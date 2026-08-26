실수로 학생인권조례 폐지 반대? 국힘 시의원들 정말 헷갈렸나

▲지난 2024년 6월 25일 서울시의회 본회의에서 조희연 당시 서울교육감의 재의 요구로 학생인권조례(의원발의) 폐지안 표결이 진행됐지만, 찬성 76명, 반대 34명, 기권 1명으로 찬성이 재석 의원의 2/3를 넘어 폐지안이 가결됐다.(사진 출처 : 서울시의회 영상회의록) ⓒ 서울시의회 관련사진보기