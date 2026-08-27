유럽에서 극대화되는 '러시아 공포증'

큰사진보기 ▲러시아-우크라이나 전쟁전 유럽에 지정학적 '루소포비아'를 되살리고 있다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 2022년에 발발한 '러시아-우크라이나 전쟁'은 아직도 끝날 기미가 보이지 않는다. 양국은 상대의 수도까지 드론과 미사일로 공격하는 등 적극적인 무력을 행사하는 중이다. 이런 가운데 우크라이나와는 별개로 수많은 유럽 국가들도 러시아를 견제하기에 여념이 없다. 배후에서 총성 없는 전쟁을 치르고 있는 셈이다.영국과 프랑스 등 서유럽 국가들을 중심으로 만들어진 비공식 협의체 '의지의 연합'이 24일(현지시간) 우크라이나 독립 35주년 기념일에 우크라이나에 대한 지원을 재확인했다. 당초 해당 협의체는 우크라이나 전후 안전보장과 평화유지군 배치를 목표로 창설됐다. 앤디 버넘 영국 총리는 우크라이나 수도 키이우를 방문해 정상회의를 공동주재하면서 "우리가 할 수 있는 모든 일을 다 해야 한다"며 "러시아로부터 우크라이나를 보호하기 위해 우리 방공망 재고를 총동원해야 한다"라고 밝혔다.협의체 외에도 유럽 각국은 러시아를 의식해 독자적인 행동도 취하고 있다. 대표적으로 독일의 경우 재무장에 박차를 가하고 있다. 독일 정부는 2035년까지 현역 병력을 25만 5000∼27만 명, 예비군을 20만 명 수준으로 확대한다는 목표를 세웠다. 병력뿐만 아니라 각종 무기도 대량으로 생산할 태세다.러시아와 인접한 국가들은 보다 직접적인 방어에 돌입했다. 대표적인 것이 국경 방어시설과 감시체계 강화다. 특히 핀란드·폴란드·발트 3국·노르웨이 등은 러시아와 벨라루스 방향의 국경에 대전차 장애물, 참호, 감시카메라, 레이더, 지뢰, 단거리 방공망 등을 구축하거나 강화하고 있다.유럽 국가들이 이 같은 행동을 취하는 데에는 뿌리 깊은 이념이 자리 잡고 있다. 바로 '루소포비아'(Russophobia)이다. 이는 러시아의 관형사형 'Russo'에 공포·혐오를 뜻하는 'phobia'를 이어 붙인 합성어다. 해당 용어는 18~19세기 러시아 제국에 대한 공포감과 20세기 냉전 시대를 거치면서 형성된 러시아, 러시아인에 대한 혐오를 의미한다. 러시아가 우크라이나를 침공하고 유럽까지 넘본다는 소문이 퍼지면서 루소포비아는 다시금 극에 달하는 형국이다.러시아는 18세기 표트르 대제와 예카테리나 2세 등을 거치면서 거대한 제국으로 성장했다. 러시아는 발트해, 흑해, 폴란드, 발칸, 중앙아시아, 캅카스, 북유럽 방면으로 영향력을 확대했다. 1812년, 나폴레옹의 러시아 원정은 중요한 전환점이었다. 나폴레옹의 대군이 러시아를 침공했다가 처참하게 패배했고, 이후 러시아군은 유럽으로 진격했다. 1814년에는 러시아군이 프랑스 파리에 입성했다. 무적이었던 나폴레옹 군대에게 승리한 러시아는 유럽 무대에서 무시할 수 없는 초강대국으로 떠올랐다.이때부터 유럽 국가들은 러시아를 이중적으로 바라보기 시작했다. 한편으로는 나폴레옹을 물리친 유럽의 구원자였다. 다른 한편으로는 '유럽의 정치 질서를 압도할 수 있는 괴물 제국'이라는 두려움이 생겼다. 