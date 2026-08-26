AI 반도체 경쟁력 좌우할 '패키징' 기술 한자리에…수원서 산업전 개막

큰사진보기 ▲26일 오후 수원컨벤션센터에서 열린 '2026 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS)' 개막식에서 참석자들이 개막 특별 세레머니 및 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 26일 오후 수원컨벤션센터에서 열린 '2026 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS)' 개막식에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲주형철 경제부지사가 26일 오후 수원컨벤션센터에서 열린 '2026 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS)' 개막식에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주형철 경기도 경제부지사와 이재준 수원특례시장이 26일 오후 수원컨벤션센터에서 열린 '2026 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS)' 개막식에서 전시장 투어를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장과 주형철 경기도 경제부지사 등이 26일 오후 수원컨벤션센터에서 열린 '2026 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS)' 개막식에서 전시장 투어를 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

인공지능(AI) 반도체 시대의 핵심 기술로 꼽히는 첨단 패키징 기술과 산업 동향을 한자리에서 확인할 수 있는 '2026 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS 2026)'이 26일 수원컨벤션센터에서 막을 올렸다.경기도와 수원특례시가 공동 개최하는 이번 산업전은 오는 28일까지 사흘간 열린다. 2023년 시작해 올해로 4회째를 맞은 ASPS는 반도체 제조의 후공정 분야인 패키징과 칩렛(기능별로 나눈 소형 반도체) 관련 기술을 집중적으로 다루는 전문 전시회다.특히 올해 행사는 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내외 반도체 기업들이 대거 참여해 첨단 패키징 기술 경쟁의 현주소를 보여주는 자리로 마련됐다. 수원시에 따르면, 180개사가 400개 부스를 운영하며 패키징·테스트 공정 장비와 소재·부품, 기술 솔루션 등을 선보인다.패키징은 반도체 칩을 고밀도로 연결·통합해 성능과 전력 효율을 높이는 핵심 후공정 기술이다. AI 반도체의 성능 경쟁이 치열해지면서 단순히 반도체를 생산하는 것을 넘어 여러 칩을 효율적으로 연결하는 첨단 패키징 기술의 중요성이 커지고 있다.이번 산업전에서는 이러한 산업 변화에 맞춰 첨단 패키징과 칩렛 분야의 최신 기술과 산업 동향을 집중적으로 소개한다.산업전에서는 전시뿐 아니라 기술 교류와 사업 기회를 연결하기 위한 프로그램도 진행된다. 반도체 패키징 트렌드 포럼과 소부장 기술융합포럼, 기업별 기술 세미나를 비롯해 국내외 바이어 수출·구매상담회, 반도체 채용박람회 등이 마련됐다.첫날 열린 '반도체 패키징 트렌드 국제포럼'에서는 프레디 가베이 예루살렘 히브리대 교수, 조진우 텍사스 인스트루먼트(TI) 코리아 이사, 임용우 주한퀘벡정부대표부 상무관, 이희석 삼성전자 수석 등이 AI 반도체와 칩렛, 첨단 패키징 기술의 변화와 글로벌 협력 가능성을 주제로 발표했다.산업전과 함께 26~27일에는 '국제 반도체 경영진 서밋(ISIG Executive Summit Korea 2026)'도 열린다. 글로벌 반도체 기업의 최고경영자 등 고위 임원 약 150명이 참석해 차세대 반도체 기술과 산업 전략, 글로벌 협력 방안 등을 논의한다.경기도와 수원시는 각각 공동관을 운영하며 지역 반도체 기업의 기술과 제품을 알리고 투자·판로 개척을 지원한다. 경기도 공동관에는 도내 기업과 차세대융합기술연구원이 참여하고, 수원시 공동관에는 3개 기업이 참여해 기술을 소개한다. 수원시는 투자유치 대상 부지와 투자 인센티브 등도 홍보한다.이재준 수원특례시장은 개막식에서 "반도체 패키징 기술이 인공지능(AI) 반도체의 경쟁력을 좌우하는 시대"라며 "이번 산업전이 패키징 산업의 혁신을 일으키고, 성장을 이루는 든든한 밑거름이 되길 기대한다"고 말했다.주형철 경기도 경제부지사는 "K-반도체 초격차를 이어가기 위해서는 반도체 글로벌 경쟁의 새로운 승부처인 첨단 패키징 기술 경쟁력을 함께 확보해야 한다"며 제조기업부터 팹리스, 소재·부품·장비, 첨단 패키징 기업까지 연결되는 반도체 생태계 구축을 지원하겠다고 밝혔다.이번 산업전은 첨단 패키징 기술을 보여주는 전시회를 넘어 기업 간 기술협력과 판로 개척, 글로벌 네트워크 구축을 연결하는 비즈니스 플랫폼을 지향한다. AI 반도체를 둘러싼 경쟁이 칩 자체의 성능을 넘어 패키징과 후공정 기술로 확대되는 상황에서 국내 반도체 산업의 새로운 경쟁력을 모색하는 자리가 될 것으로 보인다.