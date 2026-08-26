"성실했는데, 대체 왜 그랬을까" 제주경찰 범행 동기 '미궁'

큰사진보기 ▲구속 전 피의자 심문을 마치고 제주지방법원을 빠져나가는 A경장. ⓒ 제주의소리 관련사진보기

"대체 왜 그랬을까. 저희도 궁금합니다."

AD

큰사진보기 ▲제주 서부경찰서 전경. ⓒ 제주의소리 관련사진보기

큰사진보기 ▲실종아동등 프로파일링시스템 수정, 해제 양식. ⓒ 제주의소리 관련사진보기

제주에서 실종사건을 잇따라 허위로 종결한 혐의를 받는 30대 A경장의 행태를 두고 경찰 내부에서도 의문이 커지고 있다. 단순한 업무 태만이나 업무 부담만으로는 일련의 행동을 이해하기 어렵다는 반응이다.이 경찰관은 "근무 태만이라기보다는 오히려 성실했다는 게 내부 평가"라며 "교대근무 때도 출근 시간보다 30분가량 일찍 나와 업무를 했다고 들었다"고 전했다.A경장과 함께 근무한 전력이 있는 또 다른 경찰관도 "내향적인 성격이긴 했지만, 이런 일탈을 예상할 만한 경찰관은 아니었다"며 "그래서 내부에서도 충격이 더 큰 것 같다"고 말했다.A경장은 경찰 경력 6년 여로, 지구대 근무를 거쳐 제주서부경찰서 형사과에서 근무해 왔다. 실종수사팀에는 지난해 3월 배치돼 직위해제된 올해 7월까지 1년 5개월간 몸담았다.이 기간 A경장이 종결 처리한 실종사건은 298건으로 전해졌다. 근무 기간을 고려하면 단순히 업무가 과중해 사건을 서둘러 종결했다고 보기 어렵다는 게 경찰 내부의 시각이다.더욱이 장미란씨의 최초 실종신고가 접수됐을 당시 A경장은 야간 당직근무자로 사건을 맡았지만, 실종사건은 한 명의 담당자가 끝까지 전담하는 구조가 아니다.근무가 끝나면 다음 근무자에게 사건을 인계해 계속 처리하는 방식이어서 A경장이 사건을 홀로 떠안아야 할 상황도 아니었다는 설명이다.통상 실종신고가 접수되면 성인이라 하더라도 대상자에게 직접 연락해 안전 여부를 확인하고, 필요한 경우 휴대전화 기지국 위치 추적과 주변 탐문·수색 등을 통해 행적을 파악한다.하지만 A경장의 사건 처리는 달랐다.A경장은 지난 5월 15일 오후 6시 43분께 장씨 남자친구의 실종신고를 접수한 뒤 약 2시간 30분 만인 오후 9시16분께 "장씨와 연락이 닿았으며, 장씨가 가족 등과 연락하는 것을 원하지 않는다"는 취지로 남자친구에게 전달했다. 경찰 조사 결과 이는 사실이 아닌 것으로 파악됐다.단순히 사건을 신속하게 종결하는 데서 그치지 않았다.실종자 정보를 관리하는 프로파일링시스템에서 그는 장씨를 '가출인' 등이 아닌 '교통사고 사상자'로 입력한 뒤 관련 자료를 삭제한 것으로 파악됐다.관련 규정상 시스템에 등록된 자료는 일정 기간 보존하는 것이 원칙이지만, 대상자가 사망했거나 보호자가 삭제를 요구하는 등의 경우에는 즉시 삭제할 수 있다.A경장은 현재까지도 장씨와 "실제 통화했다"고 혐의를 부인하는 것으로 알려졌다. 그러나 실종수사팀 공용전화와 사무실 전화, A경장의 개인 휴대전화는 물론 장씨가 숙소를 나선 뒤 휴대전화 전원이 꺼질 때까지의 통신기록에서도 두 사람이 연락한 흔적은 확인되지 않았다.이 같은 방식은 장씨 사건에만 그치지 않았다.지난 22일 실종신고 51일 만에 숨진 채 발견된 60대 남성 사건에서도 A경장은 가족에게 "연락이 닿았다. 가족에게 자신의 위치를 알리고 싶어 하지 않는다"는 취지로 설명한 것으로 파악됐다. 여기에 더해 "위치를 가족에게 알려줄 경우 자신을 고소하겠다고 한다"는 취지의 말까지 전한 것으로 알려졌다.경찰 내부에서도 단순한 업무 태만이나 업무 부담만으로는 A경장의 행동을 설명하기 어렵다는 반응이 나오면서 A경장의 범행 동기에 관심이 쏠리고 있다.경찰은 프로파일러를 투입해 A경장의 행동 특성과 범행 동기 등을 분석하고 있다.이와 별개로 A경장은 지난 7월22일 같은 경찰서 여자화장실에 들어간 혐의로도 경찰 조사를 받고 있다. A경장은 이 건으로 직위해제됐다.