김기현 저격한 '계몽'된 안철수... 김재섭 "상습 말바꾸기" 반격

▲국기에 경례하는 오세훈-한동훈오세훈 서울시장과 무소속 한동훈 의원 등이 25일 국회 의원회관에서 열린 제10차 대한민국 미래혁신포럼 세미나 "미국의 대전략과 한국의 선택"에서 국기에 경례하고 있다. 오른쪽부터 오 시장, 국민의힘 김기현 의원, 홍태화 미 외교정책연구소 연구원, 한 의원. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기