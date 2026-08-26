삼성 반도체 하청노동자 혈액암 사망... "진상규명 나서야"

큰사진보기 ▲삼성전자 반도체 공장에서 15년간 일해온 하청노동자가 혈액암 진단 20일 만에 사망했다. 노동·인권단체는 고인의 죽음을 추모하며 위험의 외주화 중단과 진상규명을 강력히 촉구했다. ⓒ 반올림 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한편 반올림에 따르면 최근 3년 동안 삼성반도체 기흥·화성사업장에서 혈액암, 뇌종양 등으로 사망한 노동자는 총 12명이다. 특히 A씨가 숨진 화성사업장에서는 지난해 8월 CCSS룸에서 근무하던 하청노동자(뇌종양)와 지난 7월 폐기물 처리 업무를 하던 하청노동자(폐암)가 연이어 사망하는 사고가 발생하고 있다. ⓒ 반올림 제공 관련사진보기

삼성전자 반도체 공장에서 15년간 일해온 하청노동자가 혈액암 진단 20일 만에 사망했다. 노동·인권단체는 고인의 죽음을 추모하며 위험의 외주화 중단과 진상규명을 촉구했다.'반도체 노동자의 건강과 인권 지킴이' 반올림은 삼성전자 화성사업장 메모리 반도체 생산라인(15라인, 17라인)에서 15년간 CMP(화학적·기계적 연마) 설비 유지보수(PM) 업무를 하던 하청노동자 A씨(46세)가 지난 16일 사망했다고 밝혔다. 고인은 6월 초 고열 증세로 병원을 찾았고, 7월 28일 NK-T세포 림프종을 진단받은 뒤 의식을 잃고 중환자실에 입원해 투병하다 숨을 거뒀다.반올림은 생전 고인과 같은 업무를 했던 친동생의 증언을 인용해 열악했던 작업 환경을 지적했다. 단체는 "웨이퍼 표면을 갈아낸 찌꺼기와 연마액(슬러리)이 스며들어 연마패드가 축축하게 되고 찌꺼기가 쌓이면 하청노동자가 패드를 직접 손으로 뜯어내어 갈아주는 일을 하였다"며 "이 과정에서 찌꺼기가 얼굴과 몸에 튀기는 일이 잦았다"고 밝혔다.유해 물질 노출에 대한 보호 조치도 미흡했던 것으로 나타났다. 반올림은 "부품 교체, 불산(1%) 등으로 세정 업무를 하면서 몸이 따까웠지만 별다른 대책은 없었다"고 지적하며, "클린룸에서 취급·노출되는 화학물질이 몸에 얼마나 어떻게 해로운가에 대하여는 전혀 교육을 받은 바가 없었다"고 덧붙였다.반도체 공장 내 '위험의 외주화' 현상에 대한 강도 높은 비판도 이어졌다. 반올림은 "반도체 생산에서 가장 위험한 일은 하청노동자들이 떠안고 있지만 삼성은 위험을 외주화하여 책임을 회피한 채 이익은 독식하고 있다"고 규탄했다.또한 2005년 같은 업무를 하다 백혈병으로 사망한 고 황민웅씨의 사례를 언급하며 "과거에 정규직이 하던 PM업무는 이제 모두 하청노동자가 진행한다는 것을 제하고 무엇이 바뀌었는가"라고 반문했다.반올림은 메가특구특별법 등을 추진하며 반도체 산업에 속도전을 강조하는 정부의 정책 방향도 비판했다. 이들은 "이재명 정부는 반도체 메가프로젝트에 속도만을 강조할 뿐, 속도전이 가져올 안전보건 위험에 대해서는 말하지 않는다"고 꼬집었다.끝으로 단체는 "기업과 정부는 위험천만한 반도체 산업에 속도전과 비정규직 확대를 주문하는 일을 멈춰라"고 촉구하며 삼성과 정부에 위험업무의 정규직화, 화학물질 알 권리 보장, 철저한 진상규명 및 안전보건 대책 마련을 강력히 요구하면서 "노동자의 목숨은 소중하다. 더 이상 죽이지 마라"고 호소했다.한편 반올림에 따르면 최근 3년 동안 삼성반도체 기흥·화성사업장에서 혈액암, 뇌종양 등으로 사망한 노동자는 총 12명이다. 특히 A씨가 숨진 화성사업장에서는 지난해 8월 CCSS룸에서 근무하던 하청노동자(뇌종양)와 지난 7월 폐기물 처리 업무를 하던 하청노동자(폐암)가 사망하는 사고가 발생하고 있다.