국가교육위 특위, '교과서 한자병기' 갑론을박... "보고서 예정"

큰사진보기 ▲국가교육위원회국가교육위원회 ⓒ 이정민 관련사진보기

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중고교 교과서는 물론 초등 교과서에도 한자를 병기하는 방안을 놓고 대통령 소속 국가교육위원회 문해력특별위가 갑론을박하고 있는 것으로 확인됐다. 문해력특위는 이 논의 결과를 올해 10월쯤에 국가교육위 본회의에 보고서로 낼 예정이어서 박근혜 정부 시절에 벌어진 '초등 교과서 한자병기 논란'이 재현될 가능성이 있는 것으로 보인다.26일 국가교육위 관계자들에 따르면 지난 4월 29일 발족한 문해력특위 소속 소위원회는 앞으로 교과서 한자병기 문제 등을 다룰 회의를 일주일 단위로 열 예정인 것으로 나타났다. 교과서 한자병기에 대해 갑론을박이 이어지자, 우선 소위원회에서 "한자병기 도입 단일안" 또는 "한자병기 도입과 미도입 복수안"을 만들어내기 위해서다.국가교육위 관계자는 <오마이뉴스>에 "문해력특위에서 교과서에 한자를 넣는 방법으로 각주나 옆 날개, 밑 날개에 넣는 방법 등 여러 얘기가 나온다. 초등학교의 경우 (교과서) 부교재로 (교과서 한자 어휘를) 표기하는 방법도 얘기가 나왔다"라면서 "지금은 (교과서 한자병기에 대해) 갑론을박하고 있기 때문에 (한자병기) 단일안을 낼 것인지, (찬반) 복수안을 낼 것인지 논의할 예정인 것으로 안다"라고 설명했다. 그러면서 "이 문제는 막상 정책으로 발표됐을 경우 찬반 의견을 가진 이들 사이에 갑론을박할 수밖에 없는 것"이라고 내다봤다.또 다른 국가교육위 관계자도 "교과서 한자병기에 대해 문해력특위에서 논의가 나오고 있는 것으로 안다"면서 "현재 일부 초등학교 교과서에도 한자가 병기된 사례가 있긴 하지만, '한자교육을 했더니 문해력이 높아졌다'는 교육적 검증 결과도 없이 초등학교 교과서까지 한자를 병기하는 것은 문제가 있다고 생각한다"라고 말했다.국가교육위 문해력특위는 소위별 논의 결과를 바탕으로 문해력 향상을 위한 ▲교과서 한자병기 여부 ▲전국 단위 문해력 평가 신설 방안 등을 담은 보고서를 오는 10월쯤에 국가교육위 본회의에 보고할 예정이다.한편 이재명 대통령은 지난해 12월 12일, 교육부·국가교육위 업무보고 자리에서 "개인적으로 천자문만 배워도 단어들의 깊은 의미를 쉽게 이해할 텐데, 사고능력을 키우는 데도 도움이 될 듯하다"면서도 "한문을 강제로 하라고 하면 난리난다. 제도로 도입할 수 있을지는 엄청난 벽을 넘어야 할 것 같다"라고 말한 바 있다.국가교육위는 이 대통령의 이 같은 발언이 있는 뒤 4개월 만에 문해력특위를 발족시켰다.앞서 박근혜 정부 시절인 2014년, 교육부가 초등 교과서 한자병기를 추진한 바 있다. '어휘력 향상을 위해 우리 말의 어원이 된 한자를 교과서에 병기하는 것이 필요하다'는 이유에서다. 하지만 '시대착오적인 한글 전용 정책 퇴행, 학생 학습량 부담 증가, 한자 사교육 유발' 등의 이유로 커다란 반발에 부딪혔다. 결국 2018년 문재인 정부는 기존 교육부의 한자병기 추진 정책을 백지화했다.