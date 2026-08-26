"전직 일본 아이돌" 폭발물 협박 메일로 전국 법원 발칵

큰사진보기 ▲26일 청주시 서원구 청주지방법원에 사제 폭탄이 설치됐다는 신고가 접수돼 경찰 특공대가 법원 청사를 수색 중이다.2026.8.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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폭발물을 설치했다는 협박 메일이 접수돼 부산과 창원, 청주, 전주, 인천 등 전국의 법원 청사가 발칵 뒤집혔다. 경찰 등이 청사를 잇달아 살펴본 결과 별다른 특이사항은 확인되지 않아 소동으로 끝날 것으로 보인다.26일 부산경찰청, 부산고등법원·부산지방법원에 따르면 이날 낮 오후 1시 30분께 '법원 청사에 폭발물을 설치했다'라는 제목의 메일이 확인됐다. 신고에 따라 경찰이 투입돼 긴급하게 수색 작업이 이루어졌다.전 일본 아이돌 멤버라고 소개한 신원 미상의 발송자는 해당 메일에서 '이날 오후 1시 34분부터 오후 7시 30분 사이 (폭탄이) 폭발한다'라고 주장한 것으로 알려졌다. 그러나 위험물은 나오지 않았다. 40여 분 넘게 현장을 점검했다는 경찰 관계자는 "현재로선 위험성이 낮다고 보고 있다"라고 말했다.청사를 관리하는 부산고법도 재판 중단 등의 조처는 없다고 밝혔다. 고법 관계자는 "법원 재판기록 열람·복사 예약 메일 주소로 새벽에 (협박이) 들어왔다. 바로 경찰에 협조 요청을 해 수색을 해보니 이상이 없었다. 오후 재판기일을 정상적으로 진행 중"이라고 설명했다.수색은 부산 등 한 지역만이 아닌 여러 곳에서 동시다발로 발생했다. 전국의 주요 법원마다 비슷한 내용의 메일이 도착하면서 큰 소동이 일었다. 일부 지역은 대피까지 했다. 청주지법에는 경찰특공대와 군 폭발물 처리반까지 투입되면서 직원들이 법원 밖으로 피신했다. 만일의 사태를 대비해 보안을 강화한 상태인데, 경찰은 메일을 보낸 사람을 추적 중이다.