특히 19세기 영국에서는 러시아 팽창 공포가 강하게 나타났다. 영국은 러시아가 중앙아시아를 완전히 장악하면, 인도 방향으로 진출할 수 있다고 우려했다. 영국에게 있어 인도는 제국의 핵심이었다. 이제 러시아는 단순한 경쟁국이 아니라 잠재적 침략자로 규정됐다. 영국의 견제가 극심해지면서, 두 국가 간의 '그레이트 게임'(The Great Game)이 시작됐다.20세기 들어 루소포비아의 성격은 근본적으로 변화했다. 1917년 러시아 혁명이 발생하면 서다. 기존 러시아 제국에 대한 두려움이 이제는 '공산주의에 대한 공포'로 바뀌었다. 서방은 러시아 혁명이 세계 혁명의 시작이라고 인식했다. 실제로 레닌과 볼셰비키는 세계 혁명을 중요한 목표로 삼았다. 이 때문에 공산 러시아(소련)는 기존 국제 질서를 전복하려는 위험천만한 혁명적 세력으로 인식됐다.다만 제2차 세계대전 기간에는 루소포비아가 약화되기도 했다. 1941년 독일군이 소련을 침공한 이후, 소련은 미국 영국과 함께 나치 독일에 맞서는 동맹국이 됐다. 소련군이 동부 전선에서 독일군을 격파해 나가고 전쟁의 승리를 견인하면서, 소련에 대한 서방의 호감도는 크게 올라갔다. 하지만 우호적인 분위기가 오래간 것은 아니었다. 1945년 이후 미국-소련 간 '냉전'이 발생하면서 루소포비아는 역사상 가장 강력한 형태로 발전했다. 미국에서 소련은 '자유민주주의를 파괴하는 적', '전체주의 독재 국가', '세계혁명의 본거지'였다. 특히 할리우드는 루소포비아를 강화시키는 데 크게 일조했다. 영화에서 소련인들은 흔히 악역으로 등장했다. 이는 단순한 정치적 선전을 넘어 대중문화적 고정관념을 형성했다.1991년 소련 붕괴 이후, 옐친의 러시아는 서방과의 관계 개선을 시도했다. 시장경제와 민주주의를 도입하려 했고, 협력과 공생을 도모하기도 했다. "러시아가 이제 서방의 일부가 됐다"라는 말이 나오면서 루소포비아도 사라지는 듯했다. 그러나 푸틴 시대에 루소포비아는 다시 강해졌다. 러시아는 국가권력과 군사력을 강화했고, 미국 중심의 국제질서에 도전했다. 2008년 러시아-조지아 전쟁, 2014년 크림반도 병합, 시리아 내전 개입, 2022년 우크라이나 전면 침공 등이 연이어 발생하면서 과거와 비슷한 강도의 루소포비아가 형성됐다.루소포비아는 세 가지 층위로 요약할 수 있다. 첫 번째로 지정학적 루소포비아다. 이는 러시아의 팽창과 군사력을 두려워하는 것이다. 19세기 영국의 러시아 공포가 대표적이다. 두 번째로 이념적 루소포비아다. 러시아 또는 소련을 공산주의 및 전체주의의 상징으로 보고 두려워하는 것이다. 20세기 냉전이 대표적이다. 세 번째로 문화 민족적 루소포비아다. 이는 러시아인 자체를 부정적, 공포적으로 보는 것이다.기실 루소포비아는 러시아에 대한 단순 혐오라기보다 '러시아를 어떻게 이해할 것인가'라는 서구의 오랜 딜레마에서 출발한 명제이기도 하다. 러시아는 유럽의 일부이면서 거대한 유라시아 제국이었다. 그래서 서구에서는 두 가지 이미지가 끊임없이 충돌했다. 유럽의 일부일 수도 있지만, 유럽을 위협하는 외세가 그것이다. 19세기 제국주의 경쟁은 이것을 지정학적 공포로 만들었고, 20세기 러시아 혁명은 이념적 공포로 바꿨다. 그리고 21세기 '러시아-우크라이나 전쟁'은 다시 이것을 군사, 지정학적 공포로 되살리고 있다.