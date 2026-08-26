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사회

26.08.26 16:43최종 업데이트 26.08.26 16:47

국회로 돌아가는 정성호 "형소법 시행 후 드러나는 문제 신속 개선해야"

[이임사] "형사사법체계 변화 과정에서 억울한 국민 없어야"

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정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사에서 열린 이임식에 참석하고 있다. 2026.8.26
정성호 법무부 장관이 26일 정부과천청사에서 열린 이임식에 참석하고 있다. 2026.8.26 ⓒ 연합뉴스

보완수사권 폐지를 골자로 한 개정 형사소송법이 오는 10월 시행을 앞둔 상황에서 국회로 돌아가는 정성호 법무부 장관이 "시행 후 드러나는 문제는 신속히 개선할 수 있도록 만전을 기해달라"고 당부했다.

정성호 장관은 26일 오후 4시 경기 과천시 정부과천청사에서 열린 이임식에서 "새로운 형사사법제도의 시행을 앞두고 다양한 우려의 목소리가 있다"며 이같이 말했다.

정 장관은 "형사사법제도는 국민의 일상을 더욱 안전하게 보호하고, 공정한 절차를 통해 억울한 이가 없도록 하는 방향으로 발전해야 한다"며 "변화의 과정에서 억울한 국민이 발생하지 않도록 형사사법제도의 한 축을 담당하고 있는 여러분께서 최선을 다 해달라"고 강조했다.

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"저는 법무부 장관으로 재직하며 여러분의 깊은 헌신과 열정을 체감하였으나, 여러분의 헌신에도 불구하고 법무부가 국민 신뢰를 잃게 된 현실을 마주하며 참으로 안타까웠다"며 "공자께서 '무신불립'이라 말씀하신 것처럼 우리가 국민의 신뢰를 얻지 못하면 법과 정의도 온전히 설 수 없다"고 말했다.

그러면서 "각자의 자리에서 오직 국민을 바라보며 각자의 역할에 충실하는 것만이 국민 신뢰를 다시 쌓아가는 길"이라며 "우리가 추진해 온 변화와 혁신을 이어가 국민으로부터 사랑받는 법무부를 완성해 주시길 당부드린다"고 덧붙였다.

#정성호#법무부#보완수사권폐지#검찰개혁

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