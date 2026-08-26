'5.18 폄훼 논란' 이진숙 제명 촉구 결의안 본회의 통과

큰사진보기 ▲5·18 민주화운동을 폄훼하는 내용의 토론회를 열어 논란을 일으킨 이진숙 국민의힘 의원에 대한 제명 촉구 결의안이 26일 국회 본회의에서 표결에 부쳐지자 이 의원이 퇴장하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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5.18 민주화운동 폄훼 논란에 휩싸인 이진숙 국민의힘 의원에 대한 제명 촉구 결의안이 26일 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했다.국회는 이날 본회의에서 투표자 수 159명 중 157명의 찬성으로 결의안을 가결했다. 반대 1명, 무효 1명이었다. 투표는 무기명으로 진행됐다.국민의힘 소속 의원 대다수는 안건이 상정되자 표결에 반대하며 회의장을 빠져나간 반면, 조경태·김예지·우재준·한지아 의원 등은 표결에 참여했다.한지아 의원은 표결 후 기자들과 만나 "마음으로는 찬성했지만 이 의원에게 투표한 대구시민들을 존중해 기권했다"면서 "우리 당 당헌·당규에 명시된 대로 5.18 정신을 살리고 이 의원을 제명해야 한다"고 말했다.여당이 해당 결의안을 추진한 건 지난 13일 이 의원이 보수단체와 함께 개최한 '5.18 민주화운동 재조명' 국회 토론회 때문이다.당시 토론회에는 뉴라이트 학자로 분류되는 이영훈 전 서울대 교수와 전두환 비서실장을 지낸 허화평 미래한국재단 이사장이 참석했다. 이밖에 5.18 민주화운동을 폄훼해온 인사들도 자리했다. 현장에선 5.18 민주화운동을 "열흘간의 소요 사태"라고 주장하거나 전두환의 책임을 지우는 취지의 발언이 나오기도 했다.결의안을 대표 발의한 천준호 민주당 원내운영수석부대표는 "이 같은 토론회를 주최한 것은 미리 의도한 역사 왜곡으로 볼 수밖에 없다"면서 "그럼에도 이후 이 의원은 학문의 자유를 언급하며 5.18 민주화운동의 역사적 의의를 전복시키려는 의도를 노골적으로 공고히 했다"고 말했다.그러면서 "이는 대한민국 입법부·사법부·행정부가 공히 규정한 5.18 민주화운동의 성격을 부정하는 것이며, 역사를 왜곡하고 뒤집는 역사 쿠데타이자 헌정 질서 파괴 행위"라고 비판했다.이날 가결된 결의안은 법적 강제성이나 효력은 없다. 실제 제명은 별도의 징계안을 국회 윤리특별위원회가 심사한 뒤 본회의에 상정해야 하며, 재적의원 3분의 2 이상, 현 의석 300명 기준 200명 이상이 찬성해야 한다. 26일 현재 국회 윤리특위는 구성조차 되지 않은 상태다.앞서 한병도 원내대표는 이날 의원총회 모두발언을 통해 "(이 의원은) 자신이 짓밟은 5.18 영령의 명예와 광주시민·국민이 받은 모욕에는 일말의 책임감도 느끼지 못하고 몰염치의 극치를 달리는 인간이라는 생각이 든다"며 "민주당이 할 수 있는 역할을 계속해 반드시 응징하고 넘어가겠다"고 말했다.김민석 대표 역시 이날 경북 안동 최고위원회의에서 "(국회) 윤리위원회의 절차를 진행할 수 있도록 최선의 노력을 속도감 있게 해달라"며 "국회법상 어려움이 있다면 이미 우리 당에서 제기한 법안(본회의를 통해 과반 의결을 하면 1년 간 자격정지)도 아주 신속하게 통과시키면 좋겠다"고 강조했다.한편, 이진숙 의원은 이날 본회의장을 빠져나오면서 기자들에게 "5.18과 관련된 것이면 말도 하지 마라, 토론회도 하지 마라, 이런 대한민국이 됐다"며 "대통령과 다수당에 밉보이면 국회의원까지 잘라낼 수 있다, 사실상 국회의원 탄핵이 가능하게 하는 일이 국회에서 벌어지고 있다"고 주장했다.그러면서 "대한민국은 자유민주주의 국가인데 학술 행사에서도 말할 수 없다면 이것이 어떻게 자유민주주의 국가겠는가"라며 "민주화운동이라면 그들이 받아들여야 할 것은 말할 자유, 표현의 자유"라고 했다.