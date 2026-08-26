[단독] "학생들을 왜 새벽까지?"... 안양 한 고교 '노숙인 봉사' 논란

큰사진보기 ▲경기 안양 한 고교 봉사활동 모집 홍보지 ⓒ 학부모 A씨 관련사진보기

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경기도 안양의 한 고등학교가 금요일 오후 9시부터 다음 날 오전 2시까지 학생들을 대상으로 노숙인 봉사활동 참여자를 모집해 논란이 일고 있다.해당 학교 학부모 A씨는 심야 시간대에 학생들이 봉사활동에 참여하는 것은 안전 문제와 청소년보호법 위반 소지 등을 고려할 때 무리한 계획이라는 의견을 제시했다.반면 학교 관계자는 교사가 동행하고, 노숙자 봉사 전문 단체와 함께하는 활동이기 때문에 안전에 특별한 문제가 없을 것이라고 해명했다.학부모 A씨는 26일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "안전 문제 발생 가능성이 큰 그 위험한 시간대에 학생들을 서울역 등으로 보낸다는 발상이 어떻게 나왔는지 궁금하다"며 "그 시간이면 노숙인이나 학생 모두 잠을 자야 한다"고 말했다.이어 그는 "청소년 보호법상 청소년은 오후 10시 이후 유해환경이나 특정 영업소 출입이 제한된다"며 "심야 시간 활동 자체가 보호 대상인만큼 청소년 보호법 위반 소지가 있다"고 주장했다.또한 "학생 봉사활동은 수업 등 학교 교육과정에 지장을 주지 않는 범위 내에서 실시하는 것이 원칙이므로 평일 방과 후나 주말, 공휴일, 방학을 활용해야 하고, 수업 시간과 봉사 시간을 합해 1일 8시간 이내가 원칙"이라며 "봉사활동으로 인정받기도 힘들 것"이라고 지적했다.이에 해당 학교 관계자는 봉사활동 참여 학생을 모집한 사실을 인정하며 "봉사 전문단체가 주도하는 활동으로, 학생들이 노숙인들에게 희망을 전하는 엽서를 쓰고 빵과 음료 등을 나눠주는 프로그램"이라며 위험성이 높지 않음을 강조했다. 이어 "교사가 동행하고 승합차와 승용차를 이용해 안전하게 귀가시킬 계획"이라고 덧붙였다.청소년 보호법 위반 소지에 대한 질문에는 "유해 업소를 가는 게 아니다"라고 해명했다. 그러면서도 봉사활동 인정 문제에 대해서는 "봉사활동으로 인정할 계획이지만, 관련 규정은 검토해 보겠다"는 취지로 답했다.학교 관계자는 이번 활동에 대해 "학생들 사회교육에 효과가 있을 것 같아 하는 활동"이라고 그 취지를 설명했다.한편 36년 차 교사 B씨는 안전 문제를 지적했다. B씨는 기자와의 통화에서 "새벽에 학생들이 봉사활동을 하는 것은 무척 드문 일"이라며 "돌발 상황이 발생할 수 있는 시간과 장소라 학생 안전이 우려된다"고 말했다.