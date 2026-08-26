경기도 "기금 750억 차입, 재정위기 속 도민 피해 최소화 위한 불가피한 선택"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 경기도의회 본회의장 열린 제12대 경기도의회 개원식에서 축사를 하고있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인의 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'의 김영진 부위원장이 22일 정책브리핑을 열고, 경기도의 심각한 재정 상황을 공개하며 강도 높은 구조조정과 제도 개선 필요성을 제기했다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

경기도가 제2회 추가경정예산안 편성 과정에서 통합재정안정화기금 750억 원을 차입한 것과 관련해 "재정위기를 극복하면서도 도민 피해를 최소화하기 위한 불가피한 선택"이라고 밝혔다. 노인장기요양 시설급여 예산을 확보하기 위한 조치였다는 설명이다.홍은광 경기도 대변인은 26일 서면 브리핑을 통해 통합재정안정화기금 750억 원 차입에 대한 입장을 밝혔다. 경기도에 따르면, 이번 제2회 추경에는 노인장기요양 시설급여 지원을 위해 996억 원이 편성됐으며, 이 가운데 750억 원을 통합재정안정화기금에서 차입한다. 이 같은 내용은 지난 19일 추경안 기자회견 당시 참고자료를 통해 이미 공개했다는 게 도의 설명이다.이번 차입은 추미애 경기도지사가 지난 5일 '재정 비상 상황'을 선언한 뒤 편성한 첫 추경에서 이뤄졌다는 점에서 논란이 됐다. 특히 통합재정안정화기금은 재정 여건이 어려울 때를 대비한 재원이라는 점에서, 재정위기를 선언한 도가 다시 기금을 차입하는 것이 앞뒤가 맞느냐는 비판이 제기됐다. 실제 이번 차입은 이율 2.5%, 2년 거치 후 3년 균분 상환 조건이다.이에 대해 홍은광 대변인은 경기도의 재정 상황 자체가 이미 심각한 수준이라는 점을 강조했다.그는 "세수 감소와 지출 증가로 인한 심각한 재정 위기에 처해 있다"며 "추가적인 세수 확보와 전면적인 세출 구조조정이 없으면 빚을 내서 빚을 갚는 재정 악순환의 수렁에서 헤어 나올 수 없다"고 밝혔다.그러면서 "경기도 재정은 악순환의 수렁에 이미 깊숙이 빠져 있다"며 "수렁에서 헤어 나오는 몸부림 과정에서 더 이상의 진흙을 묻히지 않아야 한다는 주장은 성립가능하지 않다"고 반박했다.이번 논란은 결국 재정 건전성과 민생 지출 사이에서 경기도가 어떤 선택을 할 것인가의 문제로 이어진다. 기금 차입은 미래 재정에 부담을 남긴다는 점에서 비판의 여지가 있지만, 경기도는 이번 750억 원을 노인장기요양 시설급여라는 민생·돌봄 사업에 투입하기 위한 불가피한 재원으로 설명하고 있다.홍은광 대변인 역시 기금 차입 자체를 재정적으로 바람직한 방식이라고 주장하기보다, 현재의 재정위기에서 도민 피해를 최소화하기 위한 선택이었다는 데 방점을 찍었다.그는 "민생을 지키기 위한 불가피한 선택만을 떼어내 재정 비상 상황 선언의 취지를 왜곡하는 것은 적절치 않다"며 "무엇보다 중요한 것은 재정위기 극복과 도민피해 최소화를 위해 재정 위기의 원인과 책임을 명확히 하고, 위기 극복을 위해 모두 함께 노력하는 것"이라고 강조했다.경기도는 앞으로 세제개편과 내년도 본예산 편성을 통해 재정 악순환을 끊겠다는 방침이다. 결국 이번 기금 차입을 둘러싼 논란을 넘어, 추미애 도정이 세수 감소와 지출 증가라는 구조적 문제를 어떻게 해소하고 재정 건전성과 민생 보호라는 두 목표를 동시에 달성할지가 향후 핵심 과제가 될 전망이다.