교육부, 전남광주시에 의대 후보 대학 1곳 선정 요구

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 무안청사 전경. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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교육부가 신설 국립의대 소재지를 놓고 갈등 중인 목포대와 순천대 중 한 곳을 후보 대학으로 선정해 달라고 전남광주통합특별시에 요구했다.26일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 교육부는 이날 전남광주통합특별시에 공문을 보내 "오는 30일까지 후보 대학을 추천해 달라"는 입장을 밝혔다.이에 시는 산하 싱크탱크인 전남연구원을 평가 전담기관으로 지정한 뒤, 두 대학에 의대 신설계획서를 제출하도록 했다.시는 전남연구원이 심사한 결과를 토대로 두 대학 중 한 곳을 후보 대학으로 선정한 뒤 30일까지 교육부에 추천하기로 했다.앞서 시는 지난 20일 후보 대학을 정하지 않은 채 전남권 국립의대 정원 100명 배정 요청과 함께 의대 신설 필요성, 지자체 지원 계획 등을 담은 의견서를 교육부에 제출했다.당초 교육부는 목포대와 순천대의 통합을 전제로 신설 필요성과 정원, 의대 시설 및 부속병원 확보 계획 등을 담은 의대 설립계획서를 제출하도록 했다.하지만, 의대 소재지를 둘러싼 대학 간 이견으로 통합 논의가 극심한 갈등으로 공전하자 시는 마감 시한인 20일에 맞춰 의대 설립계획서 대신 지자체 의견서 제출로 방향을 선회한 바 있다.당시 시는 의견서에서 후보 대학 선정 권한을 시에 달라고 요청했고, 교육부도 내부 논의를 거쳐 시 입장을 수용한 것으로 풀이된다.교육부의 국립의대 신설은 '의과대학 없는 지역에 의과대학 신설 추진'이라는 이재명 정부의 국정과제 이행 작업의 일환으로 추진되고 있다.이 과정에서 교육부는 2030년 지역 의과대학 정원으로 제시한 100명의 배정 후보지로 경북과 전남광주(옛 전남)를 선정했다.경북도는 지난 20일 국립 경국대에 의대를 신설하겠다는 계획서를 제출한 반면, 전남광주시는 후보 대학을 정하지 못한 채 의견서만 제출하면서 '36년 숙원'인 전남권 의대 신설이 좌초되는 것 아니냐는 우려가 나왔다.그러나 경국대가 의대 정원 50명을 신청한 것으로 알려지면서 전남광주에 나머지 50명이 배정될 수도 있다는 관측이 제기됐다.이후 교육부가 전남광주시에 후보 대학 선정을 요구하면서 전남권 국립의대 신설을 위한 불씨가 되살아나고 있다.전남광주통합특별시 관계자는 "기한 내 정부에 후보 대학 추천을 마칠 것"이라며 "36년 숙원인 전남권 국립의대 신설과 보다 많은 의대 정원 확보를 위해 총력을 다하겠다"고 말했다.민형배 시장도 입장문을 내고 "지금 우리가 함께 지켜야 할 가장 큰 목표는 전남광주 국립의대 신설"이라며 "시민의 생명과 건강이 걸린 국립의대 신설 기회를 반드시 살리겠다"고 밝혔다.