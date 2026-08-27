신규 댐 14곳 중 지천댐 등 5곳만 짓는다

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부(당시 환경부) 장관이 지난해 8월 29일 충남 청양군 지천댐 후보지를 찾아 현장을 점검하고 지역 주민의 ？의견을 듣고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부(당시 환경부) 장관이 지난해 9월 6일 경남 의령군 가례천댐 후보지 현장을 점검하고 지역 주민의 의견을 듣고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

윤석열 정부 시절 기후위기 대응을 이유로 추진됐다 강한 반발에 부딪혔던 신규 댐 건설 계획이 최종 정리됐다. 정부는 정밀 재검토를 거쳐 댐 신설이 꼭 필요한 5곳은 건설을 추진하되, 대안이 더 효과적인 2곳은 댐을 짓지 않기로 방향을 틀었다.이로써 전 정부가 추진했던 전체 14곳의 신규 댐 사업 중 7곳은 중단, 2곳은 대안 추진, 5곳은 건설로 최종 확정됐다. 애초 4조 7500억 원에 달할 것으로 추정됐던 사업비는 약 1조 6700억 원 수준으로 대폭 줄어들게 됐다.기후에너지환경부는 27일 지난해 9월 정밀 재검토 결정 이후 추진 방안이 확정되지 않았던 신규 댐 7곳에 대한 최종 추가 검토 결과를 발표했다.앞서 이재명 정부는 14곳의 신규 댐 수몰 예정지 주민 반발과 치수 효과성에 대한 논란이 이어지자 정밀 재검토에 착수해 지난해 9월 필요성이 낮고 반대가 극심했던 7곳의 건설을 우선 중단한 바 있다. 이번 발표는 나머지 7곳에 대해 공론화위원회 운영과 전문가 기본구상을 거쳐 내린 최종 결론이다.추진이 확정된 5곳은 지천댐(충남 청양·부여), 아미천댐(경기 연천), 병영천댐(전남 강진), 회야강댐(울산), 고현천댐(경남 거제)이다.지역 내 찬반이 팽팽했던 지천댐은 충청권 메가프로젝트 등에 따른 신규 용수 수요와 4년 연속 특별재난지역으로 선포된 청양·부여의 홍수방어 필요성이 함께 인정돼 다목적댐으로 건설된다. 지천댐이 들어서면 하루 18만 톤의 용수 공급과 함께 100년 빈도의 극한 호우 대응 능력을 갖추게 된다.경기 연천 시가지 홍수 방어와 파주·연천 등 임진강 유역의 용수난 해소를 위한 아미천댐(하루 8만 톤 공급)도 다목적댐으로 추진된다. 식수 전용이었던 강진 병영천댐과 울산 회야강댐은 신설 및 수문 설치를 통해 홍수조절 기능을 대폭 강화하는 방향으로 결정됐다. 최근 극한 호우로 큰 피해를 입은 거제 고현천댐은 댐 높이를 올리는 증고 사업과 수문 설치를 병행해 홍수조절용량 62만 톤을 확보하기로 했다.반면 경북 김천 감천댐과 경남 의령 가례천댐 2곳은 댐을 새로 짓거나 증고(높이는 것)하는 대신 기존 시설과 하천정비 등을 활용하는 효과적인 대체 방안을 추진한다.감천댐의 경우 댐 신설 대신 인근 김천부항댐을 적극 활용하면서 하천정비를 병행하는 것이 사업성 측면에서 우수하다는 공론화위원회의 제안을 수용했다. 농업용 저수지 증고가 계획됐던 가례천댐 역시 인근 가미저수지와의 수로터널 연계 운영을 통해 100년 빈도 홍수에 대응하기로 했다.기후부는 건설이 확정된 5개 댐에 대해 향후 예비타당성조사, 타당성조사, 전략환경영향평가 등 법적 절차를 거쳐 댐건설기본계획을 수립할 예정이다.아울러 정부는 댐 건설과 별개로 농업용저수지, 발전용댐 등의 '숨은 물그릇'을 발굴·연계해 올해 전체 10억 4000만 톤의 홍수조절용량을 추가 확보했다고 밝혔다. 용도별로 쪼개져 있던 댐 운영 체계를 통합관리 체계로 전면 개편하고, 국가하천 내 인공지능(AI) CCTV(감시카메라) 설치와 강남역 등에서 시범 운영한 '도시침수예보체계'의 전국 확대도 추진한다.김성환 기후부 장관은 "신규 댐 7곳에 대한 검토 결과와 향후 계획을 지역사회와 공유하고 주민들께 충분히 설명할 계획"이라며 "신규 댐 건설을 포함한 수자원의 최적 활용방안을 마련해 홍수와 가뭄 피해를 줄이고, 국가첨단산단 등에 용수를 적기에 공급할 수 있도록 총력을 다하겠다"라고 밝혔다.하지만 지천댐 건설을 반대해 온 주민들은 즉각 반발했다. 지천댐반대대책위원회는 이날 성명을 내고 "주민과 지방자치단체의 의견 수렴 없이 6명의 위원이 밀실에서 결정한 지천댐 건설을 거부한다"라며 "기후부의 공론화 결정은 무효"라고 주장했다.대책위는 공론화위원회의 구성과 회의 과정이 주민과 청양군·충남도에 충분히 공개되지 않았다고 비판했다. 특히 6000억 원 이상이 투입되고 수백 세대가 수몰될 수 있는 사업을 소수 위원들이 결정하는 것은 주민 주권에 어긋난다고 주장했다.또 지천댐이 홍수 예방에 효과적이라는 정부 설명에도 의문을 제기하며, 금강도수로와 해수 담수화, 지하수 저류댐, 공업용수 재활용 등 다양한 물관리 대안을 먼저 검토해야 한다고 밝혔다. 댐 건설로 국가유산과 생태 환경이 훼손되고 지역공동체가 해체될 우려도 제기했다.대책위는 "지천댐 반대 주민들은 2024년 7월부터 반대 운동을 이어왔으며 1만여 명의 반대 서명을 제출했다"라면서 "지천댐 건설 계획을 당장 백지화하라"라고 촉구했다.