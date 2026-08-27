원폭 81년, 아직 끝나지 않은 이야기

큰사진보기 ▲밥챙알챙 마을합창단2026서울 원폭 국제민중법정 특별전 개막식에서 노래를 부르고 있는 밥챙알챙 마을합창단 ⓒ 김준표 관련사진보기

큰사진보기 ▲원폭국제민중법정 특별전 개막식원폭국제민중법정 특별전 개막식에 함께 한 용인 시민들 ⓒ 김준표 관련사진보기

큰사진보기 ▲그 곳에 조선인이 있었다이구영 작품, Acrylic on canvas 2026 ⓒ 김준표 관련사진보기

큰사진보기 ▲그리운 능소화백영욱 작품, Digital Print 2026 ⓒ 김준표 관련사진보기

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큰사진보기 ▲검은비, 등교하는 소녀레오다브 작품, 스프에이 페인트, 물감 2026 ⓒ 김준표 관련사진보기

큰사진보기 ▲한정순 선생(피폭2세)과의 만남피폭2세로 힘겹게 살아오신 삶의 이야기를 나누는 한정순 선생 ⓒ 김준표 관련사진보기

이 세상의 전쟁 공포 슬픈 사연들

모두 잊고 외면하고 살 순 없어요

그렇다고 나 혼자서 가슴 아파 해 봐도

혼자 힘은 너무나 너무나 초라할 뿐…

(<우리는 평화가 되자>, 류형선 노래)

큰사진보기 ▲그날 그곳에 우리는오명복 작품, GRC 2026 ⓒ 김준표 관련사진보기

"그곳에 조선인이 있었다."

