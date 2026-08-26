"와!" 가을 농사 준비하다 만난 경이로운 장면

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마음을 놓지 마소 아직도 멀고 멀다.

꼴 거두어 김매기 벼 포기에 피 고르기,

낫 갈아 두렁 깎기 선산에 벌초하기,

거름을 많이 베어 더미 지어 모아 놓고,

자채논에 새 쫓기와 오조 밭에 허수아비,

밭가에 길도 닦고 쌓인 흙도 쳐올리소.

기름지고 연한 밭에 거름하고 깊게 갈아,

김장할 무 배추 남 먼저 심어 놓고,

울타리로 진작 막아 잃어버림 없게 하소.



- <농가월령가> 7월령(양력 8월 8일 경~ 9월 7일 경) 중에서.

큰사진보기 ▲옆집 오이기둥만 잘 세워주면 옆의 밭에 피해 없이도 잘 자라는 오이 ⓒ 김효숙 관련사진보기

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"오이가 아주 실하게 자랐네요! 저흰 덩굴 식물을 키울 줄 몰라서 생각도 못 했어요."

"처음에 위쪽으로 길만 만들어주면 아주 잘 자라요. 내년엔 꼭 해보세요."

큰사진보기 ▲수제 막걸리 영양제 물에 섞기남은 막걸리와 설탕을 2:1 비율로 만든 영양제로 물에 섞어 주기만 하면 된다. ⓒ 김효숙 관련사진보기

"와! 떡잎이 났어!"

"진짜? 심어 놓고도 너무 더워서 다 타버릴까 봐 심란했는데 정말 고맙다."

큰사진보기 ▲앙증맞게 돋아난 떡잎들35~6도를 넘나드는 기온을 무릅쓰고 심은 씨앗들이 싹을 틔웠다. ⓒ 김효숙 관련사진보기

칠월이라 초가을 되니 입추 처서 절기로다.

화성을 서쪽으로 가고, 혜성은 하늘 가운데라.

늦더위 있다 한들 계절을 속일 소냐.

비가 와도 빨리 개고 바람도 다르구나.



-<농가월령가> 7월령 중에서.

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

초여름까지 텃밭 농부는 심고 가꾸는 재미가 좋았다. 초봄에는 씨앗과 모종을 심고 물을 주며 싹이 트고 자라는 모양이 신기해 보고 또 보았다. 무더기로 틔운 어린잎을 솎을 때는 어서 빨리 자라 큼지막한 어른 잎을 내주기 바라며 자주 찾았다. 꽃이 피었다 지고 하나둘 열매를 맺으니 내가 심고 키운 채소로 끼니마다 상을 차리는 재미도 썩 괜찮았다.그러다 기온은 하늘 높은 줄 모르고 날마다 오르고 구름 한 점 없는 날이 계속되면서 재미보다 시름이 커졌다. 잠시라도 관심을 주지 않으면 풀이 끝도 없이 자랐다. 폭우가 여러 날 쏟아지면 뿌리가 녹아내리고 여러 날 비 한줄기 내리지 않으면 잎이 타들어 갔다. 속이 타는 농부는 뙤약볕을 피해 새벽녘과 해 질 무렵 어스름만 되면 밭에 나갔다. 시커먼 밭 모기에게 온몸을 뜯기고 오기 일쑤지만, 텃밭 농부는 긴팔과 긴 바지로 무장하고 밭에 나가 풀을 뽑고 물을 주었다.가을의 시작이라는 입추가 지났지만, 날은 갈수록 뜨거워졌다. 매미가 동네 떠나가라고 울던 어느 날 동이 틀 무렵, 출근 전에 남편과 함께 무와 배추, 상추, 당근, 시금치 씨앗을 챙겨 길을 나섰다. 새벽녘에도 무덥고 습하지만, 텃밭 농부는 가을을 준비해야 했다. 밭에는 우리보다 먼저 나온 선배 농부들로 가득했다. 처음으로 옆의 밭 주인과 인사를 나누었다.우리는 부러운 듯 옆집 오이를 한참 쳐다보며 다음을 기약했다. 그러곤 누가 먼저랄 것도 없이 곳곳에 자리 잡은 괭이밥과 바랭이를 뽑아냈다. 아주 작은 하트 모양으로 생긴 괭이밥은 모양새는 예쁘지만, 너무 빨리 영역을 넓혀 상추나 시금치가 자랄 틈을 주지 않는다. 바랭이도 괭이밥만큼 빨리 자라고 땅에 깊이 뿌리를 내리기 때문에, 보일 때마다 뽑아야 한다.풀들과 씨름하다 보니 이마에선 땀이 줄줄 흘러내렸다. 흐르는 땀을 손등으로 닦아내며 씨앗 심을 자리에 고랑을 만들었다. 남편은 가방에서 씨앗 봉투를 하나씩 꺼내 차례로 줄 맞춰 심었다. 남편이 씨앗을 심는 사이 나는 물통에 물을 받아 놓고, 지난 주말에 만들어 놓은 막걸리 영양제를 한 컵가량 섞었다. 이 녀석들이 자라 가을 농부의 발걸음을 기쁘게 해주길 바라며 무거운 줄도 모르고 물통을 날랐다.감사하게도 그 며칠 뒤부터 단비가 내려 우리의 수고를 덜어 주었다. 비가 그치고 다시 뙤약볕이 내리쬐었다. 남편과 나는 씨앗을 심고 나서 일주일 뒤, 이른 저녁을 해 먹고 텃밭으로 갔다. 아무리 가을 농사는 한여름에 준비한다지만, 그 강한 볕과 높은 기온을 어린 떡잎들이 견딜 수 있을까 싶어 걱정스러웠다. 텃밭이 있는 공원에 다가갈수록 우리 부부의 발걸음이 빨라졌다.우리는 둔덕을 성큼성큼 올라 밭에 도착하자마자 눈을 크게 뜨고 살폈다. 군데군데 파릇파릇 돋아난 새싹이 앙증맞게 자라고 있었다.손톱 아래 하얀 반달 모양만큼 조그만 씨앗들이 거칠게 쏟아지는 비와 뜨겁게 내리쬐는 볕을 마주한다. 당차게 땅속에 뿌리를 내리고 온 힘을 다해 싹을 틔워 땅 위로 떡잎을 키워낸다. 하늘과 땅의 기운을 받아 생명을 틔워 내는 씨앗이라니, 아무리 생각해 봐도 신기하고 경이롭기까지 하다. 기록적인 폭염이 계속되었지만 절기는 속일 수 없는 걸까? 마트에서 사던 상추며 오이, 가지는 그저 물건과 다르지 않았는데 텃밭 농사를 배우며 생명의 신비를 다시금 깨달았다.우리는 그저 고맙고 기쁜 마음에 아무리 땀이 흘러도 모기에게 피를 뽑혀도 아랑곳하지 않고 여기저기 또다시 한 움큼 자라난 풀을 뽑으려 허리를 굽혔다.*<농가월령가>, 정학유 글(꿈이있는세상)