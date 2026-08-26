국회로 돌아가는 정성호 "형소법 시행 후 드러나는 문제 신속 개선해야"

큰사진보기 ▲정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사에서 열린 이임식에 참석하고 있다. 2026.8.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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보완수사권 폐지를 골자로 한 개정 형사소송법이 오는 10월 시행을 앞둔 상황에서 국회로 돌아가는 정성호 법무부 장관이 "시행 후 드러나는 문제는 신속히 개선할 수 있도록 만전을 기해달라"고 당부했다.정성호 장관은 26일 오후 4시 경기 과천시 정부과천청사에서 열린 이임식에서 "새로운 형사사법제도의 시행을 앞두고 다양한 우려의 목소리가 있다"며 이같이 말했다.정 장관은 "형사사법제도는 국민의 일상을 더욱 안전하게 보호하고, 공정한 절차를 통해 억울한 이가 없도록 하는 방향으로 발전해야 한다"며 "변화의 과정에서 억울한 국민이 발생하지 않도록 형사사법제도의 한 축을 담당하고 있는 여러분께서 최선을 다 해달라"고 강조했다."저는 법무부 장관으로 재직하며 여러분의 깊은 헌신과 열정을 체감하였으나, 여러분의 헌신에도 불구하고 법무부가 국민 신뢰를 잃게 된 현실을 마주하며 참으로 안타까웠다"며 "공자께서 '무신불립'이라 말씀하신 것처럼 우리가 국민의 신뢰를 얻지 못하면 법과 정의도 온전히 설 수 없다"고 말했다.그러면서 "각자의 자리에서 오직 국민을 바라보며 각자의 역할에 충실하는 것만이 국민 신뢰를 다시 쌓아가는 길"이라며 "우리가 추진해 온 변화와 혁신을 이어가 국민으로부터 사랑받는 법무부를 완성해 주시길 당부드린다"고 덧붙였다.