큰사진보기 ▲국제민중법정 특별전 웹자보2026 서울 원폭 국제민중법정 특별전을 알리는 웹자보 ⓒ 김준표 관련사진보기

8월 8일 오후 6시, 용인 근현대사미술관 담다의 전시장은 노래로 문을 열었다. 마을합창단 '밥챙알챙'이 부른 '8호 감방의 노래'와 '우리는 평화가 되자' 노래가 전시장 안을 채웠다. '밥챙알챙'은 노래가 삶이 되고 삶이 노래가 되는 마을 가족합창단이다. 이날의 노래는 단순한 개막 공연이 아니었다. 81년 전 8월, 인간의 삶을 한순간에 잿더미로 만든 핵무기의 참상을 기억하는 자리에서 노래를 부른다는 것은, 죽음과 파괴의 기억을 다시 사람의 언어와 목소리로 불러내는 일이었다.8월 8일에 시작한 근현대사미술과 담다의 전시 주제는 '그곳에 조선인이 있었다'. '용인 평화와통일을여는사람들'(용인평통사)와 민들레미술협동조합이 함께 마련한 이번 특별전은 오는 11월 서울에서 열릴 '2026 서울 원폭국제민중법정'을 알리기 위해 마련됐다. 8월 30일까지 용인 근현대사미술관 담다에서 열리는 전시는 '다시 평화를 그리다', '10인의 증언대', '민중의 판결' 등 세 개의 섹션으로 구성됐다.전시장 1층에는 전쟁과 핵무기 없는 세상에서 평화를 염원하는 그림들이 펼쳐지고, 2층에는 작가 10명이 작업한 서울원폭국제민중법정 원고의 초상화가 전시되었다. 2층 마지막 공간에는 관람객이 '미국의 책임'에 대한 자기 생각을 종이에 작성해 벽에 붙이는 공간도 마련됐다. 미술관이 단순히 작품을 감상하는 장소가 아니라, 우리가 어떤 역사를 기억하고 어떤 미래를 선택할 것인지 묻는 공간으로 바뀌는 순간이다.1945년 8월 6일 오전 8시 15분, 미국은 일본 히로시마에 원자폭탄을 투하했다. 사흘 뒤인 8월 9일에는 나가사키에 또 하나의 원자폭탄이 떨어졌다. 원폭 투하는 일본의 패전과 해방을 가져온 전쟁의 한 장면으로만 기억되기 쉽다. 그러나 그 폭탄 아래에는 일본인만 있었던 것이 아니다. 식민지 조선에서 일본으로 건너가 강제동원과 노동, 생계를 위해 살아가던 수많은 조선인이 있었다. 알려진 바에 의하면 히로시마와 나가사키에서 피폭된 한국인은 약 7만 명, 그 가운데 약 4만 명이 사망한 것으로 추산된다. 살아남은 사람들도 방사선 후유증과 가난, 사회적 냉대 속에서 오랫동안 고통을 겪었다.더구나 이 고통은 1945년으로 끝나지 않았다. 원폭 피해자의 자녀와 후손들에게까지 건강과 삶의 문제가 이어지고 있기 때문이다. 한국보건사회연구원 연구에서도 원폭 피해자 2세의 규모는 최소 1만 명 이상으로 추정되며, 신체적 고통뿐 아니라 경제적 어려움과 사회적 무관심, 편견 역시 중요한 문제로 지적된다. 그런데 우리는 오랫동안 이 역사를 제대로 기억하지 않았다.'평화와통일을여는사람들'(평통사)와 원폭국제민중법정국제조직위원회가 올해 11월 13일부터 15일까지 한신대학교 신학대학원 채플홀에서 진행하는 원폭국제민중법정이 던지는 질문은 바로 여기에서 출발한다. 1945년 히로시마와 나가사키에 대한 원폭 투하는 과연 정당했는가. 핵무기를 사용해 수많은 민간인의 생명을 앗아간 행위에 대해 국제사회는 어떤 책임을 물어야 하는가. 그리고 피해자들은 왜 81년이 지난 지금까지도 사죄와 배상을 요구해야 하는가. 민중법정은 국가의 공식 재판을 대신하는 자리가 아니다. 오히려 국가와 국제정치가 오랫동안 외면해 온 빈자리를 민중이 채워내는 역사적인 자리다.'2026서울원폭국제민중법정'에서는 1945년 원폭 투하에 대한 미국의 법적 책임을 묻고, 사죄와 배상, 그리고 같은 비극이 다시 일어나지 않도록 하기 위한 국제적 책임을 요구할 예정이다. 피해자들은 더는 역사의 대상이 아니라 자신의 삶을 증언하고 정의를 요구하는 주체로 법정에 선다.이번 용인 특별전은 바로 그 법정을 시민들에게 알리는 자리다. 전시장에 붙은 그림 한 점, 관람객이 남긴 한 문장의 글, 개막식에서 울려 퍼진 한 곡의 노래가 모두 법정을 향한 질문이 된다.전시를 보며 가장 오래 마음에 남는 것은 거대한 숫자가 아니라 한 사람의 삶이다. 지난 14일에는 한정순 선생을 모시고 이야기를 나누는 시간도 가졌다. 