결과적으로 공동전선을 형성하는 그림이다.
그 반대편에 서 있는 안철수 의원의 변화도 주목받고 있다. 그는 6·3 지방선거 직후만 해도 장 대표를 향해 "구체적인 쇄신안을 마련해야 한다"라며 이를 해내지 못한다면 "미련 없이 결자해지하는 것이 맞다"라고 압박했다. 그러나 최근 한 의원의 복당에 공개적으로 반대하고, 친한계 인사들을 '복당 운동권'으로 규정하며 차기 총선 공천에서 배제해야 한다고 주장했다.
대표적인 극우 스피커로 분류되는 전한길씨가 지난 12일, 본인의 유튜브 방송에서 "안철수가 정신을 번쩍 차렸는지 아니면 계몽이 된 것 같다"라고 추켜세운 것도 이런 변화 때문이다. 장동혁 대표를 적극 지지해온 그는 "윤석열 대통령 때문에 계몽이 됐는지 (안철수 의원이) 한동훈 세력들의 척결을 목소리 내고 있다"라며 "안철수도 이제는 장동혁 지도부에 힘을 실어 주겠다? 놀라운 일이다"라고 평가했다.