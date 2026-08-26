'수능 수학 1타 강사' 현우진 무죄... 수학 문항 거래 혐의

큰사진보기 ▲지난 4월 24일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 수능 모의고사 문항 거래 혐의를 받는 강사 현우진이 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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피고인 이○○이 받은 금액은 모의고사 문항의 경우에 문항당 평균 24만 1000원, 일반 교재용 문항인 경우 문항당 12만 4000원 정도이고, 피고인 김○○의 경우에는 모의고사는 문항당 24만 8000원, 일반 교재는 문항당 평균은 13만 7000원이다. 증인 오○○은 문항당 17만 원 받았다고 진술했다.



피고인 현우진 등은 현직 교사 외에도 전문업체들로부터 문항을 공급받았고, 일반들을 대상으로 문항을 공모했다. 이들에게 지급된 문항당 금액은 교사들에게 지급된 금액과 비슷한 수준이거나 오히려 높은 금액이었다. 피고인 현우진 등은 교사들로부터 받은 문항을 심사·검토해서 실제로 교재에 채택하는 경우에만 대가를 지급했다.

수학 수능 과목에서 압도적 1타 강사로 유명한 메가스터디 소속 현우진씨가 청탁금지법 위반 혐의 무죄를 선고받았다.26일 오후 서울중앙지방법원 형사10단독 이재욱 부장판사는 돈과 수학 문항을 주고받은 현우진씨와 현직 교사들의 청탁금지법 위반 사건에서 무죄를 선고했다. 이 사건은 '사교육 카르텔'로 널리 알려졌는데, ① 2023년 7월 교육부가 경찰에 수사의뢰를 하고 ② 경찰이 장기간 수사를 진행한 뒤 2025년 4월 검찰에 사건을 보내고 ③ 검찰이 보완수사를 거쳐 지난해 12월 기소했다.공소사실은 현우진씨와 그가 설립한 출판사 우진매쓰 교재개발실장 서아무개씨가 공모해 2020년 3월부터 2023년 5월까지 EBS 교재를 집필한 적이 있는 현직 수학 교사 3명에게 수학 시험 문항을 제공받고 이들에게 수십 차례에 걸쳐 합계 약 4억 2200만 원을 지급했다는 것이다.이 사건의 쟁점은 현우진씨 등이 수학 교사에게 지급한 돈이 청탁금지법이 정하는 수수 금지 금품에 해당하는지 여부다. 이 법 제8조 제3항 제3호는 사적 거래로 인한 채무의 이행 등에 따라 제공되는 금품은 수수 금지 금품에 해당하지 않는다고 규정하고 있는데, 피고인들 쪽은 이 조항에 따라 청탁금지법 위반이 성립되지 않는다는 변론을 펼쳤다.또한 검찰은 이들 교사들이 겸직 허가를 받지 않았다는 점을 강조했는데, 피고인들 쪽은 겸직 허가 유무와 청탁금지법 위반 성립은 관련이 없다고 맞받았다.이날 이재욱 부장판사는 피고인 손을 들어줬다.이 부장판사는 "공직자 등도 사적 영역에서는 자유롭게 계약을 체결하고 재산을 처분·취득할 수가 있으며, 헌법상 행복추구권에서 파생되는 일반적 행동 자유권에 따라 보장된다"면서 "공직자들이 제공한 반대급부에 상응하는 금품이 제공되었다면 이것은 사적 거래로 인한 채무 이행으로서 청탁금지법 제8조 제3항 제3호에 해당한다고 볼 수 있다"라고 말했다."청탁금지법 제8조 제3항 제3호에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 사적 거래의 합법적 여부는 고려 대상이 될 수 없다"라고 강조했다. "법은 도덕의 최소한이고 형사처벌은 문제해결의 최후 수단이다. 공직자들의 행위에 설령 부적절한 면이 있다고 하더라도 이를 모두 형사처벌하는 것은 가능하지도 않고, 바람직하지도 않다"라고 밝혔다.이 부장판사는 현우진씨 등이 교사들에게 건넨 문항당 금액에 대해 설명했다.이어 "이○○, 김○○, 오○○은 소속기관장의 겸직 허가를 받은 바 없지만 그렇다고 해서 청탁금지법 제8조 제3항 제3호의 적용을 배제할 수 없다는 것은 앞서 본 바와 같다. 반대로 이들이 겸직 허가를 받았다고 하더라도 전문업체나 일반인들보다 많은 금액을 지급 받았다면 청탁금지법 위반의 죄가 성립할 수 있다. 김○○, 오○○은 현우진에게 공급한 문항을 자신이 재직하는 학교 시험 등에 출제하지 않았다"라고 밝혔다.결론은 청탁금지법 위반 무죄였다.현우진씨는 불출석 사유서를 내고 이날 선고기일에 출석하지 않았다. 피고인 이아무개씨의 변호인 한은지 변호사(법무법인 지평)는 "수사 당시부터 청탁금지법이 법리적으로 성립할 수 없는 사건이었다"면서 "그런데 '사교육 카르텔'이라는 이름이 붙여져서 언론 보도가 되니까, 수사 기관에서는 조금 폭넓게 보고 무리하게 기소를 한 게 아닌가 싶다"라고 지적했다.