한국원폭2세환우회 회장을 지낸 한정순 선생은 원폭 피해 2세다. 부모가 일본 히로시마에서 피폭된 뒤 태어난 그는 오랫동안 자신의 몸이 왜 아픈지 알지 못했다. 대퇴부 괴사증으로 여러 차례 수술을 받아야 했고, 자기 아들 역시 장애를 가지고 살아가고 있다. 선생은 자신과 같은 원폭 피해 2·3세들이 국가의 지원과 법적 보호에서 배제된 현실을 오랫동안 증언해 왔다.그의 이야기는 단순히 '원폭 피해자의 가족 이야기'가 아니다. 한정순 선생의 삶을 따라가다 보면 전쟁이라는 거대한 단어 뒤에 가려져 있던 한 사람의 몸과 가족의 삶이 보인다. 전쟁은 교과서 속에서 끝나는 사건이 아니다. 폭탄이 떨어진 뒤에도 사람의 몸에 남고, 부모와 자녀의 관계에 남고, 가난과 차별의 기억으로 남는다.한정순 선생이 후손회 활동을 하게 된 계기를 마련해 준 고 김형률 선생이 자신을 원폭 피해 2세로 세상에 알렸던 것도 같은 이유에서였다. 그는 자신의 병을 개인적인 불행으로만 받아들이지 않고, 일본의 침략전쟁과 미국의 원폭 투하, 그리고 그 이후 한국 사회가 피해자들을 외면해 온 역사의 문제로 바라보았다. 김형률 선생은 35세의 나이로 세상을 떠났지만, "삶은 계속되어야 한다"는 그의 외침은 지금도 이어지고 있다.한정순 선생의 증언을 듣는 일은 그래서 불편하다. 우리가 알고 싶지 않았던 진실을 마주하게 하기 때문이다. 원폭은 먼 나라에서 일어난 오래된 사건이고, 전쟁은 역사책 속의 이야기라고 생각했던 우리에게 "그 전쟁 속에 우리 부모와 형제와 이웃이 있었다"고 말하기 때문이다. 그리고 결국 묻게 한다. '그 고통은 정말 끝난 것인가?'광복 81년, 원폭 투하 81년이다. 우리는 아직도 원폭 피해자의 숫자조차 정확히 알지 못한다. 피해 2·3세에 대한 국가의 책임도 충분히 인정되지 않고 있다. 현재 생존해 있는 원폭 피해 1세들의 평균연령은 이미 80대 중반에 이르렀다. 시간이 얼마 남지 않았다. 그래서 지금 필요한 것은 기억만이 아니다. 책임을 묻는 일이다. 원폭피해자지원특별법을 실질적으로 개정하고, 피해 실태를 제대로 조사하며, 2·3세 피해에 대한 사회적·법적 논의를 시작해야 한다.동시에 우리는 핵무기 자체에 대해서도 질문해야 한다. 히로시마와 나가사키의 참상을 기억하면서 한반도의 핵무장은 어쩔 수 없는 선택이라고 말할 수 있을까. 북한의 핵무기에 대응한다는 이유로 남한과 주변 강대국의 핵무기 경쟁이 강화된다면, 한반도는 과연 더 안전해지는가. 핵무기는 우리를 지켜주는 방패이기 전에, 한순간에 수십만 명의 삶을 파괴할 수 있는 무기다. 한국인 원폭 피해자의 역사는 그 사실을 우리에게 이미 증언하고 있다.한반도를 다시 강대국의 전쟁터로 내주어서는 안 된다. 핵 대결이 아니라 비핵화와 평화를 향한 길을 찾아야 한다. 전쟁이 일어나지 않도록 더 많은 무기를 준비하는 것만이 평화를 만드는 길이라는 생각에서도 벗어나야 한다. 평화는 전쟁이 시작된 뒤에 만드는 것이 아니다. 밥을 함께 먹고, 서로의 이야기를 듣고, 아픈 사람의 증언을 외면하지 않고, 과거의 잘못을 기억하고 책임을 묻는 일에서 평화는 시작된다.그래서 8월 8일 전시장의 첫 노래는 의미가 깊었다. '밥챙알챙'의 노래는 폭탄보다 강한 것이 무엇인지를 보여주었다. 그것은 사람의 목소리이고, 기억이고, 서로를 돌보는 마음이다. 81년 전 히로시마와 나가사키에 떨어진 폭탄은 수많은 삶을 파괴했지만, 그날의 진실을 말하는 사람들의 목소리까지 없애지는 못했다.이제 우리가 그 말을 기억해야 한다. 그리고 그곳에 있었던 사람들의 삶을 오늘의 한반도와 연결해야 한다. 북한의 핵무력 고도화와 한미의 확장억제(핵우산)를 당연한 안보 현실로 인정해서는 안 된다. 핵무장과 핵전쟁 위기를 지속 가능한 평화 구조로 만들어야 한다. 우리의 일상 속에서 아픔을 기억하고 평화를 심는 것, 한반도 비핵화를 이루고 정전체제를 영구적인 평화체제로 만드는 것, 그것이 원폭 81년을 살아가는 우리가 과거의 희생자들에게 보내야 할 가장 늦었지만 가장 중요한 응답일 것이다.